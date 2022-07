Nederlands elftal begint EK met gelijkspel tegen Zweden

Het Nederlands elftal heeft zaterdag in de openingswedstrijd op het Europees Kampioenschap met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zweden. Het enige Nederlandse doelpunt viel vlak na rust en kwam op naam van Jill Roord. Keeper Sari van Veenendaal en verdediger Aniek Nouwen vielen in de eerste helft geblesseerd uit.

In een groep met verder Portugal en Zwitserland werd Zweden als zwaarste tegenstander gezien. De Zweden bleken in de eerste helft sterker dan het onwennig spelende Nederlands elftal, dat twee flinke tegenvallers te verwerken kreeg. Eerst viel keeper Sari van Veenendaal uit, nadat ze eerder met Stefanie van der Gragt was gebotst. Vlak voor rust viel Aniek Nouwen uit met een bleenblessure. Tussendoor was Zweden al op voorsprong gekomen via een doelpunt van Jonna Andersson.

Na rust herpakte Nederland zich en al snel werd de stand gelijkgetrokken via een schot van middenvelder Jill Roord. Ondanks kansen aan beide kanten werd er niet meer gescoord. De volgende tegenstander is Portugal, dat eerder op zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Zwitserland. Die wedstrijd wordt woensdagavond gespeeld.