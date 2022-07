In het zwembad van de president

Demonstranten dwalen door gangen met glimmend marmer, vleien zich in een luxueus ingerichte zitkamer, en nemen een duik in een privézwembad tussen weelderig groen. Het presidentieel paleis in Colombo, de commerciële hoofdstad van Sri Lanka, viel zaterdag in handen van de aanhouders die al maanden het vertrek eisen van de bewoner.

President Gotabaya Rajapaksa klampte zich de afgelopen maanden stoïcijns vast aan de ceremoniële woning, het bijbehorende ambt en de politieke en economische macht die zijn familie in decennia heeft vergaard. Maar komende woensdag treedt hij terug, zo werd zaterdag bekendgemaakt na een chaotische dag in Colombo. Premier Ranil Wickremesinghe, die in mei werd aangesteld als een verzoeningspoging na het door demonstraties afgedwongen vertrek van Rajapaksa’s oudere broer Mahinda, had zich al eerder op de dag „bereid” verklaard ontslag te nemen.

De aankondigingen vormden de climax van de anti-overheidsprotesten die half maart in Sri Lanka begonnen. In Colombo ontstond een protestdorp, waar demonstranten overnachtten op de chique boulevard Galle Face.

Lege schappen en hoge prijzen

Directe aanleiding vormde de economische crisis in het Zuid-Aziatische land: door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie kampt dat met internationale schulden. Prijzen voor voedingsmiddelen zijn fors gestegen, importgoederen zoals geneesmiddelen zijn schaars en brandstof is amper voorradig.

De jonge moeder Nadeeshani Subodha (31), die in de noordelijke stad Anuradhapura woont, stuurde NRC beelden van lege schappen en marktkramen. „Elke dag zijn spullen duurder. Ik weet niet wat ik nog kan kopen”, schreef de lerares vrijdag. „Iedereen lijdt onder deze omstandigheden. De demonstranten gaan een groot gebaar maken. Wie niet naar Colombo kan reizen vanwege geld of benzine, gaat demonstreren in de dichtstbijzijnde stad.”

Vanaf vrijdagavond wisten ruim tienduizend mensen naar de trappen van de ambtswoning in Colombo te komen – in weerwil van de transportmoeilijkheden en een afgekondigde avondklok. „Dat toont onze vastberadenheid”, volgens studente Aindri Morahela (24), die met vrienden vaker deelnam aan protesten.

Aan de telefoon vertelt zij zondagavond dat de demonstratie van zaterdag twee weken eerder was aangekondigd. Na een geweldsuitbarsting in mei leek de protestbeweging verdampt, maar de toenemende malaise had in die tijd de onvrede verder opgestookt. Ze is net terug van nog een bezoek aan het presidentieel paleis: „Al die luxe in één gebouw, ik denk dat mensen de ongelijkheid nu echt beseffen.”

epa10063864 People take a dip in a swimming pool at the President’s palace in Colombo, Sri Lanka, 10 July 2022, a day after official residences were stormed. Sri Lankan president and prime minister agreed to resign after a party leaders’ meeting during a day of massive anti-government protests. Thousands of protesters on 09 July broke through police barricades and stormed the President’s palace, President’s secretariat, and the prime minister’s official residences. Protest have been rocking the country over months, calling for the resignation of the president and prime minister over the alleged failure to address the worst economic crisis in decades. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE TOPSHOT - People crowd inside the Sri Lanka’s presidential palace, in Colombo on July 10, 2022, a day after it was overrun by anti-government protestors. - Sri Lanka’s colonial-era presidential palace has embodied state authority for more than 200 years, but on July 10 it was the island’s new symbol of „people power” after its occupant fled. (Photo by Arun SANKAR / AFP)

ARUN SANKAR Foto’s AFP

Toen Morahela zaterdagochtend aankwam bij het presidentieel kantoorcomplex, op nog geen kilometer van het paleis, kon ze al zien dat haar mededemonstranten dichter dan ooit bij dat centrum van de macht waren gekomen. „Het voelde als hét moment om ons niet meer te laten wegzetten. Ik had er de hele dag kippenvel van – ik was uitgelaten en bang tegelijkertijd.”

Het regeringsgebouw viel zaterdagochtend niet zonder slag of stoot. Ordetroepen losten waarschuwingsschoten en zetten traangas in om de menigte weg te houden van dranghekken. Uiteindelijk bleek de menigte niet te houden, afgaand op video’s die werden gedeeld op sociale media: de demonstranten verzwolgen de brede trap. Later ontstonden in Colombo op meerdere plekken onlusten, er werd brand gesticht bij het huis van premier Wickremesinghe.

Familiedynastie weg

Rajapaksa was tijdens de bestorming al niet meer in het pand. Het gebouw wordt doorgaans gebruikt voor recepties, maar Rajapaksa had er in april zijn intrek genomen omdat hij daar beter kon worden beveiligd. Heel het weekeinde is er niets meer van hem gehoord – zoals hij de afgelopen maanden overwegend stil bleef over de publieke kritiek.

Die onverstoorbaarheid werd opgevat als arrogantie en desinteresse in de ontberingen van de Sri Lan-ka-nen – een houding die past bij hoe de familie Rajapaksa eerder al werd gezien door opponenten. De familiedynastie maakt al decennia politiek de dienst uit op het eiland. Oud-premier Mahinda Rajapaksa was tussen 2005 en 2015 president. Met zijn broer Gotabaya als leidinggevende bij Defensie beëindigde hij op zeer brute wijze de burgeroorlog tegen de Tamil Tijgers. Gotabaya Rajapaksa werd in 2019 verkozen, en vergaf prominente posities aan zijn twee broers – de jongste, Basil, was minister van Financiën totdat hij in de crisis opstapte.

Lees ook De Rajapaksa’s: Sri Lankaanse familiedynastie in het nauw

Terwijl de economie van Sri Lanka steeds verder inzakte, wilden de demonstranten een einde maken aan het nepotisme en winstbejag van de Rajapaksa’s. Uiteindelijk namen zij alleen genoegen met een algeheel vertrek. Woordvoerders van de protestorganisaties zeiden zondag dat zij het presidentieel paleis blijven bezetten tot ‘Gota’ Rajapaksa écht weg is.

Uit een bericht aan de parlementsvoorzitter werd zaterdagavond duidelijk dat dit op 13 juli zou gebeuren. Als dan ook premier Wick-re-me-sing-he zijn belofte inlost, zal waarschijnlijk een interim-president worden benoemd. Een overgangsregering van alle politieke partijen kan dan volgens de Sri Lan-kaan-se grondwet dertig dagen aan de macht zijn. „Het besluit om op 13 juli af te treden is genomen om een vreedzame machtsoverdracht te waarborgen”, zei de parlementsvoorzitter.