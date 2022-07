Vertrouwen in de overheid krijgt een nieuwe deuk

De belangrijkste uitweg uit de boerencrisis loopt via het brede midden van de redelijke boeren. Probeer die los te weken van de radicalen die met hun ‘trekkeracties’ het nieuws bepalen, zeggen onderzoekers die de laatste jaren antidemocratische onderstromen in de samenleving in kaart brachten. Daarbij helpt het om als overheid expliciet sorry te zeggen voor het landbouwbeleid van de afgelopen decennia, niet op elk incident te reageren en wetsovertreders hard aan te pakken.

Blokkades, brandstichting, vernieling en een politieman die dinsdag op een voorbijrijdende trekker schoot: de kloof tussen protesterende boeren en gezag lijkt almaar dieper te worden. Hoe is die te overbruggen, en ondermijnt het boerenprotest de democratie?

Cruciaal bij het voorkomen van deze ondermijning is „aansluiting te zoeken bij groepen waarmee zaken valt te doen”, zegt Paul Dekker, tot en met 2020 onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar gedragswetenschappen in Tilburg. „En isoleer de mafiose types door die hard aan te pakken.” Waarschuw niet voor een burgeroorlog met de boeren zoals ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers deed, voegt Ron van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut daaraan toe. „Daarmee drijf je de boeren op een hoop. Steek als overheid de hand in eigen boezem en durf sorry te zeggen voor het landbouwbeleid van de afgelopen decennia dat tekortschoot.”

Ondemocratisch ongeduld

De democratie geniet nog steeds veel steun onder de bevolking, maar er bestaat onmiskenbaar een onderstroom van ondemocratisch ongenoegen en ongeduld, ook bij bestuurders, blijkt uit de onderzoeken van Dekker en Van Wonderen. Het gevoel dat problemen groot en urgent zijn, bijvoorbeeld het klimaat, kan leiden tot het verlangen experts meer ruimte te geven omdat democratisch gekozenen er een potje van maken. Bestuurders kunnen ook ongeduldig worden en proberen de oppositie een toontje lager te laten zingen.

Het Verwey-Jonker Instituut schreef in februari: „Een aanzienlijke minderheid is bereid om voor urgente en complexe problemen de parlementaire democratie tijdelijk ter zijde te schuiven.” In SCP-onderzoek uit 2016 betoonde 51 procent van de ondervraagden zich voorstander van een regering van experts.

De keuze voor Remkes die ook nog eens eerst op vakantie ging, was een valse start Paul Dekker, hoogleraar

De vraag is of het boerenprotest en de impasse rond het stikstofdossier het verlangen naar meer experts en minder oppositie versterkt. De kans daarop bestaat, volgens Ron van Wonderen, als crises als de huidige zich blijven opstapelen en door-etteren. „Burgers willen een competente overheid die belangrijke problemen oplost. De aanpak van de stikstofcrisis oogt niet competent. Daar komt het verlies aan vertrouwen bij als gevolg van de Toeslagenaffaire, het Groningse gasdossier, en, voor sommigen, de aanpak van de coronacrisis.”

Hoogleraar Dekker: „De stijgende inflatie, de woningcrisis, het tekort aan zorgpersoneel en IC-bedden waardoor patiënten naar Duitsland moeten worden gestuurd: ze verklaren misschien waarom burgers niet automatisch aan de kant van de overheid gaan staan in het conflict met de boeren. Integendeel, sommigen sluiten zich zelfs bij hun acties aan, zoals de vissers.”

De opstelling van de oppositie kan ook een rol spelen in de koers van de democratie, blijkt uit de genoemde onderzoeken. Jaagt die onvrede aan, of helpt de oppositie juist het protest dempen? Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) kreeg kritiek van onder meer de coalitiepartijen omdat ze twijfel zaaide over wetenschappelijk onderzoek naar stikstofmetingen, en daarmee onvrede zou aanjagen.

Van Wonderen deelt die kritiek, maar vindt ook dat Van der Plas de belangrijke rol heeft van „politicus die bestaande onvrede kanaliseert, zoals Pim Fortuyn dat eerder deed. Kennelijk weet zij die onvrede in het parlement goed te verwoorden. Ze staat niet voor niets hoog in de peilingen.” Paul Dekker: „Zij trekt daarbij ook grenzen en dempt daarmee het protest. Haar waarschuwing richting boeren ‘kom niet bij de minister thuis’ vond ik vrij helder.”

De hoogleraar vindt dat publiek en media de heftigheid van de boerenacties ook niet moeten overdrijven. „Bij sommige krakersacties in de jaren tachtig werd van driehoog een koelkast naar de politie gegooid. Die acties waren aanmerkelijk heftiger. We schrikken tegenwoordig wel erg snel. In onze enquêtes zeiden burgers soms ook heel boze dingen. Als we hen belden, bleek dat ze hun reacties extra zwaar hadden aangezet. ‘Anders word je niet gehoord’, zeiden ze.”

Stil boerenprotest in Waterland (Noord-Holland). Foto Olivier Middendorp

Olie op het vuur was deze week het voornemen van het Rijk om, naast Ter Apel, een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers te openen op voormalig boerenland in het dorp Bant in de gemeente Noordoostpolder. Sommige agrariërs dachten toch al dat ze plaats moesten maken voor vreemdelingen, en helemaal niet moesten vertrekken voor een overmaat aan stikstof. „Vooral een ongelukkig toeval”, zegt Van Wonderen over de timing. Wat volgens hem wel beter had gekund was de communicatie. Raad en dorpsbewoners toonden zich overvallen door het plan. „Dan maak je het protest onnodig groter”, aldus de onderzoeker.

Eerst op vakantie

Begin deze week werd oud-minister Johan Remkes (VVD) door het kabinet naar voren geschoven om „het gesprek met de boeren op gang te brengen”. Dit had niet het beoogde dempende effect, integendeel. De ene na de andere boerenorganisatie, inclusief het gematigde LTO Nederland, zei niet met Remkes om tafel te willen. In 2020 had Remkes immers als voorzitter van een ‘stikstofcommissie’ de weg gebaand voor de ingrijpende kabinetsplannen van nu.

Stil boerenprotest in Ureterp (Friesland). Foto Kees van de Veen

„De keuze voor Remkes die ook nog eens eerst op vakantie ging, was een valse start”, zegt hoogleraar Dekker. „Hij mist het vertrouwen van veel boeren. Waarom moeten we trouwens altijd bij oude mannen te rade gaan? Bij de kabinetsformatie gebeurde dat ook al met Herman Tjeenk Willink. Een zwaktebod!”

Onderzoeker Van Wonderen gaat na alle tumult uit van „een beperkt mandaat voor Remkes”. Hij zou dat toejuichen. Van Wonderen mist namelijk de provincies die volgens hem nu al een actieve rol kunnen spelen in het gesprek met de boeren. „Laat de provincies dialoogtafels of burgerberaden inrichten om met boeren in de regio in gesprek gaan. Agrariërs die daar niet aan mee willen doen, isoleren zichzelf.”

Aanhoudende blokkades door boeren van distributiecentra leidden deze week tot lege schappen en tientallen miljoenen euro’s schade bij supermarkten, aldus de brancheorganisatie. Dinsdagavond werd door de politie gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen.