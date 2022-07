Charismatische Harry Styles is in de Ziggo Dome een grote ster

Het lijkt alsof er een kip is kaalgeplukt in de Ziggo Dome. De grond is bezaaid met veren in felroze, oranje en wit. De tienerfans van Harry Styles kleden zich net zo flamboyant als de raadselachtige popster. En dat betekent: plateauschoenen, hartenbrillen, seventies broeken met psychedelische prints en veren boa’s in alle kleuren.

Sinds zijn vertrek uit boyband One Direction wist de Britse zanger zich op te werken tot Grote Popster. Dit jaar versloeg hij Adèle als best verkopende artiest met zijn bejubelde derde soloalbum Harry’s House en pakte hij muziekfestival Coachella in als headliner.

Als hij opkomt bij ‘Music for a Sushi Restaurant’, het eerste nummer van zijn door seventies rock geïnspireerde laatste album, moet hij zijn stem nog even vinden. Scattend raakt hij bijna buiten adem, maar hij is meteen op zijn gemak op het podium, vol knipoogjes en glimlachjes. Hij draagt een babyblauw en roze discopak dat Freddy Mercury niet zou hebben misstaan. De kolossaal charismatische popster, die recensenten bijna altijd de woorden ‘genderfluïde’ en ‘stijl’ doet gebruiken, is wel vergeleken met Prince en David Bowie. Maar zijn muziek, geworteld in de klassieke rocksound van One Direction, maakt deze vergelijking niet waar.

Halverwege de show belt hij de vader van een meisje dat hem nog niet heeft durven vertellen dat ze op meisjes valt. Haar vaders reactie – ‘ik houd van je en kan niet wachten om je te zien’

Zijn set heeft een geweldige opbouw met het uitbundige ‘Adore You’ als hoogtepunt van een spetterend begin. Hierin kiest hij slim voor de veilige tweede stem; de fans vullen de hoge ‘aaaaah-haaa-ha-ha’ s’ van het heerlijk uitbundige refrein wel in. Er volgen ingetogen singer-songwriter nummers over een meisje dat nooit (onvoorwaardelijke) liefde heeft gekregen van haar eigen familie (‘Matilda’) en vriendjes die niet weten wat je waard bent (‘Boyfriends’). Hij zingt ze prachtig meerstemmig, enkel onder begeleiding van een akoestische gitaar. Het zijn troostrijke liedjes die balsem zijn voor een ontregeld tienergemoed.

Styles heeft een uitgesproken positieve boodschap over verbinding, zelfacceptatie en liefde die hij vooral in de talrijke charmante interacties met het publiek naar voren brengt. Halverwege de show belt hij de vader van een meisje dat hem nog niet heeft durven vertellen dat ze op meisjes valt. Haar vaders reactie – ‘ik houd van je en kan niet wachten om je te zien’ – is net zo hartverwarmend als die van haar huilende vriendinnen.

Harry Styles, vorige week bij zijn concert in Parijs. Foto Anthony Pham

Bij ‘Lights up’ doet Styles de regenboogvlag om en vuurt hij onder luid gejoel het publiek aan met zijn geringde hand om mee te zingen met het hartverwarmende gospelkoor. Styles is openlijk sympathisant met zijn non-binaire, niet-heteroseksuele medemens. Soms voelt dat een beetje sociaal wenselijk; tegelijkertijd is het natuurlijk een belangrijke boodschap.

Na het vrolijke psychedelische poprocknummer ‘Treat People With Kindness’ en One Directions grote hit ‘What Makes You Beautiful’ gaat hij in volle vaart door met catchy pop-nummers van zijn laatste album, ‘Late Night Talking’, en ‘Love of My Life’. Hij houdt de nummers kort en wervelend. Zijn oude, met een Grammy bekroonde, hit ‘Watermelon Sugar’ raffelt hij helaas wat af en dan volgt toch ook nog de onuitgebrachte track ‘Medicine’ op veler verzoek.

In zijn songteksten zitten raadselachtige metaforen maar dat vergeet iedereen die het geboren podiumdier ziet, dansend met de heupen van Elvis en de jive-vingers van John Travolta, terwijl hij het sprankelende popnummer ‘As You Are’ zingt. Styles heeft charisma waarbij het licht van iedere podiumspot verbleekt – en dit at maakt hem tot een grote ster.

Pop Harry Styles. Gezien: 9/7 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●