Net 65 wind ik me op over jongeren op e-bikes en deelscooters. Neem toch een gewone fiets, net als ik, blijf in beweging in plaats van zo lui te doen. Op weg naar huis haal ik met mijn sportfiets een jong stel op zo’n scooter in. Daar heb je weer zo’n lui stel, denk ik. Haal ik ze nog mooi in ook. Bij het stoplicht komen ze naast me staan. En weer ben ik sneller weg. Even verderop halen ze me alsnog in. Achterom kijkend roepen ze: „Wat hebt u een goede conditie, mijnheer!”

