‘Geschokt’ Japan naar de stembus na moord op oud-premier Abe

Twee dagen nadat oud-premier Shinzo Abe werd neergeschoten, gaat Japan zondag „geschokt” naar de stembus voor verkiezingen voor het Hogerhuis, zo schrijven internationale persbureaus. De Liberaal Democratische Partij (LDP) van Abe, die een regeringscoalitie vormt met de conservatieve Komeito-partij, zal de verkiezingen naar verwachting winnen. De stembussen sluiten om 20.00 uur lokale tijd (13.00 uur Nederlandse tijd), waarna de eerste exit-polls snel verwacht worden.

Verkiezingen voor de Japanse Senaat worden in de regel gezien als een referendum voor de zittende regering. Reeds voor de moord op Abe was de verwachting dat de partij van Abe en de huidige premier Fumio Kishida de verkiezingen zou winnnen. Een grote overwinning voor de LDP zou het mandaat van Kishida versterken om zijn belangrijkste beleidsvoornemens door te voere; hij wil onder meer een verdubbeling van de defensie-uitgaven.

‘Problemen in de beveiliging’

Op de dag van de stembusgang leidde de politie moordverdachte Tetsuya Yamagami, die direct werd overmeesterd nadat hij vrijdag in de westelijke stad Nara twee schoten had gelost op Abe, voor aan een plaatselijk parket voor een aanklacht wegens moord. Zaterdag erkende een lokale politiefunctionaris in een persconferentie dat „problemen in de beveiliging” ervoor hadden gezorgd de aanvaller zo dichtbij kon komen en een kogel kon afvuren op Abe terwijl de oud-permier een toespraak hield.

Het wapen met een dubbele loop waarmee Abe werd gedood was (vermoedelijk zelf)gemaakt van metaal en hout, gewikkeld in stevige zwarte tape. In het huis van de verdachte werd later een aantal andere zelfgemaakte wapens en explosieven gevonden. Yamagami zou eerst een bomaanslag hebben willen plegen, zo meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van bronnen rond het onderzoek. Yamagami heeft tegen de politie gezegd dat hij aanvankelijk een leider van een religieuze groep wilde doden, aldus Kyodo. Zijn moeder zou door een grote donatie aan deze groep, die volgens de verdachte door Abe werd gepromoot, financieel in de problemen zijn geraakt.

