Novak Djokovic wil maar één ding: de beste tennisser aller tijden worden

De populairste tennisser ter wereld zal Novak Djokovic nooit worden. Daar is het de 35-jarige Serviër ook niet om te doen. Hij wil de allerbeste ooit zijn. De meest succesvolle. De tennisser die het langst de nummer één van de wereld was. De tennisser met de meeste hoofdprijzen. De tennisser met het meeste prijzengeld. Met andere woorden: The Goat, The Greatest of All Time. „Ik droomde er op mijn vijfde van ooit op Wimbledon te spelen toen ik Pete Sampras zag. En nu sta ik hier voor de zevende keer met de beker in mijn handen”, zei Djokovic na zijn gewonnen finale tegen Nick Kyrgios. En daarmee evenaarde hij zijn grote voorbeeld uit de Verenigde Staten.

Djokovic is nu bijna de allerbeste ooit. Maar nog niet helemaal. Met zijn zevende Wimbledontitel – zijn 21ste eindzege op een grandslamtoernooi – is hij hard op weg naar zijn ultieme doel. Djokovic is de vijf jaar oudere Roger Federer (twintig titels) nu voorbij en staat er nog eentje achter op de 36-jarige Rafael Nadal. Djokovic zal niet rusten voordat hij de belangrijkste records in handen heeft. Bij die jacht stuit hij echter op meer tegenstand dan proftennissers uit een nieuwe generatie zoals Kyrgios, Cameron Norrie, Jannik Sinner en Tim van Rijthoven. Zijn lastigste tegenstander van 2022: corona. Het virus hield Djokovic al van de Australian Open en zal waarschijnlijk ook een succes op de US Open in de weg staan.

Lening na lening

Het is een beetje het levensverhaal van Djokovic. De tegenstand komt vaak uit onverwachte hoek. Maar dat lijkt hem juist sterker te maken. Dat was al zo in zijn vroegste jeugd in Belgrado waar hij de schuilkelders in moest voor de NAVO-bombardementen. In de rij moest staan voor voedsel. En tussendoor geïnspireerd door Sampras op de bodem van een leeggelopen zwembad tenniste. Hij leerde er vechten.

Djokovic gaf nooit op. Met succes. Als tiener kreeg hij in 1999 een plek aangeboden op de Tennis Academy van de Kroaat Nikola Pilic in het Duitse München. Ver weg van zijn vader Srdjan en zijn moeder Dijana, maar met hun steun. Moreel. Maar bovenal in financieel opzicht. De restauranthouders uit Servië namen lening na lening op voor de carrière van hun zoon. Zo leerde Djokovic dat er geen weg terug was.

Het succesverhaal begon voor Djokovic in 2006 op de Dutch Open in Amersfoort. Op de gravelbanen van Sportpark de Bokkeduinen behaalde hij niet alleen zijn eerste toernooizege op ATP-niveau, maar begon ook de samenwerking met zijn coach Marian Vajda. En het was de eerste keer dat zijn toenmalige vriendin Jelena Ristic met hem meereisde. Ze zouden beiden een grote steun en toeverlaat worden voor Djokovic. Zijn emotionele ankers binnen en buiten de baan. Hij nam pas in april van dit jaar afscheid van Vajda. Zijn echtgenote zat bij de Wimbledon-finale als zijn grootste fan in de spelersbox een paar stoeltjes verder dan zijn huidige coach Goran Ivanisevic.

Djokovic manifesteerde zich aan het begin van zijn loopbaan op een wijze die nogal wat kritiek opleverde. Binnen het profcircuit werd er met vreemde ogen gekeken naar zijn grappig bedoelde imitaties van andere tennissers. Het leverde hem de bijnaam Djoker op. Collega’s ergerden zich nog meer aan zijn hautaine gebaartjes, het lange gestuiter voor een service en het veinzen van blessures. De ouders van Djokovic droegen destijds ook niet bij aan een beter imago door op de tribune te gaan zitten met shirts waar teksten op stonden als The New King is Born, terwijl Roger Federer en Rafael Nadal samen de prijzen verdeelden.

Afscheid van vader

Djokovic zag in dat hij sommige dingen anders aan moest gaan pakken om de strijd met Federer en Nadal echt aan te kunnen gaan. Daarbij zette hij een paar belangrijke stappen. Djokovic maakte zijn vader duidelijk dat zijn aanwezigheid langs de baan niet altijd gewenst was, al sloot hij zijn ouders zondag na de finale op de tribune in de armen. En hij overwon een aantal fysieke problemen. Djokovic nam lenzen om zijn zicht te verbeteren, onderging een operatie aan zijn neus en begon een glutenvrij dieet. Djokovic groeide met zijn ‘elastieken benen’ uit tot de fysiek sterkste tennisser van het circuit.

Djokovic wist zich niet alleen te mengen in de tweestrijd tussen Federer en Nadal, maar wist hen langzaam maar zeker te overvleugelen. En in 2021 leek hij na winst op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op weg naar een Grand Slam – het winnen van de vier grote toernooien in één kalenderjaar, wat in het proftijdperk bij de mannen alleen Rod Laver in 1969 lukte. Djokovic verloor echter in de finale van de US Open kansloos van de Rus Daniil Medvedev. De ultieme machtgreep bleef uit. Een mentale dreun.

Djokovic kreeg een nog hardere klap te verwerken toen hij begin van dit jaar werd uitgesloten van de Australian Open na de weigering om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Op zijn favoriete grandslamtoernooi, dat Djokovic negen keer wist te winnen, had hij Federer en Nadal voorbij willen gaan. Het liep anders. Nadal richtte zich op verbluffende wijze op en zegevierde in Melbourne, en later ook in Parijs. De Spanjaard zette Djokovic opnieuw in zijn schaduw.

Maar niet voor lang. Op Wimbledon viel alles de kant van Djokovic op. Federer moest geblesseerd afzeggen, Medvedev werd als Rus de toegang tot Wimbledon geweigerd en Nadal moest zich voor de halve finales tegen Kyrgios met een buikblessure terugtrekken. Djokovic bewees op Wimbledon dat hij met afstand de meest constante tennisser was. Misschien met een mindere service dan Kyrgios, met iets minder vechtlust dan Nadal en met minder steun van het publiek dan Norrie, maar alles bij elkaar was Djokovic de meest complete speler.

Staande ovatie

De finale tegen de Australiër Nick Kyrgios was illustratief voor het toernooi van Djokovic. Of misschien wel voor zijn hele loopbaan. Na een weifelend begin en het verlies van de eerste set stond, zoals zo vaak, Djokovic op. De Serviër schakelde vanuit een achterstand in alle opzichten een tandje bij. Zowel fysiek als mentaal bleek Djokovic in vier sets sterker dan het enfant terrible Kyrgios: 4-6, 6-3, 6-4 en 7-6. Hij kreeg een staande ovatie van het publiek op het centre court waar Djokovic sinds 2013 nooit meer een partij verloor. Het applaus was eerder uit respect, dan uit liefde. Nole kon er niet mee zitten. Hij was in Londen – net zomin als Kyrgios – uit geweest op de populariteitsprijs van The All England Lawn Tennis & Croquet Club.