FBI waarschuwde voor activiteiten Taghi in EBI

De Amerikaanse FBI heeft de Nederlandse autoriteiten in december van 2020 gewaarschuwd dat Ridouan Taghi ongezien kon communiceren met de buitenwereld. Taghi zat toen al in Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens de FBI zijn Taghi „regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor ongecontroleerde fysieke en/of elektronische communicatie met derden”. Dat kon gebeuren dankzij „een of meerdere gecompromitteerde gevangenisbewaarders”, aldus de FBI.

Op basis van berichten die zijn verstuurd met cryptotelefoons is door de FBI vastgesteld dat Ridouan Taghi met een belangrijke handlanger heeft gecommuniceerd. In november 2020 heeft hij een boodschap doorgestuurd aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. „Sir, stuur me het juiste rekeningoverzicht en maak samen met mijn zoon een gedetailleerde specificatie van de gegevens”, aldus Taghi aan Imperiale, dat volgens de politie vermoedelijk gaat om drugsdeals. Uit andere berichten leidt de politie af dat Imperiale veelvuldig contact heeft gehad met de zoon van Taghi en dat zijn zoon bovengenoemd bericht aan Imperiale stuurde.

De informatie van de FBI bevestigt wat in de zomer al door de Nederlandse politie zelf is vastgesteld. In een onderzoek met de codenaam 26Velp concludeert de politie dat Jaouad F., de oudste zoon van een zus van Taghi, bewakers in de EBI probeert te corrumperen via „omkoping, chantage of dreiging” om zo een telefoon naar binnen te krijgen.

Ondanks alle aanwijzingen dat Taghi in de EBI door is gegaan met crimineel handelen en plannen had voor een uitbraak, hebben de Nederlandse autoriteiten Taghi’s neef Youssef tot de EBI toegelaten. Het roept grote vragen op, omdat de directie van de EBI, die onder directe verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Justitie, grote bevoegdheden heeft om de veiligheid binnen de inrichting te garanderen. Volgens het ministerie van Justitie had DJI geen grond om Youssef te weigeren in maart 2021.

Uit gerechtelijke uitspraken die Taghi over zijn detentie heeft gevoerd, blijkt dat op basis van concrete informatie over voortgezet crimineel handelen vanuit de EBI zeer ernstige isolatiemaatregelen kunnen worden genomen. Maar tijdens een zitting over Taghi’s detentie op 19 maart 2021 koos de Nederlandse Staat ervoor alle actuele en concrete informatie over het crimineel handelen van Taghi vanuit de EBI niet in te brengen.

Volgens een OM-woordvoerder waren er aanwijzingen dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren: „Dit is onderzocht, maar harde bewijzen of en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden heeft dat niet opgeleverd. Daarom was er in maart 2021 onvoldoende juridische grond om zijn nieuwe advocaat te weigeren.”

Uit verklaringen van een nieuwe getuige blijkt dat de opdracht voor de moord op De Vries vermoedelijk eind april is gegeven. Volgens deze getuige is Taghi de opdrachtgever. Zijn verklaringen worden maandag besproken door de rechtbank die de zaak tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord heeft heropend.

