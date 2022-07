‘Ik zie in de heele natuur expressie, en als ’t ware een ziel’

Het is nog niet helemaal donker en ik kijk door de hoge ramen naar buiten, waar de iep zich tegen de hemel aftekent als een donkere massa, met los daaruit blaadjes die zomaar tegen het diep-heldere avondblauw lijken te zweven. In gedachten noem ik het allemaal op tegen mezelf – een van die vele saaie, beschrijvende passages uit het dagelijks leven waar het eigen hoofd je op trakteert. Alsof er altijd iemand op de hoogte gehouden moet worden van de eigen belevenissen, vaak in de derde persoon: ‘Ze fietste terug van Pilates over de stille landweg langs het nog groene koren’ enz.

Enfin, die iep, die avondschemering, de natuur buiten de ramen. Laten we het tenminste maar natuur noemen, al staat die iep in de tuin. Ik zit binnen met een boek op schoot, de catalogus van het wondermooie werk van Etel Adnan (1925-2022), een schilder die de natuur in kleurige vlakken met een paletmes weergaf.

Kleur als taal heet de catalogus en in het artikel ‘De bevrijding van de kleur’ wordt Van Gogh geciteerd die schreef dat kleuren op zichzelf betekenis hebben. Je gelooft het meteen als je naar zijn en naar haar werk kijkt. Ik zou wel een hele dag tegenover die kleurvlakken van Adnan willen zitten, ze moeten bij mij komen wonen, ik moet ze elke dag kunnen zien, ze zijn het leven zelf!

Foto Zeb Andrews

Zulke woelingen van verlangens treden in je op als je iets ziet dat je om niet makkelijk op te helderen redenen sterk aangaat. Zoals je soms een landschap wilt zíjn, bloemen wilt opeten, zo wil ik een ongetiteld werk uit 1970 beleven door tegelijkertijd naar die kleuren te kijken én in een smal Kretenzisch straatje te zitten dat naar zee afloopt. Ik voel de nog frisse warmte van de ochtend en de koelte van de schaduw, zie het veelkleurig wit van huizen en straat, de blauwe zee daarbeneden – warmte en koelte, dat is wat dit schilderij lijkt uit te drukken, maar dan in de hoogste vorm, zoals ze werkelijk zijn.

Waarom ik opkeek van het boek en naar buiten was vanwege dit citaat van Vincent van Gogh: „Ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel.”

Zo’n citaat roept nog een ander gevoel wakker. Jaloezie. Ik denk dat Van Gogh en Adnan iets beleven aan de wereld wat ik niet beleef. Ik voel geen ziel in de natuur. Hoe gretig de ogen het landschap ook opslokken, hoe je ook gedachteloos en toch vervuld kan zitten kijken aan de rand, ja altijd aan de rand van een landschap, een korenveld, een water – een ziel is daar niet, voor mij. En ik wilde dat het wel zo was. Zoals ik wilde dat ik kleuren ook kon aanvoelen als ‘waarheid’ – kon ik maar geloven in die grote metafysische waarheid achter alles!

En wat zou ik dan willen met die ‘waarheid’? Ik weet het niet. Misschien is waarheid gewoon een ander woord voor het verlangen vervuld te zijn, dus juist niet meer te verlangen.

De Poolse dichter Zbigniew Herbert schreef: „Ik dank U Heer dat U de wereld mooi en verscheiden hebt geschapen” en Gerald Manley Hopkins schreef verrukkelijk: „Glorie zij God voor bontigheid”. Zij lijken een niet-verlangende beleving van de natuur te hebben gevonden, die toont hun een scheppende God. Wat denkelijk weer een ander woord is voor die ziel die van Gogh overal in voelde.

Je kunt de boom niet nader komen, je niet via de kleur de waarheid toeëigenen, geen God prijzen in wie je niet gelooft. Maar het kan tegelijkertijd allemaal wel. Dankzij de kleuren die, inderdaad, uit zichzelf iets uitdrukken. Iets. Alles.