Zondag om drie uur begon de finale enkelspel mannen op Wimbledon. Nick Kyrgios tegen Novak Djokovic. Een historische finale voor velen, al lijkt de reden daarvoor nogal onder tapijten te worden geveegd. Zaterdag bij ‘Het Oog’ blikte tennisgoeroe Kristie Boogert vooruit met de Australië-correspondent. Ze vertelden over de misdragingen van Kyrgios op het veld en daarbuiten. Hij zou ooit om vier uur ’s nachts uit het café zijn getrokken terwijl hij de volgende dag tegen Nadal speelde. Ze vertelden over hoe Djokovic en Kyrgios een beetje buddy’s waren geworden toen Novak vastzat in Australië, omdat hij zich niet liet inenten en Kyrgios hem steunde. Ze vertelden dat Nick zus of zo, dat Novak dit en dat. Ik dacht steeds: nu komt het, maar het kwam niet en dat terwijl groen internet hier al dagen over zindert.

Ze vertelden zelfs dat Kyrigios ooit een supermarkt in was gelopen om boodschappen te doen voor mensen die geen geld hadden en nog viel het V-woord niet. In de supermarkt staan met Kyrgios en toch het onderwerp weten te duiken; het zou knap zijn als het niet zo sneu was.

Kyrgios en Djokovic zijn allebei vegan. Daar. Nou ja, strikt genomen eet Djokovic plantaardig. Kyrgios is veganist. Dat zit zo: een veganist probeert zo min mogelijk dierenleed te veroorzaken als praktisch haalbaar. Dat is althans een vrij gangbare definitie. Een veganist zou daarom geen bont dragen en niet naar stierengevechten gaan. In documentaire Game Changers vertelde Djokovic dat hij plantaardig eet omdat hij daar de gezondheidsvoordelen van inziet. Een dergelijke herbivoor kan nog steeds in een bontjas naar stierengevechten gaan. Een veganist zou dat weigeren.

Kyrgios stopte met het eten van dieren toen Australië werd verzwolgen door bosbranden en hij zich inzette tegen het leed dat het vuur veroorzaakte. De foto van een weerloze koala in brandend land, schijnt hem tot een inzicht gebracht te hebben dat hem deed stoppen met dieren eten. Het inzicht zal iets zijn geweest als dat dieren net zo hard kunnen lijden als mensen en het moreel niet te verantwoorden is ze te laten opsluiten, op transport te zetten en te slachten voor je tosti.

Dat Djokovic alleen een plantaardig dieet volgt, mocht de pret van vegan internet niet drukken: ‘Een vegan finale!’ wordt daar geroepen. ‘Vegan vs. Vegan!’

In de mainstream sportverslaggeving wordt daar zo goed als niets over gezegd. We krijgen van alles over de finalisten te horen, maar niet dat dit een herbivorenfinale is. Het is of de carnisten die de verslagen leggen, er niet aan herinnerd willen worden dat ze zelf nog dagelijks dieren naar het slachthuis laten brengen, terwijl dat – zo bewijzen die twee topfitte kerels op het centre court - duidelijk nergens voor nodig is.

Bij de NOS kon je ook van alles over Kyrgios lezen, inclusief over het mogelijke mishandelen van een ex, maar niks over zijn niet langer mishandelen van niet-menselijke dieren. Het V-woord wil maar niet vallen, maar plantaardig won hoe dan ook. De veganist werd tweede, de herbivoor won. De commentator zei tenminste wel dat Djokovic de graskoning was van Wimbledon.

Carolina Trujillo is schrijfster.