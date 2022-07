Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Toen de eerste berichten verschenen dat rechters vrouwen met psychiatrische problematiek sinds vorig jaar verplichte anticonceptie opleggen, dacht ik een belangrijk debat te hebben gemist. Was ik te druk geweest met corona? Had ik onder een steen geleefd? En wat was de inbreng van de ChristenUnie in dit debat? Van D66? Sinds wanneer was een parlementaire meerderheid hier voor?

Ik had niets gemist. Er was geen debat geweest. De nieuwe praktijk is een gevolg van enkele omvangrijke en complexe wetten die ‘afgedwongen zorg’ regelen en sinds 2020 van kracht zijn. Kennelijk bieden de wetten genoeg ruimte aan rechters om psychotische, verslaafde, verstandelijk beperkte of anderszins ‘onmachtige’ vrouwen te laten injecteren met hormonen of een onderhuids staafje bij hen te implanteren dat de eisprong stillegt en de vruchtbaarheid doet afnemen.

Achter de schermen overwoog men nog wel een apart wetsvoorstel in te dienen, maar een parlementaire meerderheid voor zo’n wet was behoorlijk onzeker. Bovendien boden de nieuwe wetten, zonder dat iemand in de Eerste of Tweede Kamer of in de media daarvan op de hoogte schijnt te zijn geweest, dus voldoende ruimte voor de invoering van deze maatschappelijk uiterst gevoelige maatregel.

Er verschenen kennelijk wel motivaties, in juristenbladen die niemand leest, waarin mensen als oud-kinderrechter Cees de Groot betogen dat die prikpil niet alleen moeders tegen zichzelf moet beschermen, maar ook kinderen tegen een bij voorbaat kennelijk kansloos geacht bestaan. Ik vraag me af of en hoe deze maatregel had standgehouden in een echt, inhoudelijk debat. We achten een foetus in de eerste 24 weken na conceptie niet beschermenswaardig en daarbij, na de geboorte ligt de zorgplicht voor het kind niet alleen bij de moeder.

We geven vrouwen terecht recht op lichamelijke integriteit, recht op voortplanting en zelfbeschikking over het eigen zwangere of vruchtbare lichaam.

Het bijzondere hiervan is dat zowel de recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof, om het landelijk abortusrecht af te schaffen, als deze verplichte anticonceptie in wezen een andere kant van dezelfde medaille zijn: de impliciete plicht van een moeder om voor haar ongeboren kind te zorgen. Beide keren doet de staat een greep in de vrouwenbuik: in Amerika met een verplichting een zwangerschap uit te dragen, in Nederland met een verbod om zwanger te worden.

Zo’n verbod is tijdelijk, betogen voorstanders: zes maanden, met optie op verlenging. Maar wie de wachtlijsten in de GGZ kent, zeker voor deze doelgroep, weet dat verlenging op verlenging volgt – tot de menopauze het werk van de rechter overneemt.

En zoals wel vaker bij medisch-ethische debatten wijzen voorstanders naar allerlei schrijnende casuïstiek, naar diverse voorbeelden van verwaarlozing en verslaving bij gezinnen met multi-problematiek. Ja, daar is zwangerschap absoluut onwenselijk, daar kunnen vriend en vijand het wel over eens worden. Maar het probleem is dat deze wetgeving, pardon rechtelijke gewoonte, straks om meer gaat dan alleen schrijnende casussen.

Ook euthanasie begon met gevallen waarover wij het allemaal eens konden worden: wakkere, heldere, zelfbewuste, doodzieke mensen met uitzichtloze pijn. Lang bleef die euthanasiepraktijk binnen deze grenzen, tot het vlak begon te hellen en een verpleeghuisarts op basis van een oude wilsverklaring heimelijk een slaapmiddel door de koffie roerde.

Over deze onderwerpen moeten we een echte, open uitwisseling van argumenten voeren, met volksvertegenwoordigers die inhoudelijk met elkaar in debat gaan, waarna de meerderheid wint. Maar de voldongen feiten die op Den Haag neerdalen, hollen een debat uit. Het is al elders besloten; in Brussel, door de Raad van State of door een wetenschappelijk instituut. Een ministerieel stikstofreductie-kaartje werd gebaseerd op een wetsvoorstel dat, zo blijkt na vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt, pas in 2023 naar de Kamer wordt gestuurd.

De verplichte anticonceptie is precies zo’n voorbeeld: een complexe wet blijkt achteraf ruimte te bieden voor een uiterst politiek en maatschappelijk gevoelige praktijk. En dan? Men haalt de schouders op en zegt: je kunt debatteren tot je een ons weegt, maar je hebt het ermee te doen.

In Nederland wordt heel wat af gerommeld, gehosseld en geïmproviseerd. Dat blijkt telkens weer. En misschien vonden we dat een tijdlang wel best. Omdat we de doenerigheid en douwerigheid wel op prijs stelden (‘gettings things done’); omdat de democratie en de rechtsstaat ons niet veel konden schelen; omdat we er vertrouwen in hadden dat de uitvoerende ambtenaren, artsen en juristen geen gekke dingen deden.

Dat vertrouwen is weggeëbt. De tolerantie voor het gerommel ook.

