Trombones, sterke stemmen en een meeuw op North Sea Jazz

Verspreid over het podium staan toetsinstrumenten: een vleugel, verschillende synthesizers, ook de campy witte key-tar ligt al klaar. Toetsenist Herbie Hancock neemt zijn titel artist in residence behoorlijk letterlijk, hij woont inderdaad zo ongeveer op North Sea Jazz. Het is zijn dertigste keer op het festival dat de 45ste editie beleeft. En de 82-jarige Amerikaan heeft van de nieuwe RTM-stage – een aanwinst met geweldig geluid en mooi zicht – zijn huiskamer gemaakt.

Wellicht door de vele oude bekenden in de programmering overheerst die huiselijke sfeer tijdens de festivalzaterdag. Ook de gaten die vallen door ziekte worden slim gevuld met betrouwbare gasten. Kan het kloppen dat het publiek minder gehaast is dan voorheen, minder gestresst om iets te missen? Of komt dit door de ruimere opzet?

Het fijne van een huisvriend als Hancock is dat hij andere vrienden meeneemt. Eerst produceert Hancock eerst nog spacey effecten op de synthesizer, en later laat Loueke op Actual Proof zijn gitaar als een funky buitenaards instrument klinken. Prachtig is ook de bijdrage van trompettist Terence Blanchard aan ‘Footprints’, een ode aan Hancocks goede vriend Wayne Shorter.

Foto Andreas Terlaak Trombone Shorty en de Finse saxofoniste Linda Fredriksson, een van de uitblinkers in een programma vol vrouwelijke instrumentalisten in de Yenisei-zaal.

Een zaal verderop rondt Trombone Shorty zijn pompende jazzfeest af met klassieker ‘When the Saints Go Marching In’. Shorty trekt knetterende noten uit zijn schuiftrompet, ondersteund door meer pompend koper en rockgitaar. Maar North Sea Jazz zou North Sea Jazz niet zijn als tegenover die vaste waarde geen verrassing staat. In een van de kleinere bovenzalen hanteert de Zuid-Afrikaan Malcolm Jiyane Tree-O hetzelfde instrument maar dan fluisterend, teder en intens. Achter hem staan nog meer talenten uit de snel populair wordende Zuid-Afrikaanse jazzscene.

Naarmate de avond vordert verschuift het accent van het instrumentale naar het vocale. Zangeres Melody Gardot verandert Hancocks huiskamer in een jazzbar. Met veel cool – op hoge hakken, de zonnebril onder lange blonde lokken – zingt ze haar lijzige bossanova’s in Engels, Frans en Portugees. Nog meer dan de trombone kent de stem velerlei toepassingen. In een laag zaaltje waar de contrabas bijna door het systeemplafond prikt, staat het trio van de Zwitserse Lucia Cadotsch. Haar bassist en saxofonist zijn Zweedse improvisatiekunstenaars. Cadotsch houdt de improvisatie toegankelijk met perfecte stembeheersing en techniek. Graag volgend jaar in een grotere zaal.

Foto Andreas Terlaak Zoë Modiga en Lady Blackbird.

Toch haalt niets het bij de strot van Lady Blackbird. Ze komt op met een grote zwarte hoed schuin op het witte pluishaar, draagt lange handschoenen en verder weinig: een zwarte body met iets wat lijkt op een string. Groots is haar stem. Ze eigent zich soul en jazzklassiekers toe met veel vocale bombarie, zonder kitsch.

Dan verschijnt er een vogel. Een echte. Lady Blackbird leent haar naam van een nummer van Nina Simone. Daarin gebruikt Simone de merel om de beknotte positie van zwarte vrouwen te bezingen: ‘Why you want to fly Blackbird, you ain’t never gonna fly’. Juist op het moment dat Lady Blackbird dit zingt strijkt er een enorme mantelmeeuw neer op de ijzeren balken voor licht en geluid pal boven de zangeres. Het grote dier zit gevangen in de overdekte zaal.

De zwart-witte meeuw lijkt niet in paniek. Wanneer het nummer is afgelopen is, alsof het zo bedoeld is, hupst het dier over de balken naar achter de tribune waar het kan ontsnappen naar het buitenterrein van Ahoy.

Had er een camera aan de meeuw gehangen, dan kon je zien hoe daar bij het buitenpodium het publiek een cirkel vormde rond Zoë Modiga. Deze geweldige Zuid-Afrikaanse zangeres is dan juist van het podium gekomen om te dansen ter afsluiting van haar set met jazznummers gebaseerd op de cultuur van Kwazulu Natal. Het zijn liedjes over sociale strijd en vrijheid. De grote voorbeelden van Modiga zijn, jawel, Nina Simone en Erykah Badu, die op dat moment begint aan een magnifiek optreden in de grote Nile-zaal.

Foto Andreas Terlaak Han Bennink (80) trad ook op tijdens het North Sea Jazz Festival, hier tijdens het concert met het ICP Orchestra.

