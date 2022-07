President Sri Lanka treedt af na aanhoudende protesten

Gotabaya Rajapaksa treedt aanstaande woensdag terug als president van Sri Lanka. Dat heeft hij aan parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardena laten weten. Eerder op zaterdag werd de ambtswoning van de president bestormd door een woedende menigte betogers. Waar de president zich momenteel bevindt, is niet bekend.

De premier van Sri Lanka Ranil Wickremesinghe toonde zich eerder op zaterdag ook al bereid terug te treden. Zijn woning in hoofdstad Colombo werd zaterdag in brand gestoken door anti-overheidsdemonstranten. Wickremesinghe had Mahinda Rajapaksa, de broer van de huidige president, slechts twee maanden geleden opgevolgd met als doel de protesten te kalmeren.

Als president Rajapaksa woensdag aftreedt, zal er naar alle waarschijnlijkheid een interim-president worden benoemd, die, samen met een overgangsregering met daarin alle politieke partijen, het land leidt voor een periode van dertig dagen. „Het besluit om op 13 juli af te treden is genomen om een vreedzame machtsoverdracht te waarborgen”, zei parlementsvoorzitter Abeywardena. Hij riep betogers op te stoppen met de gewelddadige demonstraties.

De woning van Rajapaksa in Colombo werd zaterdag bestormd door duizenden demonstranten die door een politiebarricade heenbraken. Militairen wisten de president tijdig te ontzetten. Het is echter al maandenlang onrustig op Sri Lanka, vanwege de economische crisis en tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Een deel van de woede van de betogers is gericht op de familie van president Rajapaksa. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en nepotisme.