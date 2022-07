Aanklager Iryna Venediktova is de meest zichtbare vrouw in de Oekraïense strijd om soevereiniteit en veiligheid

Hoe ga je als procureur-generaal te werk wanneer je ziet „dat mensen die gewoon aan het winkelen zijn of liggen te slapen in hun eigen bed worden gedood met raketten. Als kinderen en hun moeders die Russische soldaten ontvluchten worden neergemaaid met tanks”? Iryna Venediktova, de baas van het Openbaar Ministerie in Oekraïne, heeft in ruim vier maanden oorlog elke dag tussen de tweehonderd en driehonderd meldingen gekregen van „meest vreselijke en onmogelijk te vergelijken misdaden” die de Russische invasiemacht pleegt tegen de Oekraïense bevolking. En als we president Vladimir Poetin moeten geloven, is de ellende nog maar net begonnen.

De aanklager wil de misdaden van Russen en hun handlangers allemaal vervolgen, zegt ze. En snel een beetje. Ook de moorden, verkrachtingen, plunderingen en martelingen gepleegd in gebieden waar Oekraïne niet langer controle over heeft. Tot in Rusland wil ze militairen en hun leiders achtervolgen. Ze heeft geen illusies dat Russische militairen veel waarachtig nieuws zien, maar ze hoopt dat zij én hun politieke bazen meekrijgen dat ze „de Oekraïense wet en het internationaal recht niet zullen ontlopen”.

Waar ze kan verschijnt Venediktova (43) zelf op de plaats delict. Nadat een winkelcentrum is gebombardeerd, lichamen onder het puin van flats worden uitgegraven of een dorp is bevrijd van wekenlange, gewelddadige bezetting. In kogelwerend vest en omringd door beveiligers en camera’s bezoekt ze de plekken des onheils. Daarnaast duikt ze buiten Oekraïne op om internationale bijstand te vragen, zoals komende donderdag in Den Haag. Venediktova is daardoor de meest zichtbare vrouw in de Oekraïense strijd om soevereiniteit en veiligheid.

Meestal werkt ze vanuit haar verbunkerde kantoor in Kiev, dat alleen kruip-door-sluip-door tussen zandzakken en onder camouflagedoeken te bereiken is. Hier weegt zij elke dag af welke Russische wandaden prioriteit krijgen én hoe dat niet ten koste gaat van corruptiebestrijding die Oekraïne ook moet doorzetten om ooit echt lid te kunnen worden van de Europese Unie.

Tijdens een interview heeft Venedik-tova, in haar pre-politieke leven docent rechten aan de rechtenfaculteit in Charkov, een A4’tje meegenomen met grafieken van alle ruim twintigduizend oorlogsmisdaden, 1.500 collaboratie- en sabotage-acties, en honderden zogeheten ‘misdrijven van agressie’ en oproepen tot genocide, gepleegd door „de Russische autoriteiten die de Oekraïense staat proberen te vermoorden. Die telkens herhalen dat ons bestaan een historische vergissing is. Hun speeches zouden soort van grappig zijn, als wij onze geschiedenis niet zo goed kenden”.

Venediktova is zich er erg bewust van dat in Oekraïne ook nu geschiedenis wordt geschreven – Europese geschiedenis, oorlogsgeschiedenis en rechtsgeschiedenis. „Hoe wij de misdadigers vervolgen is studiemateriaal voor volgende generaties. Ik ben nu bereid er verantwoording over af te leggen en ik ben over twintig jaar daartoe bereid”, zegt ze.

Politieagenten brengen de Russische sergeant Michail Koelikov naar een proces voor oorlogsmisdaden in Tsjernihiv, Oekraïne op 30 juni 2022. Foto Konstantin Chernichkin

Hoe weegt u af welke van de duizenden misdrijven en verdachten voorrang krijgen?

„Het is onmogelijk om echt prioriteiten aan te brengen met zulke aantallen wreedheden. Voor mij zijn zaken waarbij kinderen zijn omgekomen het belangrijkst. En – praktisch gezien – de wandaden in het gebied dat inmiddels van bezetting bevrijd is. Het is erg belangrijk dat we in de regio rond Kiev, bijvoorbeeld in Boetsja, meteen zoveel mogelijk bewijs verzameld hebben. We hebben vijftien Russische militairen in hechtenis. Er zijn inmiddels zes mensen veroordeeld.

„Wij richten ons nu vooral op oorlogsmisdaden. Er loopt in Oekraïne een discussie over de oprichting van een speciaal tribunaal om de genocide te vervolgen.

Een VN-tribunaal zal er door Russische blokkade niet komen. En de meeste zaken zullen in absentia van de verdachten gevoerd worden. „We worden in ons werk beperkt doordat we geen toegang hebben tot het gebied waar de meeste misdaden plaatsvinden en geen contact hebben met mensen die gedeporteerd zijn uit bijvoorbeeld Marioepol. Maar onze strategie is wel om het hele beeld van het hele grondgebied van Oekraïne compleet maken. Met alle bewijs van hoe ze proberen Oekraïne als staat te vernietigen.”

Internationaal is er wat kritiek dat Oekraïne wel erg voortvarend gearresteerde Russische soldaten veroordeelt. Bent u wel zorgvuldig genoeg?

„Ik ben dol op deze vraag van buitenlandse journalisten. Het is het beste deel van elk interview! Want ik zit elke dag aan tafel met Oekraïense media en maatschappelijke organisaties die roepen: waarom duurt het zo lang? Er zijn honderden verdachten in beeld, waarom vervolgen we nog niet meer militairen? Als mensen dit aanhalen als kritiek op mij kan ik alleen maar lachen. Wat is het argument om niet meteen te vervolgen? Kijk naar het Internationaal Strafhof. Dat bestaat nu twintig jaar en hoeveel zaken hebben ze afgerond? [Antwoord: 14, red.] Ik wil niet dat de slachtoffers van deze oorlog oud of dood zijn voordat we de daders verantwoordelijk houden.”

Wat ook opvalt is dat de Russen die tot nu toe voor de rechter verschijnen, en soms levenslang krijgen, soldaten en onderofficieren zijn, terwijl commandanten die ook gevangen genomen zijn uitgeruild worden en zo vervolging en straf ontlopen.

De officier van justitie ondervraagt ​​de getuige tijdens het proces voor oorlogsmisdaden tegen de Russische sergeant Michail Koelikov in Tsjernihiv, Oekraïne op 30 juni 2022. Foto Konstantin Chernichkin

„Dit is een enorm ingewikkeld proces waar ik als aanklager geen deel van uitmaak. Het ministerie van Defensie bepaalt onafhankelijk wie zij uitruilen.”

Maar u heeft er wel een mening over? Zou u voor het rechtsgevoel liever de hoger geplaatsten vervolgen?

„Dat is min of meer vertrouwelijk. Ik probeer vanaf dag één de mensen die we oppakken te onderzoeken en vervolgen. Dus het is niet prettig als ze tijdens dat proces verdwijnen. In het ideale plaatje veroordelen we hem, zijn commandant, de generaal, de minister van Defensie en hun president. Maar we leven niet in een perfecte wereld.”

Druist dat uitruilen van inmiddels honderden militairen niet in tegen uw gevoel van rechtvaardigheid?

„Vanuit het buitenland is het makkelijk praten over zulke rechtvaardigheid. Vergeet niet dat er met elke Rus die wij uitruilen een Oekraïens leven gered wordt. Misschien is het belangrijker dat onze eigen mensen thuiskomen. Wij spreken iedereen die uit Russisch gevangenschap terugkeert en hun verhalen zijn vreselijk. Ze omschrijven de Russische gevangenis als een martelkamer.”

Iryna Venediktova is weinig aangedaan door de kritiek die ze krijgt, zegt ze zelf. „Ik ben daartegen sinds mijn aantreden in 2020 gevaccineerd. Mijn carrière binnen het OM begon als procureur-generaal en ik ben de eerste vrouw op deze positie. Ik ben zo overladen met kritiek dat ik er bijna immuun voor ben.” De voornaamste bezwaren tegen haar benoeming was dat ze als toenmalig parlementariër te loyaal zou zijn aan president Vlodymyr Zelensky en in tegenstelling tot haar voorganger te slap optrad tegen corruptie en georganiseerde misdaad. „Ik weet hoe het is om onder druk te staan.”

Krijgt u voldoende internationale hulp om uw werk goed te kunnen doen?

„Daar, euh, wordt aan gewerkt ... Aan de ene kant zie ik enorme mogelijkheden voor samenwerking met het Internationaal Strafhof en andere internationale partners. Het Strafhof is zelf actief en we hebben nu een gezamenlijk onderzoeksteam met zes landen en geld van de EU. Maar helaas is er niets ter plaatse, in het veld hier in Oekraïne. Er komen experts, onderzoekers en missies langs, maar ik heb praktische zaken nodig om Europa te beschermen tegen onrecht.”

Zoals?

„Ik vraag al maanden om software om bewijs te kunnen verzamelen en analyseren, zoals satellietbeelden. En die ons onderzoek beschermt tegen cyberaanvallen. Dat is een duur speeltje, maar het is noodzakelijk. Moet ik hier 15 jaar op wachten? Ik weet dat het geen Europese traditie is om haast te maken, maar gerechtigheid is erbij gebaat dat wij die software hebben.

„Na vier maanden vragen hebben we van de VS en het VK 350 kogelwerende vesten gekregen. Voor achtduizend aanklagers. Ik ben er blij mee, hoor! Al zou het voor onze veiligheid fijn zijn als er ook helmen bijgeleverd waren.

Ondanks de Europese traditie van geen haast, is Oekraïne met een enorme vaart kandidaat-lid van de EU geworden. Komt u nu het land in brand staat nog toe aan de corruptiebestrijding en rechtsstaatshervorming die nodig zijn om echt lid te worden?

„Ik denk dat veel mensen onvoldoende beseffen hoe Oekraïne letterlijk vecht voor lidmaatschap, sinds 2014 en met intensieve hervormingen. We zijn daar succesvoller in dan sommige Europese landen. Tussen 2019 en 2021 hebben wij het hele OM hervormd en is 35 procent van de aanklagers vervangen.

„Maar dat betekent niet dat we worden toegelaten. Enkele landen die de EU hebben opgericht – en dan wijs ik niet naar Nederland, dat ook kritisch is over uitbreiding – hebben liever dat Oekraïne als dichtste buurland van Rusland niet bij de familie hoort. Ze zijn bang. Dat wij naast de agressor wonen lijkt de voornaamste reden voor weerstand.”

Als Oekraïne niet tot de Europese Unie wordt toegelaten is dat een politieke beslissing, omdat sommige landen liever een buffer hebben tussen de EU en Rusland?

„Precies! Maar ik heb dat niet zo gezegd.”