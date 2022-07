Met Jelena Rybakina heeft Wimbledon niet haar gewenste kampioene

Jelena Rybakina verruilde Rusland vier jaar geleden voor Kazachstan. Daarom mocht zij dit jaar gewoon meedoen in Londen. Toen zij zaterdagmiddag op het centre court als Wimbledon-kampioene werd geïntroduceerd door BBC-coryfee Sue Barker, klonk er boegeroep tussen een applaus dat toch al niet hartverwarmend van de tribunes klaterde. Rybakina, 23 jaar, hardhitter is allesbehalve de gedroomde winnares van het grastoernooi dat vooraf had besloten om (Wit-) Russische spelers en speelsters te weren, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Dit besluit ontplofte als het ware in het gezicht van de organisatie, toen de Tunesische Ons Jabeur, de publiekfavoriete, na 1 uur en 48 minuten spelen de bal buiten de lijnen sloeg en de onderkoelde kampioene Rybakina de opvolgster werd van de Australische Ashleigh Barty: 3-6, 6-2 en 6-2. Het betekende dat Kate Middleton, hertogin van Cambridge, een in Moskou geboren speelster moest feliciteren.

Voor (Wit-) Russische spelers en speelsters als Daniil Medvedev, Andrej Roeblev en Aryna Sabalenka zal de overwinning van hun voormalige landgenote oneerlijk voelen.

Geldschieters

Rybakina voelde zich als tiener niet genoeg gesteund door de Russische tennisbond. De regering van Kazachstan had eerder al het plan opgevat om, met behulp van geldschieters, jonge tennissers aan hun land te binden. Dit land wilde wél investeren in Rybakina. Zij maakte samen met andere landgenoten de overstap en kwam sindsdien ook voor Kazachstan uit in de Fed Cup en op de Olympische Spelen van Tokio, waar ze vierde werd.

„Ik kreeg zo veel hulp en steun. Zij geloofden in mij en hebben alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik kon blijven spelen en mezelf kon verbeteren. Natuurlijk heeft dat geholpen. Ik ben heel blij dat ik al langere tijd voor Kazachstan uitkom”, zei Rybakina afgelopen week op Wimbledon, tijdens een van haar persconferenties in Londen, waar de vragen voor de voormalig Russische steeds indringender werden.

Want voelt de speelster uit Kazachstan zich niet nog heel erg Russisch? Haar ouders wonen nog steeds in Moskou. „Dat is een moeilijke vraag”, zei de introverte Rybakina. Op de vraag of ze, volgens berichten, niet nog steeds in Moskou woont, antwoordde ze dat ze overal en nergens woont, omdat ze continu moet reizen voor haar sport.

Zij kan trots zijn op haar eerste grandslamtitel. Niemand had deze overwinning ook zien aankomen

Toch zullen ze bij Spartak Club Moskou, waar ze begon met spelen toen ze vijf jaar oud was, een feestje vieren. ‘Hun’ Jelena Rybakina, 23 jaar, is een Wimbledon-kampioene, de jongste sinds Petra Kvitova in 2011. Ook de Russische tennisfederatie heeft al laten weten dat zij de speelster, die vertrok toen ze 19 was, nog steeds zien als „ons eigen product.”

Het discrimineren van bepaalde nationaliteiten heeft Wimbledon veel kritiek opgeleverd. Spelersorganisaties ATP (mannen) en WTA (vrouwen) ontnamen de rankingpunten van het toernooi, en dat voelde oneerlijk voor spelers en speelsters die ver kwamen, zoals de Nederlandse sensatie Tim van Rijthoven, die de vierde ronde haalde.

De ‘Venus Rosewater Dish’ heeft de nummer 23 van de wereld wel verdiend. Zij speelde een geweldig toernooi. In de halve finale maakte ze veel indruk tegen Simona Halep, de kampioen van 2019, die ze in twee sets versloeg. Zij kan trots zijn op haar eerste grandslamtitel. Niemand had deze overwinning ook zien aankomen. Rybakina haalde in januari een WTA-finale in Adelaide, daarna waren haar prestaties heel wisselend.

Ingetogen vreugde

De ingetogen manier waarop ze haar eerste grandslamtitel vierde, hielp de sfeer in Londen echter niet. Veel toeschouwers op het centre court hoopten zaterdagmiddag voor de eerste keer een Arabische tennisster te kronen tot kampioen. De Tunesische Ons Jabeur (27) had vorig jaar met haar kwartfinale in Londen al veel harten gestolen. Met haar ‘grastennis’ was zij overduidelijk de favoriet, met haar gulle lach en sterke persoonlijkheid.

Ook het spel van Jabeur zorgt voor veel blije gezichten. Als enige speelster op de vrouwentour slaat de nummer 2 van de wereld op Wimbledon alleen maar ‘gekke’ ballen, met enorm veel gevoel. Kort, lang, laag, als het enigszins mogelijk is wil Jabeur de slice of dropshot slaan, om haar tegenstanders te ontregelen.

De finale was een mooi contrast van speelstijlen, met Jabeur als de creatieve artiest en Rybakina als de hard serverende killer – tot de finale sloeg ze 49 aces.

Het was in eerste instantie Jabeur, die liet zien dat ze op een missie was. Al na drie games toonde ze dat ze geen last had van de zenuwen. Een plaatje van een backhand dropshot, werd net gehaald door Rybakina, waarna de Tunesische met een subtiele polsbeweging een backhand langs de Kazachse. Het zette de toon voor de rest van de eerste set, waarin Jabeur de boventoon voerde.

Maar vanaf de tweede set regeerden de mokerslagen van Rybakina. Jabeur begon mentaal te wankelen, maakte rare keuzes. Rybakina werd steeds gedecideerder en begon minder fouten te maken. Ze liet zien dat ze snel genoeg is om dropshots te halen. Ook aan het net maakte ze belangrijke punten. Ze serveerde de tweede set uit met een ace en startte de beslissende derde set met twee winners, om wederom de service van Jabeur te breken. Ze overleefde drie breekpunten in de zesde game – met haar lengte en Russische koelbloedigheid serveerde ze zich uit de problemen en bezorgde ze Kazachstan de eerste Wimbledon-titel.