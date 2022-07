Er is iets met schrijvers en verlegenheid. Gelukkig zijn schrijvers graag bereid uitgebreid over hun verlegenheid te schrijven en dat schept duidelijkheid; het geeft zelfs enige allure aan het verschijnsel. Het is niet langer alsof de verlegenheid een probleem is, dat moet worden weggenomen: ze wordt in plaats daarvan een kracht, waarop je je onbeschaamd kunt laten voorstaan, omdat ze eruit ziet als een zwakte.

Toen Joan Didion stierf, in december 2021, citeerden veel kranten het voorwoord dat ze in 1968 schreef voor haar essaybundel Slouching Towards Bethlehem. Ze was niet echt geschikt voor het schrijven van zulke literaire essays, waarschuwde ze. Ze was waardeloos in het interviewen van mensen. Ze wilde niet in situaties belanden waarin ze met iemands agent moest praten. Ze durfde nauwelijks te telefoneren.

„Mijn enige voordeel”, schreef Didion, en veel necrologieën haalden dit aan, „mijn enige voordeel is dat ik fysiek zo klein ben, zo onopvallend in mijn temperament en zo neurotisch ongearticuleerd dat mensen de neiging hebben te vergeten dat mijn aanwezigheid in strijd is met hun belangen. Wat toch altijd zo is. Het is een ding om te onthouden: schrijvers doen altijd iemand in de uitverkoop.”

Hier raakte ze de kern van het verschijnsel. Twee kernen zelfs. Er is die onverstaanbaarheid of onuitgesprokenheid van de verlegen schrijver. Zo ‘neurotically inarticulate’ zijn dat je haast afwezig bent. En daarnaast is er die onverbiddelijke aanwezigheid die parasiteert op de uitgesprokenheid van anderen. Terwijl de schrijver zwijgt, zijn degenen die praten altijd in het nadeel.

Een paar jaar geleden richtte schrijver Patrick Gale speciaal voor verlegen schrijvers het North Cornwall Boekenfestival op. In The Guardian schreef hij dat de meeste romanschrijvers aan het introverte einde van het persoonlijkheidsspectrum zitten. „Sluwe toeschouwers van het leven in plaats van luidruchtige toetasters ervan.” In de huidige festivalcultuur hebben ze zichzelf noodgedwongen moeten voorzien van een podiumpersoonlijkheid, maar daarachter kan de sluwe toeschouwer gewoon als vanouds blijven ‘loeren’.

Het festival in Cornwall werd klein en intiem gehouden, afgestemd op het lieve deel van dit verhaal, het deel waarin de schrijver delicaat is en verpleging behoeft. Er was een bar en een overvloed aan zelfgebakken cake. Als roken niet zo vreselijk ongezond was geweest, hadden in de artiestenfoyer vast overal sigaretten en sigaren klaargestaan voor de performers; want roken, schrijft Mirjam van Hengel in de Volkskrant bij de dood van Remco Campert, is net als drinken „prettig houvast voor een verlegen zwijger”.

Ik stel me zo voor dat in de coulissen bovendien assistenten rondliepen die zorgden dat de schrijvers cake kregen aangeboden indien ze daar zelf niet om durfden te vragen. De weduwe van A.L. Snijders vertelde laatst in een interview dat de schrijver kampte met horeca-angst. „Als hij biefstuk besteld had en hij kreeg vis, durfde hij daar niets van te zeggen.” Niets anders dan pure schuwheid, zei zij. De ober roepen, de rekening vragen: hij durfde het niet.

Misschien zouden de assistenten daarom voor alle zekerheid de schrijvers ook eerst thuis moeten ophalen. Om mezelf moed in te praten citeer ik bij literaire bijeenkomsten graag het verhaal dat ik ooit hoorde over Campert, die, aangekomen op het station van de stad waarin hij moest optreden, uit pure verlegenheid rechtsomkeert maakte en weer naar huis ging.

Hoe dan ook, bij al deze noodzakelijke zorgzaamheid, de cake, de bar, het houvast, zou je haast vergeten wat Didion opbiechtte over de aanwezigheid van de schrijver. Dat die altijd in strijd is met de belangen van anderen. Dat de schrijver een sluwe toeschouwer is, om festivalorganisator Patrick Gale te citeren, die loert naar de mensen in de omgeving. Verlegen zijn, heeft de schrijver David Foster Wallace in een documentaire gezegd, betekent zo bezig zijn met jezelf dat het moeilijk wordt om in de buurt van anderen te verkeren.

Er lijkt daarom goede reden om niet de schrijver in bescherming te nemen maar juist de lezer. Als iemand cake behoeft, is het wel degene die beloerd en bespioneerd wordt, die dreigt te worden leeggezogen, geëxploiteerd, in de uitverkoop gedaan, die in het slechtste geval volstrekt wordt genegeerd. Als iemand kwetsbaar is en broos, is het wel de lezer.

Moed is het eerste vereiste voor de schrijver, zeggen de schrijvers. Voor iedere zin moet je je opnieuw zelfvertrouwen aanpraten. Want, o, de ontoereikendheid van de taal en, ach, het besef nooit volledig te worden begrepen. Maar hoeveel durf ook nodig is voor het schrijven, het haalt het niet bij de bemoediging die nodig is voor het lezen, en je zou de lezer er graag veel cake en houvast bij wensen.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl