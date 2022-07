Over de doden niets dan goeds. Maar in veel gevallen geldt dan ook wel weer: beter iets (ook iets minder goeds) dan helemaal niets.

De necrologie is in de nieuwsverslaggeving een apart, maar onder sommige journalisten een favoriet genre. Een historische bladzijde te midden van al het waan-van-de-dag-geweld.

Even geleden vroeg een lezer zich af waarom zowel Piet Bukman en Ad Havermans, die in maart overleden, niets van die goede (of minder goede) woorden in de krant was toebedeeld. Er werd op het hart gedrukt er geen trend van te maken „om overleden politici geen necrologie te gunnen”.

Het was in deze twee gevallen wel degelijk mogelijk geweest de levensloop en carrières van de overledenen nog eens tot zich te nemen. Maar wel alleen op de site dus, in de krant was geen plek meer. (Voor de jongere generaties onder ons: Bukman (1934-2022) was onder meer de eerste voorzitter van het CDA; Havermans (1934-2022) was oud-burgemeester van Den Haag.)

Desalniettemin werpt het de terechte vraag op over wie nu wel en niet een necrologie in de krant verschijnt. Hoe bekend moet je zijn, wat moet je hebben gedaan om in die eregalerij terecht te komen?

U raadt het al: op deze kwalitatieve vragen valt geen sluitend antwoord te geven. Maar redacteuren die regelmatig een necrologie schrijven, of moeten besluiten of het wel nodig is, hanteren ruwweg twee toetsstenen.

‘Kerkhof’

Allereerst er is een groep van usual suspects. Zodra deze grote beroemdheden op leeftijd raken, zorgt NRC dat er een necrologie klaarstaat. Wel zo handig om die levensvertelling van een pagina groot (of meer) vast klaar te hebben staan als de dood zich aandient. Zo was het een week voor zijn dood de redactie ter ore gekomen dat Remco Campert nu wel echt zijn laatste dagen telde. Recensent Kester Freriks schoonde zijn necrologie daarom nog eens op, zodat die na het overlijdensbericht snel de site op kon.

De voorbereide stukken zijn verzameld in een folder van het systeem waarin de krant wordt gemaakt. Hier gortig met namen gaan strooien zou niet gepast zijn, maar dat er in ‘het kerkhof’ bijvoorbeeld een necrologie klaarstaat van de Britse koningin Elizabeth (96) kan niemand verrassen. Redacteur Titia Ketelaar schreef de eerste versie in 2012, bij Elizabeths vorige grote jubileum als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk. Echt actief is de koningin niet meer, dus grote veranderingen zijn zeldzaam. Wel houdt Ketelaar (van 2010 tot 2016 correspondent in het VK) bijvoorbeeld bij hoeveel Britse premiers er onder haar hebben gediend: inmiddels zag ze er veertien komen en gaan, van Winston Churchill tot aan Boris Johnson.

Ook de necrologie van Henry Kissinger (99), voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en diplomaat, staat al jaren klaar. Mediaredacteur Juurd Eijsvoogel schreef het in zijn tijd als Amerika-correspondent. „Op een gegeven moment had ik altijd twee biografieën met me mee als ik op reis ging. Het speelt altijd wel in je achterhoofd dat zo iemand elk moment kan overlijden.”

Het kan dus jaren duren. En ook dan is niet gegeven dat het reeds geschreven stuk de definitieve necrologie wordt. Zo hebben alle correspondenten die sinds de jaren negentig in Zuid-Afrika zaten steeds weer een nieuwe necrologie van Nelson Mandela geschreven (de voormalige vrijheidsstrijder en oud-president overleed uiteindelijk in 2013).

Betty White

Terug naar de vraag over wie wel en geen necrologie krijgt. Na de usual suspects komt een brede waaier van redelijk bekenden bij het ‘algemene publiek’ tot aan bijvoorbeeld nationale beroemdheden in een ander land (en die kunnen tamelijk onbekend zijn in Nederland), bekendheden van vroeger maar onbekenden voor jongere generaties, of veel geziene gezichten in subculturen.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij redacteuren die hun portefeuille ook hierop af en toe moeten doorlichten. Over wie in die gevallen wel of niet bekend genoeg is (deze stukken worden vaak wél na het overlijdensbericht gemaakt), is de redactie het dan ook lang niet altijd eens.

Zo publiceerde NRC geen nieuwsbericht of necrologie over Betty White, een van de Golden Girls-actrices in de jaren 80 en 90, die eind december vlak voor haar honderdste verjaardag stierf. Die dag kwamen de dienstdoende chef en nieuwsdienst er niet uit of White nog ‘bekend genoeg’ was bij de meeste lezers, en besloten het te laten zitten. Achteraf bleek NRC het enige Nederlandse nieuwsmedium zónder nieuwsbericht, laat staan een necrologie.

