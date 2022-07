Hockeysters zoeken naar topvorm voor de knock-outfase van het WK

Winnen was bijna zeven jaar lang heilig in het Nederlandse vrouwenhockeyteam. De mens achter de speelster kwam er daardoor bekaaid of zelfs beschadigd vanaf. Dus doet interim-bondscoach Jamilon Mülders (46) vrijdag op een persmoment in het spelershotel in Amsterdam-Zuid de volgende uitspraak, na drie gewonnen poulewedstrijden op het WK: „We gaan zeker voor goud. Maar niet ten koste van alles. Aan het einde gaat het om winnen. Maar het gaat óók om de manier waarop. We moeten daarna met elkaar ook nog een drankje kunnen drinken.”

Het is niet moeilijk om te bedenken waarom de spelersgroep graag met Mülders door wilde, nadat de beklaagde coach Alyson Annan in januari was ontslagen. Hij is heel interactief, lacht snel en kan goed luisteren. Speelsters voelen zich bij hem gezien, en dat is waar behoefte aan was.

De Duitser is coach van een team, dat op het eerste gezicht bij dit WK nauwelijks anders is dan het elftal dat in Tokio olympisch kampioen werd. Josine Koning en Anne Veenendaal, al jaren de twee keepsters, spelen om en om een wedstrijd. Geen keuze dus voor een van beiden. Zoals er sowieso geen harde keuzes zijn gemaakt voor dit toernooi. In plaats van één aanvoerder, tot aan Tokio was dat Eva de Goede (33), heeft het team drie aanvoersters gekozen: Marloes Keetels (29), Pien Sanders (24) en Xan de Waard (26).

Ook van verjonging is geen sprake, behalve bij de vervanging van gestopte speelsters. Het is een bewuste keuze van Mülders. Hij wilde niet te veel sleutelen aan een beschadigd team. Hij ziet pas een rol voor nieuw talent in het traject richting de Spelen van Parijs in 2024. Dat wordt een taak voor Paul van Ass, de nieuwe bondscoach na het WK.

Mülders was afgelopen half jaar vooral druk met herstelwerkzaamheden, „verwerking met elkaar”. Hij wilde zorgen voor een veilig gevoel binnen het team. Op medisch gebied, laat hij alles over aan de specialisten, zegt hij. „Ik faciliteer, ik observeer, ik luister en dan zeg ik: dit is mijn beslissing en daar gaan we naartoe. Maar ik bepaal niet wat de fysieke training wordt. Ik luister honderd procent naar anderen.”

Communicatie is verbeterd

Het harde werk van de Duitser en zijn speelsters heeft zijn vruchten afgeworpen, denkt aanvaller Felice Albers (22). Ze ziet dat de communicatie binnen ploeg en ook tussen de staf en het team, is verbeterd. „We hebben geen oogkleppen meer op. Als groep weten we wat er nu speelt”, vertelt zij.

Albers schetst een beeld van een groep waarin iedereen wordt gehoord. „Er worden tegenwoordig veel meer vragen gesteld aan elkaar. Dat zit in kleine dingen als ‘wat bedoelde je nou precies toen je dit zei op het veld?’ Als er iets, dan melden we het, in plaats van dat we er jaren mee rond blijven lopen.” Als Albers iets vindt, meldt zij het nu ook. „Ik voel de ruimte om wat te zeggen.”

In het Wagenerstadion oogde Oranje afgelopen week in de poulefase nog niet alsof het voor de derde keer op rij het WK gaat winnen. Er staat veel kwaliteit op het veld, maar in de derde wedstrijd tegen het stugge Chili was het befaamde Nederlandse tiki-taka-hockey nog ver weg.

De Duitser Jamilon Mülders is interim-bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Foto Sander Koning / ANP

De Nederlandse ploeg is geen geoliede machine. Het baltempo is te traag. En als Chili na een strafcorner van Nederland uit een zeldzame counter meteen 1-1 weet te maken, is dat een serieuze waarschuwing. Dit is precies waar van tevoren over werd gepraat, maar geen gehoor aan is gegeven, geeft Pien Sanders na de povere 3-1 zege aan.

„We zijn nog steeds een fantastisch team. Maar we zijn zoekende”, zegt Eva de Goede vrijdag. In onnavolgbaar tempo herstelde ze van een gescheurde kruisband, opgelopen in november. Tegen alle verwachtingen staat ze op het WK, terwijl ze nog aan het revalideren is.

In de laatste wedstrijd tegen Chili (3-1) scoort de routinier een mooie backhandgoal en laat ze zich verder gelden met goede acties, als een soort hangende linkermiddenvelder. Ze is nog niet de dwingende kracht als voorheen, maar ze is ook zeker geen toeschouwer in haar eigen team.

Ja, Oranje heeft drie wedstrijden gewonnen, zegt ze, maar zoals het nu speelt, zal het geen wereldkampioen worden. „We zijn niet ons beste zelf geweest die eerste drie wedstrijden. We kunnen gewoon beter. We moeten nu stappen zetten om echt naar elkaar te groeien en de kwart-, halve en finale écht goed te spelen.”

Nog zoveel stappen zetten, met nog maar een week voor de finale, is dat mogelijk? „Dit WK is anders door alles wat er gebeurd is. We moeten iets meer moeite doen, om er met elkaar te staan,” zegt De Goede.

De schaduw van Tokio en alles wat daarvoor gebeurde, hangt nog als een sluier over het team. Toen Albers in Tokio dacht haar droom als meisje waar te hebben gemaakt, voelde dat niet helemaal zo. Er waren door het coronavirus geen toeschouwers in Japan en de sfeer buiten het veld was niet prettig. Spelen in een vol Wagenerstadion is zeer zeker wél een genot, in een team dat goed en menselijk met elkaar om probeert te gaan. „Om hier met publiek te spelen is zó iets anders dan Tokio. Ik denk dat het nog veel leuker is”, zegt Albers.

Vanaf de halve finale gaat het WK voor Oranje verder in het Spaanse Terrassa. Maar eerst moet dinsdagavond worden gewonnen van België, dat wordt gecoacht door Raoul Ehren. Hij leidde de vrouwen van Den Bosch naar negen landstitels en kent veel Nederlandse internationals door en door. Alleen daarom al zal de ploeg van Jamilon Mülders een hoger niveau moeten halen dan in de groepsduels. De grote vraag is of dat zo snel ook gaat lukken