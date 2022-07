Een goede graadmeter van de Duits-Oekraïense betrekkingen was de afgelopen maanden de Twitter-tijdlijn van de Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andrej Melnyk. „Lafaards”, schreef hij bij een Spiegel-interview waarin kanselier Olaf Scholz (SPD) spreekt over zijn angst voor een kernoorlog. „Het morele failliet van een grote Duitse filosoof”, becommentarieerde Melnyk een bijdrage van Jürgen Habermas over de Duitse rol in de Russische oorlog in Oekraïne. „Pseudo-intellectuele losers”, schreef Melnyk over een aantal intellectuelen die in Die Zeit voor een wapenstilstand pleitten.

Sinds Andrej Melnyk (46) in 2014 ambassadeur in Duitsland werd, is hij met afstand de minst diplomatieke diplomaat in Berlijn. Op zaterdag werd via de website van de Oekraïense president bekend dat Melnyk uit zijn functie is gezet, net als de ambassadeurs in Noorwegen, Tsjechië, Hongarije en India. De beslissing wordt niet verder gemotiveerd.

De afgelopen maanden pleitte Melnyk, een jurist, in talkshows en kranteninterviews onvermoeibaar voor méér Duitse wapenleveranties aan Oekraïne. Hij deinsde er niet voor terug politici de oren te wassen met de fouten uit de recente Duitse buitenpolitiek – de aanleg van Nord Stream 2, bijvoorbeeld, en de vergoelijkende houding van de SPD, de partij van kanselier Olaf Scholz, tegenover Rusland – en die fouten als argument te gebruiken waarom Duitsland nu juist méér zou moeten doen.

Die argumentatie schoot veel SPD’ers in het verkeerde keelgat. Staatssecretaris Sören Barol (Huisvesting, SPD) noemde Melnyk in een inmiddels gewiste tweet „onuitstaanbaar”.

Maar tussen Melnyk en veel Duitse bewindspersonen boterde het ook al lang voor de Russische inval in Oekraïne niet. In gesprek met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zei Melnyk dat hij al jaren een soort toegangsverbod heeft in het ministerie van Buitenlandse Zaken en in het Kanzleramt. Ze wilden er Melnyks gedram, zijn kritiek op Nord Stream 2, zijn verzoeken om defensieve wapens, niet meer horen. Daarom, aldus Melnyk, begon hij steeds meer met journalisten te praten.

Beleefd glimlachje

De omgang met Melnyk zegt veel over de Duitse blik op Oekraïne. Uren na de Russische inval, zo vertelt Melnyk het verhaal, zei de Duitse minister van Financiën Christan Lindner (FDP) met een „beleefd glimlachje” tegen Melnyk dat de Oekraïners toch nog maar „een paar uur” hadden, en dat wapenleveranties, of sancties, dus zinloos zouden zijn. In de talkshow Anne Will zei een Duitse sociaal-psycholoog met opgeheven vingertje tegen Melnyk dat hij maar eens moet luisteren, omdat de Duitsers met hun oorlogservaring goede redenen hebben om geen wapens te willen leveren.

In de verwijzing naar de eigen geschiedenis vermengt zich in Duitsland vaak een soort beschaamde nederigheid met morele superioriteit: de Duitsers hebben de wapens al lang achter zich gelaten. En als het gaat over de schuld die Duitsland tegenover de Sovjet-Unie heeft vanwege de miljoenen doden die daar vielen in WOII, gaat het eigenlijk altijd over Rusland, en amper over de andere post-Sovjetstaten als de Baltische staten of Oekraïne.

Omstreden nationalist

De Duits-Oekraïense geschiedenis bracht Melnyk uiteindelijk in de problemen. In een interview ontkende Melnyk dat de Oekraïense nationalist Stepan Bandera een „massamoordenaar” was. Bandera is omstreden in Oekraïne: sommigen zien hem als vrijheidsstrijder, in 2010 is hij door de toenmalig president Viktor Joetsjenko tot nationale held uitgeroepen. Maar hij was ook een antisemiet die met de nazi’s collaboreerde. Daarmee geconfronteerd zei Melnyk: „Collaborateurs waren er in heel Europa.” De Israëlische ambassade in Berlijn verweet Melnyk het bagatelliseren van de Holocaust. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken distantieerde zich van Melnyks uitspraken.

Een week later is het ontslag van Melnyk een feit. Het ontslag van de andere vier ambassadeurs laat ruimte voor de interpretatie dat dit zuiver routinematig is. Het is evengoed denkbaar dat president Zelensky een nieuwe impuls wil geven aan de betrekkeningen met Duitsland, met in Berlijn een ambassadeur die wel welkom is bij de kanselier en op Buitenlandse Zaken, en die zich iets minder provocerend uit.

Uit Kiev klonk de afgelopen maanden niettemin ook lof voor Melnyk: volgens een adviseur van Zelensky „vocht Melnyk als een leeuw”.