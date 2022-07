In het Nederlandse kiesstelsel hangt het lot van een politicus meer af van zijn positie in de partij dan van de voorkeur van de kiezer. Dat is niet goed voor de democratie. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd en komen minder opdagen bij verkiezingen. En dat is al jaren zo.

Joost Sneller is sinds 2017 Tweede Kamerlid namens D66.

Om het tij te keren moeten we het kiesstelsel veranderen. De persoon op wie de kiezer stemt, moet belangrijker worden dan de partij. In dat geval zou mijn plek (lees: man, hoger opgeleid, wit, hetero, gezond en afkomstig uit de Randstad) misschien wel verloren gaan. Dat is jammer voor mij, maar betekent winst voor de representatie en de democratie. Daarom zeg ik: fuck mijn zetel, hervorm ons kiesstelsel.

De Staten-Generaal vertegenwoordigen de gehele Nederlandse bevolking, staat in de Grondwet. Maar is dat nog wel zo? Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 kwam krap de helft van de stemgerechtigden opdagen. Bij de parlementsverkiezingen van 2021 was dat 78 procent. Een generatie geleden, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, was dat nog bijna 90 procent. Discussie hierover ebt weg voor ze is gevoerd.

Natuurlijk, het kabinet heeft onderzoek naar de oorzaken van de lage opkomst aangekondigd. Maar zullen de analyses tot echt nieuwe inzichten leiden? De met geld van Binnenlandse Zaken gemaakte Atlas van afgehaakt Nederland van electoraal geograaf Josse de Voogd en historicus René Cuperus laat zien dat sommige (groepen) mensen betere ontwikkelingskansen hebben en dat zij beter worden gerepresenteerd in de politiek. De Staatscommissie parlementair stelsel, onder leiding van oud-politicus Johan Remkes, stelt dat deze maatschappelijke polarisatie op termijn kan leiden tot erosie van het draagvlak voor de democratie.

Diplomademocratie

De lage opkomst is al zorgelijk, de ongelijke verdeling maakt het nog zorgelijker. Neem de wijk Benoordenhout in Den Haag. De opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was 67 procent; het gemiddeld besteedbare huishoudinkomen is er meer dan 78 duizend euro per jaar en 72 procent van de mensen is er hoog opgeleid. Zet dit af tegen een opkomst van 28 procent in de eveneens Haagse Moerwijk, waar een huishouden gemiddeld net geen 29 duizend euro per jaar verdient en 16 procent van de bewoners hoog opgeleid is. Het maakt pijnlijk duidelijk dat een niet-representatief deel van de bevolking relatief veel invloed heeft. Zo steven we af op een diplomademocratie. Maatregelen als vervroegd stemmen, opkomst bevorderende campagnes of tig extra stembureaus helpen niet genoeg.

Het probleem is niet nieuw. De Staatscommissie parlement stelsel heeft enkele jaren geleden al haarfijn uiteengezet welke gevolgen de politiek hieraan zou moeten verbinden: versterking van de inhoudelijke representatie. Inhoudelijke representatie betekent kortweg dat de belangen van inwoners effectief worden behartigd in het parlement.

De afgelopen jaren deed ik namens D66, de partij waarvoor ik sinds 2017 in de Tweede Kamer zit, meerdere voorstellen om mensen meer invloed op het bestuur te geven: er kwam een initiatiefnota om te experimenteren met het recht van burgeramendement – tegengehouden door VVD, CDA en PvdA. Er was het plan voor een burgerforum over de doelen van ons strafrecht – scepsis was mijn deel. De invoering van een correctief bindend referendum is afgelopen decennia meermaals door D66 en de SP voorgesteld, maar zonder succes. Zelfs het in de Grondwet opnemen van de mogelijkheid voor gemeenten en provincies om zo’n referendum in te voeren, ging een blokkerende minderheid van de Tweede Kamer al te ver. Ook andere voorstellen om de lokale democratie nieuw leven in te blazen, zoals de gekozen burgemeester, stuiten nog altijd op een conservatieve muur. En dat terwijl een meerderheid van de bevolking al geruime tijd vóór het correctief bindend referendum en de gekozen burgemeester is. Het is extra wrang dat deze hervormingen juist populair zijn bij de mensen die de grootste afstand tot de politiek ervaren.

‘Pre-fab Kamerleden’

Alleen aanpassing van het kiesstelsel zal écht zoden aan de dijk zetten. Die aanpassing trouwens, ligt nu al een tijdje op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een voorstel dat is ontwikkeld door het Burgerforum Kiesstelsel in 2006, het eerste landelijke burgerforum, onder de noemer ‘Met één stem meer keus’. De Staatscommissie parlementair stelsel omarmde het voorstel en nu is het in het coalitieakkoord van Rutte-IV opgenomen. Kort gezegd geeft het kiezers meer invloed op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden) en de politieke partijen minder.

Een kiezer stemt nu op een persoon op de lijst van een politieke partij. Wie er in welke volgorde op die lijst staat, wordt bepaald door de partij. Het is lastig om als kiezer die volgorde te doorbreken. Pas als iemand een kwart van de hoeveelheid stemmen verkrijgt die nodig is om één zetel te halen, wordt die persoon verkozen boven alle kandidaten van die partij die minder stemmen behaalden. Dat is lastig en gebeurt niet veel. In 2021 werden slechts drie kandidaten met voorkeursstemmen gekozen die anders helemaal niet in de Tweede Kamer waren gekomen. In 2017 waren dat er vier en in 2012 één.

Illustratie Hajo

Er is dus een behoorlijk hoge drempel voor kandidaten om de lijstvolgorde te verbreken. Dat maakt het niet erg motiverend voor kandidaten om een persoonlijke campagne te voeren en niet zo aantrekkelijk om een voorkeursstem op een lager geplaatste kandidaat uit te brengen. Het leidt bovendien tot gebrekkige diversiteit in onze vertegenwoordigende organen. Het percentage hoger opgeleiden in de Kamer is gestegen van 72 procent in 1960 naar 93 procent nu.

Bij het zoeken naar kandidaat-politici vist men bovendien in de vijver van mensen die al weten hoe de politiek werkt. Voormalig politiek assistenten of fractiemedewerkers zijn door politicoloog en oud-PvdA-politicus Joop van den Berg dan ook treffend „pre-fab Kamerleden” genoemd; hij wordt aangehaald in het eindrapport van de staatscommissie. Het is geen toeval dat het percentage oud-wethouders, raads- en Statenleden in de Tweede Kamer nog nooit zo hoog was, namelijk ruim 60 procent.

Het huidige stelsel heeft ook negatieve gevolgen voor onze politieke cultuur en het gedrag van politici. Immers, hangt het politieke lot van een politicus vooral af van de partij en in mindere mate van de kiezer, dan is het belangrijk om in een goed boekje te komen bij de partijtop. Dat werkt in de hand dat kiezers zich niet herkennen in de besluiten die hun vertegenwoordigers nemen.

In een stelsel waarin de controlerende en uitvoerende macht toch al erg met elkaar verweven zijn en veel (potentiële) lijsttrekkers al in het kabinet zitten – van Den Uyl tot Balkenende en van Rutte tot Kaag – bevordert deze afhankelijkheid het dualisme niet. Het zorgt bovendien voor extra fractiediscipline – want wanneer werden Kamerleden die van de fractielijn afweken daar door de partijtop bij de volgende verkiezingen voor beloond?

Steviger mandaat

Als we het dualisme en de inhoudelijke representatie substantieel willen vergroten, moeten we de bron van de machtsvorming veranderen. Het voorstel ‘Met één stem meer keus’, waarmee de ministerraad in het vorige kabinet-Rutte instemde, biedt daartoe uitkomst. In dit stelsel kan de kiezer namelijk op een partij stemmen óf op een persoon. Hoe meer persoonsstemmen worden uitgebracht, hoe meer mensen in de Kamer komen die anders niet zouden zijn gekozen. Stel een partij krijgt in totaal genoeg stemmen voor tien zetels; 60 procent wordt op de partij uitgebracht en 40 procent op personen van die partij. De bovenste zes kandidaten van de lijst (60 procent van 10) worden verkozen op basis van de lijstvolgorde, maar vervolgens volgen de vier kandidaten die daarna de meeste stemmen haalden in plaats van de volgende vier van de lijstvolgorde. Hierdoor krijgen meer volksvertegenwoordigers een steviger persoonlijk (lees: eigen) mandaat.

De politicologen van het weblog Stuk Rood Vlees rekenden de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 door voor het nieuwe stelsel. Ik zou mijn zetel niet hebben gekregen. Een collega uit mijn fractie ook niet. In plaats daarvan zouden kandidaten uit Losser en Maastricht gekozen zijn. Ook bij de verkiezingen van 2021 zouden meer vrouwen (81 in plaats van 59 van de 150) en meer mensen van buiten de Randstad een zetel hebben gekregen. Dat zou spijtig voor mij zijn, maar had misschien wel dichter bij de wens van kiezers gelegen en had uiteindelijk ook tot een betere inhoudelijke representatie geleid. En zou dat in een democratie niet zwaarder moeten wegen?

Het zou ook extra motivatie kunnen betekenen voor mensen die nu niet gaan stemmen om toch te komen. Met dit stelsel krijgen ze namelijk daadwerkelijk de mogelijkheid significante invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Tweede Kamer.

En dat is waar democratie om draait: zeggenschap over degenen die beslissingen nemen door degenen die geraakt worden door die beslissingen. Het is mijn stellige overtuiging dat dit met dit nieuwe kiesstelsel zal gebeuren. Laten we het kiesstelsel daarom zo snel mogelijk wijzigen.

