Opnieuw grote anti-overheidsprotesten Sri Lanka, huis president bestormd

In Colombo, de grootste stad van Sri Lanka, vinden zaterdag opnieuw grootschalige anti-overheidsprotesten plaats en daarbij is ook de residentie van president Gotabaya Rajapaksa bestormd. Dat melden internationale persbureaus op basis van een lokale televisiezender. Rajapaksa was op het moment van de bestorming zelf niet in de woning. Premier Ranil Wickremesinghe heeft een spoedvergadering met de leiders van alle politieke partijen bijeengeroepen in reactie op de uit de hand lopende protesten.

Op beelden zou te zien zijn dat demonstranten, gehuld in Sri Lankaanse vlaggen en helmen, zich de presidentiële residentie in hebben weten te dringen. Om in de woning te komen, zouden demonstranten door een politiebarricade gebroken zijn. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet tegen de duizenden demonstranten die zich rondom de residentie hebben verzameld.

Rajapaksa was niet in de presidentiële residentie toen deze werd bestormd, al is onduidelijk wanneer hij deze precies heeft verlaten. Volgens bronnen van het Amerikaanse persbureau Reuters is de president vrijdag al in veiligheid gebracht, volgens bronnen van het Franse AFP kon hij de woning „enkele minuten” voor de bestorming verlaten.

Economische crisis

Het is al maanden onrustig in Sri Lanka. Het Zuid-Aziatische land kampt, mede door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie, met de zwaarste economische crisis sinds 1948. Prijzen voor levensonderhoud zijn fors gestegen en brandstof is inmiddels zo schaars geworden, dat de regering vorige maand besloot de toevoer ervan tijdelijk te beperken tot essentiële diensten, zoals de gezondheidszorg en het openbaar vervoer.

Demonstraties tegen de economische malaise hebben zich in de afgelopen maanden ontwikkeld tot algehele anti-overheidsprotesten. Sinds maart eisen demonstranten, veelal geweldloos, het aftreden van Gotabaya Rajapaksa. Vanaf mei werden die demonstraties toenemend gewelddadig en raakten demonstranten en politie slaags met elkaar.

