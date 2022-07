Zelensky ontslaat vijf ambassadeurs, onder wie controversiële ambassadeur in Duitsland

De Oekraïense president Volodymr Zelensky heeft zaterdag vijf ambassadeurs ontslagen. Het gaat om de afgevaardigden in Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije en India. Redenen voor de ontslagen werden niet gegeven.

Met name het ontslag van Andri Melnyk, ambassadeur in Duitsland, is opmerkelijk. Melnyk wordt in Duitsland beschuldigd van het bagatelliseren van de Holocaust vanwege zijn uitlatingen over een bekende Oekraïense nationalist. Tijdens een interview sprak Melnyk lovend over Stepan Bandera, een Oekraïner die tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep radicale nationalisten leidde de verantwoordelijk wordt gehouden voor de massamoord op Joden en Polen.

Melnyk noemde Bandera een vrijheidsstrijder in plaats van een massamoordenaar, iets wat hem op zware kritiek van onder meer de Israëlische ambassade in Duitsland kwam te staan. Eerder haalde Melnyk al het nieuws met zijn uitlatingen over de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die hij een „beledigde leverworst” noemde.

