PvdA stemt voor CETA in de Eerste Kamer

De PvdA zal komende dinsdag voor het handelsverdrag CETA stemmen in de Eerste Kamer. Dat zegt Eerste Kamerlid en woordvoerder op dit dossier, Ruud Koole tegen NRC. „De Eerste Kamerfractie is het daar na uitvoerige beraadslaging unaniem over eens.” Het betekent dat het omstreden handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, dat al sinds 2017 gedeeltelijk in werking is, een meerderheid in de Eerste Kamer zal krijgen.

Het handelsverdrag werd in 2017 tijdens Rutte II al uitonderhandeld door toenmalig minister van Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen (PvdA). Het zou importtarieven grotendeels weghalen en handel makkelijker maken. Toch stemde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer in 2020 tégen de ratificatie van het verdrag. Ploumen maakte toen deel uit van die fractie.

Andere afweging dan Tweede Kamer

Het grootste struikelblok was destijds het ICS: het onafhankelijke arbitragehof waar bedrijven kunnen procederen voor schadevergoedingen van overheden als ze onterecht benadeeld worden door nationale wetgeving. Onlangs nog steunde de voltallige oppositie in de Tweede Kamer, waaronder opnieuw de PvdA, een motie om de goedkeuringswet van het verdrag in te trekken. Die motie haalde het niet, omdat de coalitie tegenstemde.

De Eerste Kamerfractie van de PvdA maakt nu een andere afweging. Volgens Koole berust die op drie hoofdredenen. Ten eerste noemt hij de „drastisch veranderde geopolitieke situatie”, doelend op de Russische inval in Oekraïne. „Het wegstemmen van CETA zou de positie van Europa verzwakken, en daarmee de waardengemeenschap die Europa is.”

Ten tweede worden in het verdrag voor de PvdA belangrijke stappen gezet „naar een betere, duurzame economie”, zegt Koole in een telefonische toelichting. Ook het arbitragehof is volgens Koole naar tevredenheid verbeterd. „Er moeten nu onafhankelijke rechters zijn, er is een beroepsmogelijkheid, en het hof is verplicht om de zienswijze van maatschappelijke organisaties mee te nemen.”

Tot slot: er is een klachtenmechanisme voor het geval dat de duurzaamheidshoofdstukken niet worden nageleefd. „Dat hebben we de afgelopen jaren weten aan te scherpen.”

Los van elkaar zouden deze argumenten misschien niet genoeg zijn, zegt Koole. „Maar alles bij elkaar zet het ons ertoe voor te stemmen.”

GroenLinks is resoluut tegen

Het besluit van de PvdA ligt politiek uitermate gevoelig, zowel binnen als buiten de partij. De andere progressieve partij, GroenLinks, is resoluut tegen. En met GroenLinks wordt de samenwerking steeds inniger. Na de Provinciale Statenverkiezingen volgens jaar zullen GroenLinks en PvdA een gezamenlijke Eerste Kamerfractie vormen.

Koole maakt zich daarover geen zorgen. „Het hoeft de samenwerking niet in de weg te staan. Je hebt altijd verschillen van mening, ook binnen partijen. We werken nu al samen, maar ook als je in een gezamenlijke fractie zou zitten, moet je op een volwassen manier met die verschillen omgaan. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken.”