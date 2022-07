Oud en ziek je vakantiehuis uit moeten, want recreatie gaat voor

Zag de rechter in eerste instantie iets over het hoofd? Had de gemeente ook van de dwangsom af kunnen zien? Welk algemeen belang was er nu gediend met ontruiming van deze recreatiewoning?

Staatsraad Eric Helder zoekt naar een gaatje in het dossier dat vandaag voor hem ligt. De casus is nogal schrijnend. Een ouder echtpaar van 85 en 83 jaar dat anderhalf jaar geleden door een last onder dwangsom van de gemeente hun recreatiewoning moest ontruimen en verkopen.

Zij overtraden het bestemmingsplan, omdat ze er permanent verbleven, zo bleek in 2019. Dat ontkent hun gemachtigde niet, maar ze legt er wel een deken van verzachtende omstandigheden omheen. Een gepensioneerd stel dat op reis ging en in Nederland alleen een pied-à-terre nodig had – en dat vonden in een recreatiewoning. Uitvalsbasis voor hun noden hier: zorg, familie, sociaal contact. Op de huizenmarkt is niks anders te vinden.

Door hun falende gezondheid kwam er een einde aan het reizend bestaan. De recreatiewoning bood uitkomst, in afwachting van een zorgwoning waarvoor het stel, inmiddels beiden ziek, op de wachtlijst staat. Vorige zomer kreeg de gemeente gelijk van de rechter. Bij een tweede controle werd vastgesteld dat het stel er nog steeds zat, waarna de gemeente de dwangsom verbeurd verklaarde.

Althans, 2.500 euro ervan – de andere drie termijnen waren verjaard. Bij de eerste controle was al een last onder dwangsom van maximaal 10.000 euro uitgereikt. Het stel koos eieren voor hun geld. De familie betaalde de dwangsom, verkocht het huis en verhuisde naar een aanleunwoning.

Vooral de dwangsom stoorde ze. Die vonden ze „niet menselijk”. Een dwangsom is geen boete, verklaart de gemachtigde, maar een prikkel om aan een ongewenste situatie een einde te maken. Als dat is gebeurd, vervalt de noodzaak ervoor. De gemeente vindt van niet. Als er geen dwangsom was opgelegd, had het echtpaar nooit gekozen voor een aanleunwoning in plaats van nog langer wachten op de gewenste zorgwoning.

Overigens had de gemeente geen inzicht in de sociale en medische situatie van het echtpaar. Hun gezondheid leek de gemeente niet zodanig slecht dat er niet gehandhaafd zou mogen worden. Het dilemma zorgwoning/aanleunwoning was ook niet voorgelegd. En als dat wel was gebeurd? „We proberen vaak wel een gulden middenweg te vinden”, zegt de ambtenaar.

Een dwangsom zien we als straffen, als plagen door de overheid

De gemachtigde van het paar maakt een punt van de aanleunwoning – dat was een keuze „uit ellende” en niet passend. De vrouw, die het ernstigst ziek is, zou mede daardoor uiteindelijk opgenomen moeten worden. En dat zou bij een zorgwoning, waarbij alles onder één dak is, niet hoeven. „Ze namen genoegen met een mindere woning. Ze konden niet eerder, anders of later een einde aan hun recreatiewoning maken.” Wat heeft een dwangsom nu nog voor zin? „Dat zien we als straffen, als plagen door de overheid.”

Die dwangsom van 2.500 euro, zegt de staatsraad, is wel veel geld, maar exorbitant is het niet. Misschien wel evenredig aan de overtreding? Dan vat de gemachtigde vlam. „Het gaat niet om de 2.500 euro, maar om een rechtbank die vindt dat je zó met mensen om mag gaan. Het zijn mensen, geen bsn-nummers.”

En kan de gemeente uitleggen waarom permanente bewoning een probleem is? De recreatiefunctie is het beschermen waard omdat er óók burgers zijn die zich reizen in het buitenland niet kunnen veroorloven, wordt fijntjes verteld. Permanente bewoning heeft nadelen. Het gebruik is intensiever, er ontstaan „meer bijgebouwen”.

Elf weken later oordeelt de Afdeling dat noch het invorderen van de dwangsom noch het woonverbod onevenredig waren. Ook de bezwaren tegen de handhaving worden afgewezen. Hun medische problemen zijn geen argument om onder een dwangsom uit te komen. „Als een last eenmaal is opgelegd, moet deze ook worden geëffectueerd”.

Procespartijen Afdeling Bestuursrechtspraak: Eric Helder Gemeente Putten: Hans Vooren Familie van den B.: Kim Wittop Koning