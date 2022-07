De zorgen rond de Oranjevrouwen zijn op het EK nog niet weggenomen

Afgelopen voorjaar deed de NOS een steekproef onder de speelsters van het Nederlands vrouwenelftal. Wat voor cijfer gaven ze de nieuwe bondscoach? Meerdere vrouwen gaven Mark Parsons een krappe voldoende. „Ik vond dat even typerend als heftig”, zegt oud-international en analist Leonne Stentler. „Speelsters zijn zelden openlijk kritisch over hun coach.”

Jonge internationals als Esmee Brugts (18) zijn lovend over Parsons, die veel aandacht schenkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Maar er zijn ook speelsters die geïrriteerd raken over wat zij als zwabberbeleid ervaren. Nu eens wil de coach hoge druk zetten, dan weer laat hij de teugels vieren. Sommigen die onder Sarina Wiegman een vaste waarde vormden – zoals Shanice van de Sanden en Kika van Es – moesten tot hun schrik plaatsmaken voor nieuwe gezichten. Bij de huidige EK-selectie zitten acht speelsters die niet eerder aan een eindtoernooi deelnamen.

Het zorgt voor onzekerheid en frustratie die soms naar de oppervlakte komt. Zoals tijdens de met 5-1 verloren oefenwedstrijd tegen Engeland, vorige maand. Het elftal hing in de tweede helft als los zand aan elkaar. Zelfs Parsons moest erkennen dat hij een inschattingsfout had gemaakt met zijn strijdplan. Hij verontschuldigde zich tegenover zijn ploeg omdat hij „slimmer had moeten zijn” en zijn speelsters „beter had moeten beschermen door het veld compacter te maken”.

„Kwalijk”, noemt Stentler die gang van zaken. „Hij blééf Engeland maar hoog vastzetten. De ploeg had daar de energie niet voor, daarmee joeg hij zijn speelsters over de kling.” Maar wat haar nog het meest verbaasde, zegt Stentler, is dat Parsons geen plan B had. „Een teken dat hij achter de feiten aanloopt.”

Oranje-speelster Esmee Brugts: ‘Ik ben heel kritisch op mezelf, op het overdrevene af’

Een verzachtende omstandigheid is dat voorganger Wiegman vertrouwde op ervaren krachten. Doorgeselecteerd werd er onder haar leiding nauwelijks, waardoor haar Britse opvolger in een relatief laat stadium veel moest experimenteren en een zwaar beroep moet doen op nieuwelingen als Kerstin Casparij en Marisa Olislagers.

„Ik ga daar geen mening over geven, dat vind ik niet netjes”, zei Parsons vorig jaar tegen NRC op de vraag of Wiegmans aanpak hem onnodige kopzorgen bezorgt. Je kunt je afvragen, zei hij, of de nieuwelingen die nu op een eindtoernooi debuteren, onder haar wel klaar waren geweest voor het echte werk. „Zeker is dat ik hen goed kan gebruiken en dat het heel positief is dat zij konden laten zien wat zij waard zijn.”

Quasi-nonchalant

Ook na de eerste EK-groepswedstrijd tegen Zweden (1-1), zaterdagavond, zijn de zorgen rond het Nederlandse team niet weggenomen. In de eerste helft leek de ploeg in niets op het elftal dat in 2017 in eigen land het EK won en twee jaar later tweede werd op het WK in Frankrijk. Het spel tegen de mondiale nummer twee was rommelig, slordig en nerveus. En dan was er ook de ongelukkige botsing tussen keeper Sari van Veenendaal en verdedigers Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms bij een vrije trap. De eerste moest niet veel later opgeven. Kort daarna viel ook verdediger Aniek Nouwen uit met een dubbelgeklapte enkel.

Daar stond tegenover dat Daphne van Domselaar, vervanger van de veel bekritiseerde Van Veenendaal, zich opvallend goed van haar taak kweet. Gedecideerd en quasi-nonchalant stond de 22-jarige keepster van FC Twente zeventig minuten lang tussen de palen. Hoopgevend was ook dat de speelsters alle tegenslag uiteindelijk in hun voordeel wisten te benutten. In de rust zeiden zij volgens spits Jill Roord tegen elkaar dat ze „goed aan het knokken” waren, maar dat die strijdlust meer in voetbal moest worden omgezet. Middenvelder Jackie Groenen en spits Vivianne Miedema namen hun ploeg in de tweede helft steeds meer bij de hand. Roord scoorde in de 52ste minuut, op aangeven van Miedema. Ondanks het gelijkspel, voelde Nederland zich de morele winnaar.

Winstwaarschuwing

Parsons is geen man van piketpaaltjes, vertelde een ingewijde eind vorig jaar. Met een bakkie koffie probeert hij zaken al pratende de goede kant op te duwen. Maar wat wil hij nou precies? Wat is zijn visie? Hééft hij wel een visie?

Al sinds zijn aantreden, vorig najaar, wordt hardop getwijfeld of Parsons wel ervaren genoeg is voor de job. Voor hij de baan kreeg had hij nooit een nationaal team gecoacht. Hij beschikt niet over de benodigde opleiding. En tóch schrok hij er niet voor terug die zware functie de eerste maanden te combineren met een baan als clubcoach in de VS. Waarom heeft de bond niet voor voormalig assistent-bondscoach Arjan Veurink gekozen, vroeg analist Hélène Hendriks zich vrijdag in Studio Engeland af. Ze zei ook dat Parsons „niet omarmd” wordt door de speelsters.

Dit soort kritiek heeft hij ingecalculeerd, vertelde Parsons aan NRC. Toen de KNVB hem benaderde voor de vacante positie kwam zijn vrouw Hannah met een winstwaarschuwing. ‘Weet waar je aan begint’, zei ze. ‘We hebben het over de opvolger van Sarina Wiegman, de coach onder wier leiding Nederland Europees kampioen en vice-wereldkampioen werd. Het kan alleen maar downhill gaan.”

Tegenover zijn vrouw voorspelde Parsons dat hij minstens een jaar van negativiteit tegemoet zou gaan. „Als buitenlandse opvolger van een succescoach word je al snel met de grond gelijk gemaakt”, zei hij. „Maar ik heb geen controle over wat mensen denken, zeggen en schrijven. Ik geloof in processen en houd van uitdagingen. Met die instelling ben ik ver gekomen.”

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zweden zei de ietwat ondoorgrondelijke coach dat Oranje weliswaar geen favoriet is voor de titel, maar wel een van de zes ploegen die er kans op maakt. „We hebben enorme stappen gemaakt sinds januari. Pas op 31 juli moeten we echt op onze top zijn.”