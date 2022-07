Deze cryptocrash sleept iedereen met zich mee

Buiten is het zomer, in de cryptowereld huilt een gure wind bij temperaturen ver onder het vriespunt. Bitcoin, de grootste cryptovaluta, kelderde in waarde van bijna 70.000 dollar in november vorig jaar tot zo’n 20.000 dollar in de afgelopen weken. Nummer twee, ethereum, maakte een soortgelijke koersval door. En zo zijn er nóg bijna 10.000 cryptomunten die in elkaar stortten, rijp en groen.

Al met al is van de recordwaarde van al die crypto’s bij elkaar, begin november nog 2.627 miljard euro, slechts een derde over. Wat betekent dat? Stort het bouwwerk verder in, of veert de sector op – zoals al eerder gebeurde? Deze cryptowinter lijkt anders dan de vorige. Niet alleen de beleggers voelen de pijn. Ook de ontluikende economie rond deze digitale valuta, lijdt mee. Wie zijn de slachtoffers van de cryptowinter?

De beleggers

Late instappers, vanaf begin 2021, zitten op de blaren. De grootste groep gebruikers van crypto-handelsapps zijn van oudsher mannen jonger dan 35 die niet terugschrikken voor risico’s. Maar vorig jaar stapten ook een hoop nieuwe gelukzoekers in, die bang waren een fortuin mis te lopen.

Mensen die al langer in bitcoin of ether zitten, hebben hooguit minder superwinst: wie grosso mode vóór december 2020 instapte met een koers van 15.000 euro, zit sowieso nog goed. Maar ook voor hen geldt: wat hebben zij eigenlijk in handen?

Stel, je loopt over straat met een zakje van vijftig M&M’s, en je komt iemand tegen die er zo’n zin in heeft dat hij of zij je 1 euro biedt voor één M&M. Is dan je hele zakje 50 euro waard? Dat ligt er aan of je daarna mensen blijft tegenkomen die het er eveneens voor over hebben.

Dat gaat ook op voor crypto’s (en aandelen trouwens): de koers is op basis van de laatste transactie. Maar onder een aandeel van een bedrijf zit nog het echte bedrijf, met ‘intrinsieke’ waarde: gebouwen, machines, patenten, de kennis van het personeel of marktaandeel. Het bedrijf maakt winst en doet dat in de toekomst hopelijk ook. Tenzij het failliet gaat, is er altijd een minimale waarde per aandeel. Bij crypto is dat minder, of misschien wel niets. Dat bestaat vooral uit een aandeel in een toekomstige rol als munt. In die zin is crypto, ironisch genoeg even ‘ficudiair’ als gewoon geld.

Vorig jaar stegen veel aandelen op de beurs tot ver boven hun intrinsieke waarde, op basis van een door goedkoop geld aangewakkerde speculatiegolf. Crypto werd daar in mee omhoog getrokken. Het gedroeg zich als een jong techbedrijf dat nog lang geen winst maakt, maar wél een gouden toekomst werd voorspeld.

De handelaren

Hoe lager de bitcoinkoers, des te minder nieuwe mensen geïnteresseerd zijn om geld in crypto te steken. Dat heeft gevolgen voor de handelsplatforms, die een klein percentage verdienen van elke transactie. Het beursgenoteerde Coinbase, met 98 miljoen gebruikers een van de grootste handelsplatforms, verloor sinds begin dit jaar 80 procent van zijn waarde. Het bedrijf ontsloeg bovendien 1.100 mensen, 18 procent van het personeel.

Zo drastisch hoeft het Nederlandse handelsplatform Bitvavo (1 miljoen beleggers) niet in te grijpen, zegt Bitvavo-oprichter Mark Nuvelstijn. „We hebben nu 170 medewerkers en denken dit jaar door te groeien naar 250 medewerkers.”

Het aantal nieuwe klanten groeit minder snel dan voorheen. „De markt is afgekoeld. Het ging ook wel heel erg hard vorig jaar. We zouden liever zien dat de koers stapsgewijs omhoog gaat – dat zorgt voor meer vertrouwen.”

Het handelsplatform kan zien hoe lang mensen al beleggen en wanneer ze hun cryptobezittingen verwierven. „De mensen die eerder instapten, bijvoorbeeld in 2018, blijven voorlopig bijkopen. Die schrikken niet van wat volatiliteit”, aldus Nuvelstijn. Het zijn de nieuwkomers die uit angst verstijven, of hun geld er helemaal uit halen. Veel van de transacties zijn overigens geautomatiseerd (meer dan 25 procent). Daarbij voert een programma de transacties uit als de koers bijvoorbeeld een vastgesteld punt bereikt.

Nu de cryptohonger even gestild lijkt – zeker wat betreft kleinere munten – heeft Bitvavo de marketingstrategie aangepast. Minder gericht op de massa, zegt Nuvelstijn en meer gericht op mannen van tussen de 25 en de 40 die geïnteresseerd zijn in technologie. „Zoals ikzelf.”

De miners

Bitcoin is berucht vanwege de enorme hoeveelheid stroom die ervoor nodig is om de cryptomunt in de lucht te houden: het kost per jaar evenveel energie als heel Argentinië gebruikt.

De stroom is nodig voor een netwerk van computers dat aan de lopende band ingewikkelde sommen oplost. Daarmee voegen ze telkens een nieuw blokje met transacties toe aan de keten van een digitaal grootboek. De beloning: een cryptomunt. Dat is minen (delven van munten) in een notendop.

De bitcoinmijnen zaten tot 2021 voornamelijk in China, maar werden daar verbannen, onder meer omdat ze te veel energie verbruikten. Sindsdien zoeken de bedrijven hun toevlucht in de VS en Kazachstan. Het nadeel: daar is minder duurzame energie voorhanden, waardoor de impact op het milieu groter wordt. Veel bitcoinminers vestigden zich in Texas.

Op 11 juni gebeurde er iets opmerkelijks. Het vermogen dat wereldwijd nodig is om de bitcoinmijnen draaiende te houden, kelderde in een week tijd van 23 gigawatt naar 15 gigawatt. Die daling kwam doordat de miners massaal hun oude computers afsloten, zegt Alex de Vries, een datawetenschapper die het energieverbruik bijhoudt op website Digiconomist. Die oude apparatuur is bij een koers van 30.000 dollar namelijk niet meer rendabel, omdat die computers minder rekenkracht hebben en relatief meer energie verbruiken. De allernieuwste apparatuur levert geld op zolang een bitcoin meer kost dan 5.000 à 10.000 dollar – de marge is ook afhankelijk van de energieprijs.

Bitcoinmining werkt met gespecialiseerde chips, voor het minen van ethereum worden snelle videokaarten gebruikt die je in een gewone pc kunt stoppen. Dit soort videokaarten waren niet aan te slepen tijdens de piek en worden nu massaal gedumpt. Het minen van ethereum is – zeker door de stijgende energieprijzen – amper rendabel.

De start-ups

60 miljoen dollar, zoveel was kunstwerk ‘Everydays: The First 5,000 Days’ van kunstenaar Beeple waard toen het in maart 2021 geveild werd. Niet het werk zelf – want dat staat gewoon op internet - maar voor het digitale eigendomsbewijs. In vaktermen: een NFT, non-fungable token, vastgelegd in de blockchain. Het is een poging om schaarste te creëren in de digitale wereld, waar alles te kopiëren is.

Alles werd een NFT – van plaatjes van verveelde apen tot Twitterberichten. Maar de cryptowinter bekoelt ook de interesse in NFT’s. Dat is een tegenslag voor een bedrijf als Meta (voorheen Facebook). Dat bouwt aan een game-achtige wereld waarin zulke eigendomsbewijzen de basis van een digitale economie zouden zijn.

Daarnaast haken talloze start-ups in op de zogeheten ‘creator economy’ van NFT’s – een online systeem waarin niet de grote techbedrijven de lakens uitdelen, maar gebruikers het zelf voor het zeggen hebben, en waar bedenkers zelf hun digitale creaties kunnen verhandelen op de blockchain. De gehypete naam daarvoor: Web3. Oftewel, de decentrale online economie.

Amerikaanse risicoinvesteerders zijn voorzichter geworden. Ze staken volgens website The Information in het tweede kwartaal nog 700 miljoen dollar in Web3-startups, zoals veilingsite OpenSea. Dat is een daling van 60 procent ten opzichte van vorig jaar - een vierde kwartaal op rij.

De scepsis bij investeerders is begrijpelijk, na een onophoudelijke reeks NFT-schandalen en -diefstallen, instabiele munten en leenconstructies die gebaseerd bleken op gebakken cryptolucht. Om die reden willen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk strengere regels voor cryptoproducten.

De cryptogelovigen

Geld is een ruilmiddel, een oppotmiddel en een waardebepaler. Cryptomunten moeten de oude munten, zoals de euro, de dollar, het pond of de yen, in al deze drie functies vervangen. Maar de good old dollar, de huidige belangrijkste munt van de wereld, speelt op de achtergrond nog een flinke rol bij de cryptomunten.

Slimme cryptobezitters zullen bijvoorbeeld een deel van hun vermogenswinst al lang hebben omgezet in dollars, of euro’s om het veilig te stellen. Veel recente beleggers in crypto ging het enkel om de waardestijging - in dollars of euro's. Want de koers van cryptomunten wordt steevast uitgedrukt in die dollars of euro’s.

En bovendien: ‘stablecoins’ als tether zijn een grotere rol gaan spelen in het onderlinge verkeer tussen cryptogebruikers. Dergelijke munten beloven steevast even veel waard te zijn als 1 dollar, en voorzien zo het hele systeem van vertrouwen. Maar eigenlijk is de dollar op die manier eigenlijk nog steeds het fundament.

Nu zou je kunnen zeggen dat de oude munten enkel de stoel zijn waarachter crypto leert schaatsen. Maar de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de overkoepelende instantie van centrale banken, concludeerde vorige week dat crypto niet in staat kan zijn de economie grootschalig over te nemen. De economen van de BIS waarschuwen daarnaast voor ondoorzichtigheid en machtsconcentraties.

Centrale banken zelf zijn trouwens al bezig met eigen vormen van digitaal geld, gebaseerd op hun dollar, euro's en andere valuta's.

Maar als crypto daarbij via de coulissen wordt weggeduwd en geen toekomst heeft, wat is het dan eigenlijk waard? Dat valt te bezien. Aan de andere kant: het zal niet de laatste maal zijn dat bitcoin is afgeschreven, om daarna toch weer op te leven. Op zijn minst lijkt crypto de weg te gaan van de Japanse Duizendknoop: eenmaal beland in de moestuin van de economie, gaat hij misschien wel nooit meer helemaal weg.

