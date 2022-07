Het wordt deze zomer druk in de Haagse achterkamertjes. In aanloop naar Prinsjesdag wordt daar vanaf half augustus elk jaar druk onderhandeld door de coalitiepartijen in het kabinet en de Tweede Kamer. Soms is dat spannend, soms niet, maar altijd wil een kabinet een mooi verhaal vertellen op Prinsjesdag. Vaak is dat iets in de trant van ‘Burgers, goed nieuws, u gaat erop vooruit!’

Dit jaar wordt het extra spannend. Er liggen miljardenbesluiten te wachten. De koopkracht kreeg een optater door de hoge energieprijzen. Het kabinet trok 6,5 miljard euro uit om de dreun dit jaar te verzachten. Geen gering bedrag, maar vrijwel de hele Tweede Kamer is er gefrustreerd over. De mensen die echt in de knel komen, zijn er onvoldoende mee geholpen.

De Kamer deed een waslijst aan voorstellen om meer mensen nog dit jaar te helpen. Het antwoord van het kabinet kwam afgelopen week: kan niet – de systemen van de overheid zijn niet ingesteld op hulp nog dit jaar. En als de systemen het wel kunnen, zijn er risico’s dat uitvoeringsdiensten in problemen komen. De oppositie vond het moeilijk te verteren.

Om de koopkracht volgend jaar te verbeteren, kan daarentegen wél weer alles, schrijft het kabinet aan de Kamer: toeslagen verhogen, belastingen verlagen, minimumloon verhogen. En dus komt Prinsjesdag in beeld, want dan presenteert het kabinet de begroting van volgend jaar. Premier Rutte (VVD) en minister van financiën Sigrid Kaag (D66) leken deze week te suggereren dat er veel in het vat zit.

De coalitie sprak in het regeerakkoord al af volgend jaar de lasten met 3 miljard euro te verlichten. Maar dat zal de koopkracht niet fors verbeteren: in de doorrekening van het regeerakkoord – vóór de inval in Oekraïne – bleef de koopkracht de komende jaren ongeveer gelijk. Er is dus meer nodig.

Het kabinet lijkt het advies te omarmen van het Centraal Planbureau om lagere inkomens structureel beter te ondersteunen. Ik zeg ‘lijkt’, omdat Kaag ook schrijft dat „structureel herstel van de koopkracht” vooral moet komen van „verhoging van lonen en pensioenen”. Niet het kabinet, maar bedrijven moeten over de brug komen dus, vindt het kabinet.

Maar de druk op het kabinet om zelf ook de huishoudinkomens te stutten is groot. Rutte IV schilderde zichzelf namelijk al tijdens de formatie in een hoek als het om koopkracht gaat. VVD, D66, CDA en ChristenUnie trokken ontzettend veel geld uit (75 miljard euro), maar de koopkracht van burgers verbeterde nauwelijks. Het geld gaat vooral naar de overheid zelf en naar grote projecten als klimaat en stikstof. Publieke rijkdom, private armoede, zo typeerde Laura van Geest, voormalig topambtenaar en directeur van het CPB, „de sfeer” van het regeerakkoord.

Die combinatie zorgt voor aanvallen van oppositiepartijen: het kabinet heeft kennelijk geen geld over voor gewone mensen, maar stopt wél 60 miljard in klimaat- en stikstoffondsen. Rutte IV zit dus vast in zijn eigen geldklem: zoveel geld uitgeven en mensen er toch dik op achteruit laten gaan? Moeilijk te verkopen. Die klem gaat deze zomer weer spanning op de coalitie zetten. Want mensen met lage inkomens stutten kost miljarden euro’s, en Kaag had net gezegd dat het kabinet nu wel genoeg heeft uitgegeven. Dat betekent: elders uitgaven schrappen of belastingen verhogen. En dat vindt niemand leuk.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

