Rybakina wint op Wimbledon eerste grandslamtitel in loopbaan

Elena Rybakina heeft zaterdag Wimbledon op haar naam geschreven. De Kazachse tennisser was in drie sets (3-6, 6-2, 6-2) te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur. Voor Rybakina, momenteel nummer 23 van de wereld, is het de eerste keer dat ze een grandslamtoernooi wint.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Jabeur betiteld als favoriet. De nummer twee van de wereld won de eerste set met 3-6 en leek op weg de eerste vrouwelijke Afrikaanse tennisser ooit te worden die een grandslamtoernooi wint. Rybakina wist de wedstrijd echter te kantelen. Ze won de volgende twee sets en daarmee de finale.

Russische tennissers mogen niet deelnemen aan deze editie van het Britse tennistoernooi vanwege de oorlog in Oekraïne. Rybakina, geboren in Moskou, speelt echter sinds 2018 onder de Kazachse vlag waardoor ze alsnog kon meedoen. Ze werd de eerste tennisser uit Kazachstan die een grandslamtoernooi wint.

De Wimbledon-finale tussen de mannen staat zondag op het programma. Titelverdediger Novak Djokovic neemt het op tegen de Australiër Nick Kyrgios.