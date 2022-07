‘Een vaste dag in de horeca zie ik niet zitten’

In

‘Ik heb een jaar geleden de acteursopleiding afgerond en kon toen gelijk op de Parade staan en in jeugdtheatervoorstellingen spelen. Dat was een fijne start, zo na m’n opleiding. In de herfst had ik geen werk, dus ben ik drie maanden koffie gaan zetten in een koffiezaak. Ik wist dat ik in januari en februari weer een klus zou hebben, dus de koffiebar was maar tijdelijk.

„Ik vind het wel een fijne manier van werken: het combineren van acteerklussen en werken in de horeca. Ik weet dat er in de horeca constant mensen nodig zijn, dus ik zit zo nooit zonder werk. Ik vertel mijn werkgevers daar altijd wat mijn echte baan is, dat is wel zo eerlijk. En dat kan ook prima; zo kom ik zo nu en dan weer terug bij een strandtent in Wijk aan Zee. Ik kan me nu al verheugen om daar met mooi weer mensen te bedienen. Een vaste dag in de horeca zie ik alleen niet zitten, dan is het te lastig combineren met mijn werk als actrice. Ik heb recent bijvoorbeeld een project in Zeeland gedaan. Dan ben ik zo een aantal weken weg.

„Door de verschillende projecten is het moeilijk te zeggen hoeveel ik maandelijks verdien. Soms is het weinig, als ik bijvoorbeeld eigen werk maak, maar met een goede acteerklus kan het zo 2.000 euro in twee weken zijn. En als ik langere tijd van huis ben verhuur ik mijn kamer onder, daar kan ik dan van sparen.”

Uit

‘In oktober kan ik na een jaar werken eindelijk op vakantie met mijn vriend. Ik zou wel een keer een lange en verre reis willen maken, maar ik vind dat nog te spannend. Straks krijg ik een hele mooie aanbieding qua werk en loop ik die mis. In oktober gaan we naar Portugal. Dan heb ik eindelijk wat meer ruimte om na te denken wat voor voorstelling ik zelf wil gaan maken. Dat komt er toch minder goed van als je steeds van acteerklus naar horeca gaat.

„M’n telefoonabonnement, de verzekeringen en mijn auto betalen mijn ouders nog, maar de brandstofkosten zijn voor mij. Verder ben ik maandelijks best wat kwijt aan uit eten gaan en lekkere koffie drinken. Laatst kocht ik een cappuccino en toen moest ik 3,50 euro afrekenen. Toen dacht ik wel even: was die koffie altijd zo duur? Maar het weerhoudt me er niet van hem de volgende keer weer te bestellen.

„Tegen de jongen van het Aidsfonds kon ik geen nee zeggen toen hij onderaan de trap stond, dus daar betaal ik nu 15 euro per maand aan. Ik had me voorgenomen dat te stoppen en dan iets te ondersteunen wat ik zelf zou uitzoeken, maar dat is er nog niet van gekomen.

„Ik merk wel dat er bepaalde vrienden zijn die een huis kopen, en dan denk ik weleens: oei, moet ik dat ook? Ik weet niet of ik dat ooit kan, en ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn om nu met mijn huurhuis in Amsterdam nergens aan vast te zitten.”

Netto inkomen: tussen 900- 2000 Vaste lasten: woonlasten (700 euro), kosten auto (70), boodschappen (85 euro), abonnementen (20 euro), goede doelen (15 euro), kleding (50 euro), horeca (60 euro) Sparen: 50 euro per maand Laatste grote aankoop: witte gympen (185 euro)

