Toen ik las dat ze in Den Haag een bemiddelaar zochten tussen de boze boeren en de regering hoorde ik mezelf mompelen dat ze Johan Remkes wel weer uit zijn doorrookte aanleunwoning zouden trekken. Twee tellen later bleek dat te kloppen. Of ik helderziende ben? Integendeel. Het gaat hier over de tenenkrommende voorspelbaarheid van de vernieuwde bestuurscultuur. Zo transparant is het dus.

Nou kan je Rutte & Co ook weer niet al te veel kwalijk nemen, want ze waren loeidruk met de btw op groente en fruit. Die wordt misschien afgeschaft. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Eerst moet grondig worden uitgezocht wat groente en wat fruit is.

Dus ze hebben een Haagse groenteman gebeld? Nee, ze hebben een officieel onderzoeksbureau de opdracht gegeven om een rapport over deze gecompliceerde zaak uit te brengen. En dat rapport is in januari 2023 klaar. Is dit serieus? Ja, dit is bloedserieus.

Ik hoop niet dat Deloitte het klusje gaat klaren, want dan komt er nog een paar jaar bij. Deloitte is dat snuggere kantoor dat het meurende zaakje van onze nationale mondkapjescriminelen Bernd Damme, Camille van Gestel en hun onvoorwaardelijke leider Sywert van Lienden onderzoekt. En dat telkens tegen minister Helder komt vertellen dat er niet alleen een half jaar bij komt, maar ook een miljoentje. Het onderzoek naar deze drie Daltons heeft inmiddels 4,7 miljoen gekost.

Interessant dat onze boeren moeten praten met een regering die zelf het verschil tussen appels en peren uitgelegd moet krijgen. Via een dik rapport nog wel. Zullen ze weten wat een pink is? Dus de boer zegt tegen de minister dat hij een laffe eikel is en die gaat ’s avonds opzoeken of de eikel onder het fruit of de groente valt.

In een prachtig stukje van Jan Mulder over zijn vriend Remco Campert las ik dat er meer dan twintig jaar geleden al een keer op hoog Europees niveau officieel bepaald was dat de wortel voortaan bij het fruit hoorde. Remco had toen in een wonderschone column bij de groenteman met zijn zakdoek een peen afgestoft en bij zijn echte broertjes de frambozen en de aardbeien gelegd. De wortel was hem dankbaar. Remco schreef toen nog groenteman. Moet dat nu niet ‘groentemens’ zijn?

Terug naar de politiek. Wel jammer voor iedereen dat de tragische Britse clown Boris de piste gaat verlaten. Johnson wilde, ondanks alles wat hij verkeerd had gedaan, absoluut niet zelf vertrekken. In Londen had hij al de bijnaam ‘Dick Benschop’. Inderdaad onze Schipholbaas, die binnen zijn bedrijf te maken heeft met wonderbaarlijke genezingen. Bijbelse situaties. Bij de security staan tientallen lege rolstoelen van kreupelen, die, nadat hun handbagage goed door de controle was gekomen, juichend opsprongen uit hun rolstoel en euforisch naar de gate huppelden.

Schiphol wordt inmiddels al het nieuwe Lourdes genoemd en er worden binnenkort honderdduizenden internationale bedevaartgangers verwacht. Wanhopige zielen die smachten naar die laatste strohalm en graag in de rij gaan staan voor een wonder. Ze willen weer lopen. Maar ze hoeven op Schiphol toch niet in de rij met hun rolstoel? En dan zijn we meteen bij de kern van dit wonder. Maar moet je dat aan die arme gehandicapten gaan vertellen? Dat die genezen patiënten gewoon Nederlanders zijn en dat Nederlanders per definitie graag voordringen. En dat ze daar schaamteloos voor in een rolstoel gaan zitten.

Die lege rolstoelen worden afgevoerd naar het wandelwagenkerkhof van het vliegveld, waar inmiddels een paar duizend achtergelaten kinderwagens op een gigantische, onontwarbare hoop liggen. Vlakbij de zestienduizend zoekgeraakte koffers. Je mag toch hopen voor die namaakinvaliden dat ze in elk geval hun koffer zijn kwijtgeraakt en dat dat met dure merkkleding gevulde kreng ook nooit meer boven water komt. Gewoon een lekkere gezonde schade die geen verzekering dekt.

Zestienduizend zoekgeraakte koffers! Ik vind het wel wat hebben. Iets symbolisch. Einde van een tijdperk. Net als die Italiaanse gletsjer die er mee gekapt is. En natuurlijk een mooie ontslagtekst voor onze Dickie Benschop. U kunt uw koffers pakken!