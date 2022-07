‘De dichter is gevallen”, zei Remco Campert toen hij op zijn 75ste verjaardag, in 2004, onderuit ging in theater De Kleine Komedie en bij bewustzijn kwam na een hartmassage.

Dit lijkt mij sindsdien het hoogst haalbare: om ook op de meest angstaanjagende momenten een relativerende grap te kunnen maken. Mijn grootste angst is in een situatie te belanden die zo verschrikkelijk is dat er nergens meer om te lachen valt. Na het schokkendste dat mij tot dusver is overkomen, de plotselinge dood van een goede vriend, duurde het drie dagen voor ik weer een grap maakte. De tijd tussen dood en grap was loodzwaar.

Zwaar en licht, het zijn goede woorden om ervaringen mee te categoriseren, net als vol en leeg, in de zin van: vol van betekenis, of betekenisloos. Als je die begrippen op twee assen zet, kun je alles indelen in een matrix. Wat licht is, is niet per se leeg. Dingen kunnen ook vol en licht zijn – dat is het kwadrant waar ik wil zijn.

Het is ook het kwadrant waar het grootste deel van Camperts oeuvre te vinden is. Mijn favoriete verhaal is Alle dagen feest, waarin straalbezopen schrijvers en kunstenaars dansen, van de kast tuimelen en vuurwerk afsteken in het weiland. Alles in het verhaal is terloops en tegelijkertijd absurd en doodgewoon, precies zoals het voelt wanneer je tipsy bent. De dag na het feest komen de hoofdpersonen bij met glazen cognac en borden spaghetti. „Snoekie en Alfred speelden een spelletje schaak en verloren na drie zetten elk hun koningin. Daar moesten ze lang om giechelen. ‘Wat is het toch allemaal om te lachen’, zei Snoekie.”

Die laatste zin heb ik vaak in mijn hoofd. Zo lang je lachen kunt, is er hoop. Of zoals Campert dichtte in Metamorfose (1951): „ik heb niet de hoop verloren/ maar de humor/ ik heb de hoop verloren”. „Remco zag overal lol in. Het liefst van al in tegenslag”, zei Camperts vriend en collega-columnist Jan Mulder deze week in de Gazet van Antwerpen. Die lichtvoetigheid werd in alle Campert-odes deze week met een zekere weemoed omschreven. Alsof we, nu de lichtvoetige dichter de hoek om is geglipt, definitief ten prooi vallen aan de zwaarte.

Dat is geen gekke angst, want juist de laatste tijd mis ik lichtheid in het publieke debat. Milde ironie en relativeringsvermogen à la Campert lijken uit de mode. Hoe komt dat, vraag ik me af. Zijn wij veranderd, of ligt het aan de wereld?

Campert zelf zou mogelijk het tweede zeggen. In de columnbundel Mijn eenmanszaak (2009) schreef hij te vrezen dat de toekomst alleen maar rampen zal brengen. Ja, die waren er vroeger ook, maar ze leken toen verder weg en bovendien overkomelijk: „De wereld leek redbaar. In die gedachte zie ik nu minder heil.” Dit had ook implicaties voor hemzelf, lezen we elders in de bundel. „Heftige maatschappelijke gebeurtenissen lenen zich niet erg voor het soort column dat ik probeer te schrijven. (...) Sinds de varkensgriep omgedoopt is tot de Mexicaanse griep en zich officieel over de wereld aan het verspreiden is, vind ik geen reden meer om er jolig over te doen.”

Hoe heftiger de maatschappelijke gebeurtenissen, hoe minder ruimte voor joligheid – dat was ook duidelijk in Camperts bundel Open ogen (2018), met gedichten over de oorlog in Syrië, aanslagen in Parijs en Zaventem en vluchtelingen in Nederland. Daarin was het beslist niet meer „allemaal om te lachen”; de lichte toon was verdwenen. „De wereld kwam niet eerder zo hard binnen in de gedichten van Remco Campert”, aldus de achterflap.

Zijn bijna-doodervaring in De Kleine Komedie kon Campert relativeren, de vluchtelingencrisis niet. De lichtvoetigheid liep tegen een muur op. Misschien is het gewoon simpeler om lichtvoetig te staan tegenover zaken waaraan je toch niks kunt doen, zoals onze sterfelijkheid en de absurditeit van het alledaagse leven, en wordt zo’n houding moeilijk wanneer er onrecht in het spel is. Dan kunnen we er immers ook voor kiezen om in actie te komen, in plaats van de boel te relativeren. Een lichtvoetige houding heeft iets onthechts: door te lachen houd je je zorgen op afstand. Maar wie zich wil engageren, moet die zorgen juist vastpakken.

Hoe kun je het lichte behouden als de wereld steeds harder binnenkomt? Ik weet niet of Campert daar uitkwam. Ik zelf in elk geval nog niet.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC