Voormalige Japanse premier Abe neergeschoten tijdens verkiezingsspeech

Oud-premier van Japan Shinzo Abe is vrijdag neergeschoten terwijl hij een verkiezingsspeech gaf in de westelijk gelegen stad Nara. Dat melden internationale persbureaus en Japanse media. Abe zou buiten bewustzijn naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Volgens de Japanse autoriteiten vertoont hij geen teken van leven meer. De schutter, een man van in de veertig, zou zijn aangehouden.

Een verslaggever van de Japanse omroep NHK meldt dat er twee schoten te horen waren tijdens de toespraak van Abe. Verschillende lokale media meldden dat de politicus van achteren lijkt te zijn neergeschoten.

De 67-jarige oud-premier was ter gelegenheid van de Japanse Senaatsverkiezingen, die komende zondag plaatsvinden, op campagne in Nara voor een kandidaat van zijn conservatieve Liberale Democratische Partij (LDP). Volgens het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er geen plannen om de verkiezingen uit te stellen, al heeft de LDP andere partijen wel gevraagd hun campagnes stop te zetten.

Abenomics

Abe regeerde tussen 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020, waarmee hij de langstzittende premier uit de Japanse geschiedenis werd. Hij trad in augustus 2020 af vanwege gezondheidsproblemen. Als premier bracht Abe sinds 2012 politieke stabiliteit – tussen 2007 en 2012 versleet het land vijf premiers – en stond hij bekend om zijn economische programma Abenomics, dat hij slechts half wist te laten slagen. Hiermee wilde de oud-premier de economie hervormen, nadat deze in de jaren negentig was gestagneerd, China het land economisch voorbij was gesneld en Japan toenemend met vergrijzing kampte.

Onderdeel van het programma waren het bijdrukken van veel geld, het doen van grote overheidsinvesteringen en een aantal structurele hervormingen. De export en de beurzen deden het goed onder dit beleid, maar de gezonde richtlijn van inflatie van 2 procent werd niet gehaald en de economische groei was ook niet zoals gehoopt. Volgens critici wist hij weinig echte hervormingen door te voeren, zoals op de arbeidsmarkt.

