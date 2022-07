Lezen in de zomer: zinderende thrillers van eigen bodem

Nee, de nieuwe John Grisham en Jo Nesbø laten we thuis. In de vakantiekoffer gaan thrillers van Nederlandse auteurs. Geen niemendalletjes uit de Bestseller 60, maar drie recente thrillers met Gouden Strop-potentie.

Meesterverteller Charles den Tex won die prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek al driemaal. Met De Repair Club haalt hij vast zijn volgende nominatie binnen. Een zinderende spionagethriller met een fascinerende hoofdpersoon: de gepensioneerde, homoseksuele oud-chef van de geheime dienst John Antink. Dit Haagse avontuur biedt inzicht in de mentaliteit van vooraanstaande Russen.

Mathijs Deen schept met De Hollander een nieuw subgenre: de waddenthriller. Charles den Tex onderstreept met de spionagethriller De Repair Club dat hij Nederlands beste thrillerauteur is. John Kuiper treedt met Musserts schaduw in de voetsporen van Philip Kerr; inspecteur Charles Swieninck is de Haagse Bernie Gunther.

Musserts schaduw is het veelbelovende debuut van oud-ANP-journalist John Kuipers. Ook deze thriller speelt in Den Haag: het Den Haag van juni 1940, toen de Duitse bezetters nog niet hun lelijkste gezicht hadden laten zien. Kuipers schrijft beeldend en met veel humor en zijn hoofdpersoon, inspecteur Charles Swieninck, heeft veel weg van Bernie Gunther, de hoofdpersoon in de formidabele thrillerreeks over nazi-Duitsland van de Britse auteur Philip Kerr (1956-2018). De overeenkomst weerhield Kuipers er jarenlang van om zijn manuscript bij een uitgeverij aan te bieden. In plaats daarvan tikte hij gewoon door: op de harde schijf van zijn computer staan nog negen andere Swieninck-avonturen. Koop en lees dus Musserts schaduw, dan verschijnen volgende boeken hopelijk snel.

Ook Mathijs Deen debuteert als thrillerauteur. De Hollander is vermoedelijk de eerste ‘waddenthriller’ ooit. Op een drooggevallen zandplaat stuit een Nederlands patrouilleschip op een verdronken wadloper. Een Duitse, op Texel geboren rechercheur, ‘de Hollander’ volgens zijn collega’s, gaat op onderzoek uit. Deen, ooit genomineerd voor zowel de AKO Literatuurprijs als de Libris Prijs, is de zoveelste romanschrijver die aantoont dat thrillers een volwaardig literair genre zijn geworden.

Mathijs Deen: De Hollander. Een waddenthriller. Alfabet, 256 blz., €19,99

John Kuipers: Musserts schaduw. Cargo, 384 blz., €21,99

Charles den Tex: De Repair Club. HarperCollins, 384 blz., €21,99