North Sea Jazz is na corona gestroomlijnder

Het mooie van North Sea Jazz zit ’m in de kleinste dingen. Die ene solo die je je net even anders doet voelen. Het rijke, donkere en elegante geluid van Ron Carter (85), maarschalk van de jazz, op de contrabas. Of de wijze waarop uit een aantal lange noten ineens de melodie van ‘You Are My Sunshine’ opklinkt en Carter die oprekt en omhoog gooit als een balletje. Of hoe het opgenomen geluid van een oude, krakende dennenboom de compositie van de veelbelovende Finse saxofoniste Linda Frediksson aanstuurt. Of de geseling van de toetsen door de Japanse pianiste Hiromi, terwijl ze een stroom dromerige en fantasierijke ingevingen voortbrengt.

De oren openen – dat is wat North Sea Jazz je laat doen. Voor de grote, publieksvriendelijke namen in de pop, soul en blueshoek natuurlijk, die zorgen dat het festival in Ahoy Rotterdam met 90.000 mensen over een heel weekend moeiteloos uitverkoopt. Zo strooide de op haar 78ste nog altijd stralende en ongenaakbare Diana Ross met haar oude soulhits een gelukzalig gevoel over de eerste dag uit.

Maar ook in de kleinere zalen achteraf, verder van de hoofdroutes, worden je oren geopend voor een teder, avontuurlijk of ander geluid. Daar zit het net zo goed vol liefhebbers.

In de jazz-route door de hallen van Ahoy kon het publiek vele kanten op. Naar het experiment in de suizende elektronische jazz van Jameszoo bijvoorbeeld. Of naar het diepe spel van trompettist Avishai Cohen. Het respect voor de grote jazzveteranen van deze tijd – wat een vitale lichting tachtigers trad er deze editie aan! – was goed voelbaar. De stevige mystiek van Charles Lloyd met het geliktere gitaarspel van Bill Frissell voelde wat gedateerd aan, de improvisaties van de nu wel echt stramme Archie Shepp met pianist Jason Moran waren wel eens vuriger. Maar de dwarse hoekigheid van drummer Han Bennink met pianiste Aki Takase ontlokten het publiek kreetjes van vreugde.

Han Bennink (80) die een concert gaf met het ICP Orchestra.

Foto Andreas Terlaak Han Bennink (80) die een concert gaf met het ICP Orchestra.

Foto Andreas Terlaak Han Bennink (80) trad ook op tijdens het North Sea Jazz Festival, hier tijdens het concert met het ICP Orchestra.

Foto’s Andreas Terlaak

Het 45ste North Sea Jazz Festival was er een van veel emoties. Er was de feestelijke uitgelatenheid van artiesten en publiek over het feit dat het festival na drie jaar weer werd gehouden. De druk achter de schermen was voelbaar. De nieuwe coronagolf maakt het spannend voor de festivalorganisatoren: komen er niet veel afzeggingen? En hoe worden de onvermijdelijke plotselinge gaten in het programma dan opgelost? Nu ja, laat dit maar aan jazz-musici over. Zo speelde bassist Ron Carter in triovorm zonder drummer en gaf jazzvocaliste en pianiste Diana Krall wegens ziekte van haar band in haar eentje een intiem, meeslepend concert. Pianist Vijay Iyer, uitstekend in vorm met zijn trio, was een van de artiesten die het hele concert een mondkapje droeg.

Heen en weer hollen

Als vanouds betekende bands heen en weer hollen tussen vijftien podia, verspreid in en rondom een vernieuwd Ahoy. Een nieuw uitbreiding van Ahoy met extra zalen gaf het megafestival lucht en maakte drie verschillende ‘area’s’ mogelijk met muziek met eenzelfde sfeer. Wel maakte dit de afstanden tussen podia groter. Ook bleef het, net als voorheen, dringen voor populaire optredens, zoals dat van pianist Herbie Hancock.

Was er al een editie van North Sea Jazz waar Hancock niet aantrad? Haast niet, zo lijkt het – hij tikt nu dertig van de in totaal vijfenveertig festivals aan. Als artist in residence kreeg hij dit jaar alle ruimte om te excelleren. In een masterclass vertelde hij uitgebreid over de totstandkoming van zijn hit ‘Chameleon’. Maar het meest ‘thuis’ was hij toch, breed lachend, in twee grote, helaas dezelfde, shows aan zijn vleugel, omgeven door synthesizers. Met trompettist Terence Blanchard speelde hij prachtig ‘Footprints’, een ode aan Hancocks goede vriend, saxofonist Wayne Shorter. Headhunters-werk als ‘Actual Proof’ en ‘Cantaloupe Island’ bouwde hij met veel fusionfantasie uit.

Zinnenstrelende vocalen klonken van zangeressen als Cécile McLorin Salvant die een groot vermogen tot beeldend zingen heeft. Melody Gardot (meeslepend in huiskamersfeer), de Zwitserse Lucia Cadotsch (improviserend met perfecte stembeheersing) en Fay Claassen (met buigzame klanken) stonden ook in de etalage van de ware zangkunst.

Herbie Hancock tijdens zijn masterclass.

Foto Andreas Terlaak Herbie Hancock maakte van de Amazon-zaal zijn huiskamer.

Nederland, Rotterdam, 09-07-2022. Concert van Herbie Hancock op dag 2 van North Sea Jazz 2022. Foto: Andreas Terlaak Artist in residence Herbie Hancock

Foto’s Andreas Terlaak

Pompend jazzfeest

Erg op de groove en toch bijna meditatief waren de jonge honden van BadBadNotGood die in het donker speelden met projecties van metropolen. De energie stroomde bij de improviserende saxofonisten Steve Coleman (complex ritmische stapelmethodes) en Joe Lovano met Dave Douglas (op hout gerijpt in hoekige composities). Ondertussen wond Hans Dulfer buiten op het plein met saxofonist en dochter Candy Dulfer het publiek moeiteloos om zijn vinger.

Van de jazznamen die de verwachtingen helemaal inlosten gaf de extraverte Trombone Shorty een pompend jazzfeest, waarin hij knetterende noten uit zijn schuiftrompet trok. En ook de show van energieke multi-instrumentalist Jacob Collier, instrument na instrument pakte hij op, was een tornado van showjazz en rare elektronische geluidjes.

De Frans-Libanese trompettist Ibrahim Maalouf toonde zich weer een meester in het mengen van stijlen, maar het meeblazen met hiphop op een tape ging hem minder goed af. Zelf trok hij ook de conclusie dat zijn muziek flink mainstream was geworden. Beter dan Maalouf was de grote ontdekking van het festival Cimafunk, het alter ego van zanger Erik Alejandro Iglesias Rodriguez. Met James Brown-achtig voetenwerk was hij een ongelofelijk energieke Afro-Cubaanse funkkomeet die de buitentent aan het kolken kreeg.

Publiekslieveling Ibrahim Maalouf speelde met een grote, nieuwe band op het Maas-podium.

Foto Andreas Terlaak Nederland, Rotterdam, 09-07-2022. Concert van Linda Fredriksson op dag 2 van North Sea Jazz 2022. Foto: Andreas Terlaak Publiekslieveling Ibrahim Malouf en Finse saxofoniste Linda Fredriksson.

Foto’s Andreas Terlaak

