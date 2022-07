In de klimaatrapporten van de Verenigde Naties staat het tegenwoordig al bijna als een gegeven: we moeten af van het huidige beperkte paradigma van economische groei. Alleen zo zijn diersoorten te behouden, kan voorkomen worden dat de aarde uitgeput raakt. Zolang groei het paradigma blijft, zal de mens in sneltreinvaart de bestaanszekerheid van alles en iedereen op aarde ondermijnen.

De kennis over de effecten van de overconsumptie is inmiddels ruimschoots voorhanden. Over minder dan drie weken, op 28 juli, beleeft de wereld Earth Overshoot Day, de dag in het jaar waarop de mensheid heeft opgebruikt wat de aardbol op jaarbasis te bieden heeft. De maanden daarna leeft de mensheid dus op de pof, om aan het eind van het jaar in totaal de grondstoffen van 1,75 aarde te hebben verbruikt. For the record: dat kan niet goed gaan en toch gebeurt het al ruim 50 jaar. In 1971 verbruikte de mensheid voor het eerst meer dan de aarde kon leveren.

Waarom lukt het dan niet om het gedrag van mensen daadwerkelijk aan te passen? Dat thema stond centraal in de briljante film Don’t Look Up, waarin de klimaatramp is vervangen door een aanstormende komeet die de aarde bedreigt (wie gaat er immers naar de bioscoop voor een film over het klimaat). De boodschap is even helder als zorgelijk: de mens kijkt liever weg dan dat hij het onheil aangaat.

In een van de artikelen die de serie ‘Minder’ die NRC deze weken publiceert, wordt ingegaan op dat onvermogen. De mens blijkt slecht toegerust voor een dreiging die zich langzaam voltrekt, complex is en zich niet manifesteert als een duidelijk te onderscheiden tegenstander. Als een benodigde gedragsverandering dan ook nog geen direct voordeel oplevert, wordt het lastig de meeste burgers uit eigen beweging mee te krijgen.

Toch zal er iets drastisch moeten gebeuren. Tech-optimisme lijkt een pijnloze uitweg. Innovaties, van nieuwe vormen van energie-opwekking, het afvangen en opbergen van het surplus aan koolzuurgas tot aan kunstmatige klimaatbeïnvloeding kunnen alle mogelijk zijn. Of technieken en methodes om hetzelfde peil van welbevinden te bereiken met steeds minder grondstoffen en energie. Zoals de medische wereld ook iedere keer in staat blijkt nieuwe ziektes te genezen, zo kan de mensheid een deel van de klimaatproblemen misschien ook technologisch oplossen.

Maar het zou naïef zijn daar volledig op te gokken, om twee redenen. Stel dat het niet lukt om op tijd een oplossing te vinden, dan is het hoe dan ook te laat om nog daadwerkelijk het tij te keren als we daarachter komen. En twee: ook al lukt het om bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, de CO 2 -uitstoot omlaag te brengen en alternatieve energiebronnen aan te boren, dan nog consumeren we te veel. Zo lang de mensheid meer weghaalt van de aardbol dan die aardbol kan regenereren, zijn we gedoemd om uiteindelijk te verliezen.

Het zal dus hoe dan ook minder moeten, althans, voor de landen die nu meer dan hun eerlijke deel verbruiken. Matiging in het rijke westen kan en moet ruimte opleveren voor landen die tot nu toe achterblijven in welvaart. Alleen door hen meer ruimte te bieden als het gaat om CO 2 -uitstoot en het verbruiken van biocapaciteit kunnen zij hun beentje bijtrekken. Want tot nu toe geldt de keiharde wet dat economische groei gepaard gaat met meer verbruik en vervuiling.

Toch is het onmogelijk mensen in landen met een veel lagere welvaart de mogelijkheid te ontzeggen het leven te leiden waar hun tegenvoeters in landen met een hoog inkomen sinds jaar en dag aan gewend zijn. Politiek kwam tot nu toe neer op het herverdelen van welvaartsgroei. Hoe moeilijk het is om een minder groot beslag op milieu en omgeving te verdelen blijkt dezer dagen onder meer bij het stikstofdossier in Nederland. Internationaal is die uitdaging nog groter.

Beleid is nodig. En niet alleen voor 2030, 2040 of 2050, maar ook acuut. Van de burger kan uit eigen beweging geen volledige gedragsverandering worden verwacht. Een overheid kan de problemen niet overlaten aan de krachten van de vrije markt alleen. En een herverdeling van de pijn kan alleen via een democratische weg.

Het zal de komende jaren aankomen op het aanpassen van de prikkels in het systeem. Alleen op die manier kan de draai naar minder worden ingezet. Afscheid nemen van het paradigma van economische groei kan een route zijn die daarbij helpt. Opmerkelijk is dat al in 2019 132 landen hun handtekening zetten onder een VN-rapport over biodiversiteit dat exact dat bepleitte. De kennis is er, de wil is er. Nu de maatregelen nog om daadwerkelijk de draai te maken.