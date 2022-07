Overal omgekeerde Nederlandse vlaggen

Op de groene akkers tussen Amsterdam en Purmerend wappert de Nederlandse vlag – ondersteboven. Hier in de gemeente Waterland hangt hij aan tuinhekken, in voortuinen, in de wei en op bruggen over de snelweg. Soms hangt er een spandoek naast met „Help!”, „Geen boer, geen voer” of „Wij steunen de boeren”. Soms wappert er een rode boerenzakdoek naast. Maar veel vaker alleen de omgekeerde driekleur: blauw, wit, rood.

En niet alleen in Waterland, ook in de Noordoostpolder, Friesland, Zeeland, in het Groene Hart, de Gelderse Vallei, de Achterhoek. Buiten de steden is het symbool van verzet tegen de nieuwste stikstofplannen van het kabinet overal zichtbaar.

Een omgekeerde vlag betekende vroeger in de scheepvaart dat het schip in nood verkeerde

De omgekeerde vlag werd voor het eerst gebruikt in 2019 tijdens boerendemonstraties in Den Haag, en dook vervolgens op bij demonstraties tegen het coronabeleid, vorig jaar. Het is een teken dat stamt uit de zeevaart: een omgekeerde vlag betekende vroeger dat het schip in nood verkeerde. Sinds een maand zie je ze overal op het platteland.

Zowel in het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad klonk kritiek op de omgekeerde driekleur. „De boerenzakdoek is een beter, want exclusiever symbool van het boerenprotest”, schreef politiek redacteur Gerard Beverdam afgelopen vrijdag in het ND. „Met de vlag op z’n kop kies je juist het symbool van complotten, vermeende onderdrukking en anti-overheidsdenken”.

Toch hebben veel mensen de behoefte hun onvrede te uiten over het landbouwbeleid, zegt Henry Wentink (47), inwoner van het Gelderse Didam. Om de buitenspiegels van zijn auto zitten grote boerenzakdoeken gewikkeld. Hij is geen boer, maar hij steunt ze wel, vertelt hij in zijn achtertuin. Wetink behoort tot de 600.000 Nederlanders die werken in de agrarische sector. Al jaren bezoekt hij boeren in de Achterhoek en de Liemers namens tractorenproducent John Deere. „Ik voel me de laatste tijd een sociaal werker: ik ben alleen maar verdrietige boeren aan het aanhoren.”

In deze regio, op de grens van Wehl en Didam in de Achterhoek, moeten de veehouders gezamenlijk 12 procent inkrimpen, volgens de nieuwste plannen. Collega’s verderop moeten met wel 58 procent krimpen, vertellen veehouder Richard Lucassen (51) en zijn vrouw Suzan (49).

In hun wei, vlakbij de weg, hangt een omgekeerde Nederlandse vlag, naast een groot spandoek met daarop de tekst „met boerenverstand voed je het land”. Het echtpaar Lucassen heeft zelf een kleine boerderij met vijftig koeien. Richard: „Ze staan elke dag in de wei, we zorgen goed voor ze.”

Hij voelt veel steun van de lokale bevolking, zegt hij. „Die begrijpen ons wel”. Lucassen heeft geen goed woord over voor de beleidsmakers die nieuwe plannen bij de boeren „over de schutting gooien”. „Voor hen voelt het als een klus, ver weg, die geklaard moet worden. Voor ons is het de bedreiging van ons bestaan. Ons uitkopen met geld? Geld? Ik woon hier al mijn hele leven, mijn vader was boer. Als ik u geld geef, staat u dan ook uw kind af?”

De meeste inwoners van Wehl en Didam vinden de omgekeerde vlag geen aanstootgevend symbool, zegt Henry Mentink: „Ik begrijp de algehele ontevredenheid over de regering. Ja, er is een stikstofprobleem, maar dat ligt niet alleen bij de boeren. En zij hebben juist het idee dat ze álles hebben gedaan om uitstoot te verminderen. Ze kochten fosfaatrechten, kochten luchtwassers. En nu worden ze alsnog van de kaart geveegd.”