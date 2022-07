Oud-president van Mexico Echeverría overleden

De Mexicaanse oud-president Luis Echeverría is vrijdag overleden. Dat heeft de huidige president van Mexico Andrés Manuel López Obrador zaterdag bekendgemaakt. Echeverría, die het land bestuurde van 1970 tot 1976, is 100 jaar geworden.

In eigen land wordt Echeverría herinnerd als autoritair leider, onder wiens bewind honderden tegenstanders van de regering verdwenen. Een rechter oordeelde in 2005 dat Echeverría betrokken was bij het bloedig neerslaan van studentenprotesten in 1971 en in 1968, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. Echeverría werd echter niet veroordeeld omdat de misdaden waren verjaard.

Neergeslagen studentenprotesten

Het eerste bloedbad vond plaats in 1968, enkele weken voordat de Olympische Spelen in Mexico begonnen. Echeverría was als minister van Binnenlandse Zaken belast met de grootschalige studentenprotesten in het land. Hij zou opdracht hebben gegeven aan het leger om op 2 oktober het vuur te openen op studenten op het Tlatelolcoplein. Het officiële dodental van het bloedbad lag op 30, maar volgens getuigenissen overleden die dag bijna driehonderd mensen.

In 1971, toen Echeverría net een jaar president van Mexico was, werd een studentenprotest op een katholieke feestdag neergeslagen door een paramilitaire troepenmacht. Betogers werden belaagd met vuurwapens en wapenstokken en tientallen studenten kwamen om het leven. Het protest wordt uitgebeeld in de Mexicaanse film Roma, die in 2019 een Oscar kreeg voor beste buitenlandse film.

Ook op economisch gebied was het bewind van Echeverría weinig succesvol. Torenhoge overheidsuitgaven werden gecompenseerd met nog hogere belastingen en particuliere bedrijven werden genationaliseerd. Buitenlandse investeerders trokken zich massaal terug uit de Mexicaanse economie en zowel de inflatie als het begrotingstekort steeg onder de regering van Echeverría enorm.

In het buitenland presenteerde de president zich als linkse leider, met nauwe banden met Fidel Castro in Cuba en Salvador Allende in Chili. Toen Allende in 1973 omkwam bij een staatsgreep vluchtten duizenden Chilenen naar Mexico, waar ze politiek asiel kregen.