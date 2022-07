Armoede en patriottisme drijft Siberische soldaten naar Oekraïne

Op een doordeweekse ochtend arriveren kleine groepjes rouwenden bij de sporthal aan de rand van Oelan-Oede, de hoofdstad van de Siberische deelrepubliek Boerjatië. Zwijgend dirigeert een oude bewaker hen de hoek om naar de zij-ingang, uit het zicht, aan een stoffige parkeerplaats. Daar is het een komen en gaan van soldaten in keurige, felgroene uniformen met rode insignes. Jonge jongens, sommigen typisch Russisch, anderen met de Aziatische trekken van de Boerjatische minderheid. Bij de ingang van het complex staan twee politiewagens en een donkergroene militaire bus.

In normale tijden bekwamen kinderen en volwassenen zich in de veelkleurige ‘Loekodrom’ van Oelan-Oede in de fijne kunst van het handboogschieten (loeka in het Russisch), de nationale sport van Boerjatië. Maar sinds de Russische president Poetin in Oekraïne, bijna zevenduizend kilometer westwaarts, zijn ‘speciale militaire campagne’ begon, moeten sporters de trainingshal delen met familieleden van gesneuvelde soldaten. Vrijwel dagelijks vinden hier, ver van het stadscentrum, heimelijke begrafenissen plaats.

Deze ochtend komen enkele tientallen familieleden samen om afscheid te nemen van twee, door NRC niet nader geïdentificeerde, soldaten. Sommige bezoekers dragen een zwarte rouwband om hun arm. Vrouwen en kinderen in stemmig zwart of kleurige zomerkleding klemmen kleine bosjes bloemen in de hand. In afwachting van de kisten met daarin hun kameraden staan de militairen in een hoek van de parkeerplaats te roken.

Wanneer het zwarte busje van de begrafenisondernemer arriveert, komen de soldaten in beweging. Er wordt geroezemoesd, peuken worden weggegooid. Een orthodoxe priester snelt voorbij. Zes jongens in blauwzijden hemden met een rode band dragen de eerste kist het gebouw binnen. „Twee maanden hebben ze erover gedaan om hem hier te krijgen”, klinkt het in het voorbijgaan. Een snikkende vrouw wordt ondersteund door een tienermeisje in een zwart jurkje met kanten kraag.

Nadezjda Nizovkina is jurist en mensenrechtenactivist in de Boerjatse hoofdstad Oelan-Oede. Foto Joelia Nevskaja

Codenaam cargo 200

Op de ranglijst van Russische regio’s die soldaten naar Oekraïne sturen, staat de deelrepubliek Boerjatië op de tweede plaats, net achter de Kaukasische bergregio Dagestan. Hoeveel er vechten is onbekend. De precieze aantallen gesneuvelden (codenaam: cargo 200) en gewonden (cargo 300) worden door de Russische regering strikt geheim gehouden.

Op het „discrediteren van de Russische strijdkrachten” staat hoge boetes en in geval van herhaling een celstraf tot vijftien jaar. Duizenden Russen zijn al opgepakt, met duizenden rechtszaken tot gevolg. Maar de censuur betekent niet dat er geen informatie is. Met enige regelmaat bewijzen lokale media gesneuvelde „helden” de laatste eer. Die informatie, gekoppeld aan data uit Oekraïne, rouwadvertenties en informatie van nabestaanden, worden door onafhankelijke media gebruikt om eigen statistieken bij te houden. In samenwerking met de Russische nieuwssite Mediazona identificeerde de BBC ruim vierduizend gesneuvelden. In Boerjatië identificeerde de onafhankelijke, in Rusland geblokkeerde Siberische nieuwssite Ljoedi Baikala bijna tweehonderd doden.

Dat het uitgestrekte, maar dunbevolkte Boerjatië (1 miljoen inwoners, waarvan ongeveer een derde etnisch Boerjat) de dubieuze eer toekomt als ‘hofleverancier’ van soldaten is geen toeval. De regio is arm, de werkloosheid hoog en mogelijkheden voor jongeren zijn beperkt. Vanwege de nabijheid van de Chinese grens en de grondstoffenrijkdom kent de republiek van oudsher een sterke militaire traditie. Bij gebrek aan ander werk vormt het leger een belangrijke, en bovenal goedbetalende werkgever.

En er is nog een reden waarom juist soldaten uit afgelegen delen van Rusland naar Oekraïne worden gezonden. Zo blijven welvarender steden als Moskou en Sint-Petersburg gevrijwaard van oorlogsverschrikkingen en rouw, wat zaadjes van twijfel zou kunnen planten over het doel van de ‘militaire operatie’.

Het Baikalmeer, met een lengte van vijfhonderd kilometer het grootste zoetwaterreservoir op aarde. Foto Joelia Nevskaja

Dzjengis Khan

Al van ver zijn boven de steppe de rijk versierde, gewelfde daken te zien van de datsan van Ivolgin, het grootste boeddhistische tempelcomplex van Rusland, dat in de jaren veertig met goedkeuring van Stalin werd gebouwd. De 300.000 etnische Boerjaten, een aan Mongolen verwante minderheid, zijn overwegend boeddhistisch. Hier komen zij om te bidden, de gebedsmolens rond te draaien en om de mummie van de legendarische lama Itigelov te aanschouwen. Op de steile heuvel achter de tempels inspecteerde de dertiende-eeuwse krijgsheer Dzjengis Khan volgens de overlevering zijn troepen voor hij optrok naar het Westen.

Tussen de tempels begiet Lama Aghwan, een lange Russische jongen met zonnebril en gemillimeterd haar, een perk witroze afrikaantjes met water. Normaal gesproken draagt Aghwan, die eigenlijk Ivan heet, een rood boeddhistisch gewaad, vandaag doet hij klusjes in zijn oude plunje. Al zeven jaar is de twintiger in opleiding tot boeddhistisch monnik. „Nog een jaar en dan ben ik klaar, dan zal ik hier voor altijd blijven”, zegt hij tevreden.

Aghwan kan wel begrijpen waarom zoveel van zijn streekgenoten gaan vechten in Oekraïne. „Soldaten voeren orders uit. En als je buurman ineens ruzie schopt moet je actie ondernemen. In Oekraïne, de Baltische Staten is het altijd heibel, je snapt gewoon niet waarom ze daar niet vredig willen leven.” Dat Oekraïne hemelsbreed bijna zevenduizend kilometer westelijker ligt, en een directe Oekraïense aanval op Rusland in alle opzichten onwaarschijnlijk is, maakt volgens de monnik geen verschil. „Rusland is groot, maar alle volkeren zijn één. Wij moeten het vaderland beschermen.”

De leider van de boeddhisten in Rusland, lama Damba Ajoesjejev, schaarde zich eind maart vierkant achter de aanval van Poetin op Oekraïne en poseerde met gewonde soldaten. „Wij leven in een grote Russische staat en verdedigen de belangen van ons land, waartegen een smerige informatieoorlog wordt gevoerd”, aldus Ajoesjejev in de plaatselijke pers.

De oproep tot vrede van de Dalai Lama, eind februari vanuit Tibet, tot vrede laat Aghwan schijnbaar onberoerd. „Boeddha was geen pacifist. Hij heeft gezegd dat eenieder die wordt aangevallen, zichzelf moet verdedigen.”

Handboogtrainer Valeri Jakovlev is beboet wegens het ‘discrediteren’ van het Russische leger. Foto Joelia Nevskaja

Bronzen Lenin-hoofd

Al in 2014, in het begin van de oorlog in Oekraïne, kregen de soldaten uit Boerjatië de bijnaam ‘Poetins oorlogs-Boerjaten’. Vooral de vijfde tankbrigade is berucht. In Oekraïne worden ze, ook vanwege hun vermeende deelname aan oorlogsmisdaden, gehaat, gevreesd en bespot. Video’s van in Oekraïne gevangen Boerjaten worden breed gedeeld.

Maar het stereotype van Boerjaten als ‘loyale voetsoldaten van het Kremlin’ wordt door activisten met kracht bestreden. In april startten Boerjatse ballingen in Europa en de VS de Free Buryatia Foundation. De groep verzet zich tegen de militaire operatie, de ‘xenofobe’ propaganda en de stigmatisering van Boerjaten als loyale dienaren van Poetin. Ook staat de organisatie familieleden van soldaten bij die pogen hun jongens uit Oekraïne weg te krijgen. „Een catastrofe voor onze regio”, omschreef Viktoria Maladajeva van Free Buryatia de situatie tegenover de Wit-Russische tv-zender Belsat.

Ook journalist Anna Zoejeva spreekt zich krachtig uit. In een paars topje zit de lange, tengere dertiger – sluik haar, rode lippen – op het centrale Sovjetplein van Oelan-Oede. In de zomerhitte biedt de schaduw van de bekendste trekpleister van de stad enige verkoeling: een gigantisch bronzen Lenin-hoofd. Aan de sokkel hangt sinds enkele maanden de Russische driekleur met een grote V, het symbool van steun aan het Russische leger. Het hoofd is een geliefde hangplek voor de stadsjeugd.

„Denk je nu echt dat al deze mensen die zogenaamde operatie steunen?”, zegt Zoejeva terwijl ze een weids armgebaar maakt naar de voorbijgangers op het plein. Behalve haar tv-kijkende ouders kent de jonge vrouw nauwelijks mensen die voor de operatie zijn. Dat de Boerjaten zich ondanks de verliezen niet roeren, wijt ze aan de repressie. „In een totalitaire staat is het heel moeilijk om je mening te geven. Tegenstanders zwijgen of worden bestraft, voorstanders praten.” Om de aandacht van de begrafenissen af te leiden, organiseren de Boerjatse autoriteiten aan de lopende band patriottische evenementen.

Tot drie jaar terug werkte de energieke, goedlachse Zoejeva als verslaggever en presentator voor de lokale televisie, die ten dienste staat van de burgemeester van Oelan-Oede. Maar het werk ging haar tegenstaan. „Het werd eentonig om telkens jubelverhalen te publiceren, en we werden voortdurend gecensureerd.”

In 2019 gingen Boerjaten de straat op tegen verkiezingsfraude door de nog altijd zittende burgemeester Igor Sjoetenkov. Daarbovenop kwam woede over de arrestatie van de Siberische sjamaan Aleksandr Gaboesjev, die een protestmars naar Moskou hield om de „kwade genius” Poetin uit het Kremlin te verdrijven. Zoejeva kon haar werk voor de tv niet langer voor zichzelf rechtvaardigen. Ze nam ontslag en ging verder als freelance reporter. Nu runt ze een eigen YouTube-kanaal en schrijft ze voor onafhankelijke media.

Mongoolse toeristen in de datsan van Ivolgin, het grootste boeddhistisch tempelcomplex van Rusland, gelegen in Boerjatië, een Siberische deelrepubliek. Foto Joelia Nevskaja

‘Onbehouwen wildemannen’

Volgens Zoejeva promoot de Russische regering opzettelijk het idee dat in Oekraïne vooral Boerjaten en andere etnische minderheden vechten. „Van de miljoen inwoners in onze regio is slechts een op de drie etnisch Boerjat, en de rest etnisch Russisch. Er vechten dus veel meer etnische Russen dan Boerjaten in Oekraïne, maar die worden door de propaganda uit de wind gehouden. Helaas is het narratief dat Siberische volkeren als de Boerjaten, Kalmukken en Toevanen onbehouwen, onopgeleide wildemannen zijn, heel sterk. Niet alleen in Rusland, ook in Oekraïne en in het Westen.”

Dat bijna een kwart van de Boerjaten onder de armoedegrens leeft, is volgens Zoejeva eveneens aan Kremlin-beleid te wijten. „Boerjatië is een rijke regio. Hier wordt nefriet, goud, wolfraam, uranium en zelfs beryllium gewonnen, een belangrijke grondstof voor de raketindustrie.” Daarnaast beschikt de republiek over eindeloze bossen en het vermaarde Baikalmeer, met een lengte van vijfhonderd kilometer het grootste zoetwaterreservoir op aarde.

„We zijn rijk, maar de federale wetgeving verplicht ons die rijkdommen af te staan aan Moskou. In ruil daarvoor moeten we bedelen om geld voor scholen en sociale voorzieningen. Het leger is voor veel jongemannen de enige kans op vooruitgang.” In arme regio’s wordt actief geworven en belooft het leger vrijwilligers rooskleurige vooruitzichten. Zoejeva toont een oproep van het lokale rekruteringsbureau die ze aantrof in haar trappenhuis. „Het land heeft helden nodig, verdedigers van het vaderland en ware patriotten”, luidt de tekst. „Wie dat wenst kan deelnemen aan de speciale militaire operatie tegen een verhoogde maandelijkse vergoeding.”

Toch klinkt ook onder soldatengezinnen protest. Eind juni wendde een groep echtgenotes van militairen zich met een video-oproep tot de Boerjatse gouverneur, Aleksej Tsydenov, met het verzoek hun mannen huiswaarts te laten keren. „Ze zijn moreel en fysiek op hun eind. Ze hebben allemaal verwondingen”, zei een van de vrouwen.

Sinds het begin van de militaire campagne, kregen al enkele duizenden Russen boetes wegens het ‘discrediteren’ van het leger. Bij het opsporen van ‘verraders’ die het leger ‘discrediteren’ zijn oplettende burgers instrumenteel. Onlangs werd de Boerjatse Natalia Filonova in Oelan-Oede beboet, toen zij een buschauffeur aanspoorde om een sticker met de letter ‘Z’ uit zijn bus te verwijderen. De chauffeur gaf haar prompt aan bij de politie.

Sportcomplex ‘Loekodrom’ van Oelan-Oede, dat ook wordt gebruikt voor afscheidsdiensten voor gesneuvelde militairen. Foto Joelia Nevskaja

Handbogen aan de muur

Valeri Jakovlev kreeg al drie boetes, van totaal omgerekend 1.500 euro. De zwartharige handboogtrainer woont in het dorpje Onochoj op veertig kilometer ten oosten van Oelan-Oede. Op de weg erheen wisselen bossen en steppen elkaar af en verrijzen de Zuid-Siberische bergen. In maart verscheurde de goedmoedige zestiger met felgroene ogen tot twee keer toe woedend een poster met de letter ‘Z’ die op de deur van de lokale sportschool was gehangen. Bij de derde keer maakten lokale autoriteiten stiekem een opname en sleepten hem voor de rechter.

„Tijdens het proces schilderden ze me af als een ongeschoolde domkop, die geen recht had om les te geven. Ze eisten dat ik ontslag nam, maar dat heb ik geweigerd”, vertelt Jakovlev, terwijl hij met kwieke tred voorgaat in een oud gebouw met typisch Boerjatisch houtsnijwerk. De boetes had hij met hulp van sympathisanten snel voldaan en zo kon hij weer aan de slag.

Een beschilderde trap komt uit bij een klein zaaltje met aan de muur een tiental handbogen. In bakken her en der staan honderden gekleurde pijlen, die de trainer met een speciaal apparaatje repareert. Hier leert hij de dorpskinderen omgaan met de handboog, zoekt hij de talentjes eruit en bereidt hij ze voor op toernooien in de regio. De wedstrijden brengen hem regelmatig naar de tot treurzaal omgevormde sporthal van Oelan-Oede. „Laatst moesten we drie uur wachten omdat er een begrafenis was.”

Net als journalist Zoejeva wijt Jakovlev het grote aantal Boerjatse soldaten in Oekraïne aan armoede en propaganda. „In dit dorp is de afgelopen twintig jaar niets veranderd. Toen de fabriek van ellende instortte, is er niets voor in de plaats gekomen. Wegen worden niet onderhouden, alles is in verval. Ondertussen laten ze kinderen op school de ‘Z’ tekenen om te bewijzen dat ze ‘patriotten’ zijn.” Hij snuift van woede. Om te voorkomen dat de kinderen van Onochoj afglijden in criminaliteit en alcoholisme moedigt Jakovlev hen aan tot een gezonde levensstijl.

Jurist en mensenrechtenactivist Nadezjda Nizovkina staat mensen bij die vervolgd worden wegens kritiek op de autoriteiten. In een bontgekleurde jurk staat de kleine, bebrilde dertiger voor de rechtbank van Oelan-Oede waar ze veel dagen doorbrengt. Geen ongevaarlijk werk – de argumenten waarmee ze in de rechtbank haar cliënten verdedigt, worden regelmatig tegen haar gebruikt. Een flinke stapel boetes is het gevolg, maar Nizovkina laat zich er niet door intimideren. Ze streamt de rechtbanksessies live op YouTube. In haar vrije tijd schrijft ze literatuurkritieken en gedichten.

Van de rechtbank is het een kleine wandeling naar het monument voor de slachtoffers van de politieke repressie in Boerjatië. Onder Stalin werden twintig- tot dertigduizend inwoners uit de Sovjet-republieken Boerjatië en Mongolië als volksvijanden vervolgd en geëxecuteerd wegens pan-Mongoolse en boeddhistische sentimenten. „De repressie begint nu opnieuw massale trekken te vertonen”, zegt Nizovkina met zachte, kordate stem.

Ze ziet dat de repressie steeds verder toeneemt en sluit zelfs de herinvoering van de doodstraf niet uit. „Zolang er een oppositie is die bereid is om voor haar denkbeelden de gevangenis in te gaan, zullen wetten steeds scherper worden om hen bang te krijgen.” Deze week scherpte Rusland de wetten op spionage en hoogverraad verder aan. Ze is bezorgd, maar niet bang. „Al vijftien jaar houd ik me bezig met politieke processen. Dit is het vak dat ik heb gekozen, ik ben eraan gewend.” Ze hoopt dat de vermelding van haar naam in een buitenlandse krant enige bescherming zal bieden.

Zeven verse graven

Wie over de slingerende asfaltweg vanuit Oelan-Oede noordwaarts rijdt, ziet na een poosje ‘de parel van Siberië’ door de bomen glinsteren. Het door Unesco beschermde Baikalmeer, een uniek ecosysteem met talloze bijzondere dieren en planten, heeft bij de volkeren van Siberië een heilige status en vormt al eeuwen een inspiratiebron voor verhalen en legendes.

Aan de zuidkant van een eigenaardig gevormd schiereiland met de naam ‘Heilige Neus’, ligt Oest-Bargoezin. Het dorp houdt zich rustig in de verzengende hitte. Honden en koeien zwerven over straat, een vrouw met troebele ogen duwt een kinderwagen voort.

Maar liefst zeven inwoners verloor Oest-Bargoezin aan de strijd in het verre Oekraïne, maar in het dorp is van rouw niets te merken. Op het grote kerkhof in het bos aan de rand van het dorp zijn de nog verse graven goed herkenbaar aan de kleurige, plastic bloemenkransen. Er wappert een gele vlag met het logo van de Elfde Luchtaanvalsbrigade: een parachute, een vliegtuig, twee raketten en een rode ster. Op iedere grafsteen prijkt het portret van de overledene.

„Mijn lieve echtgenoot”, staat op een zwart lint bij het graf van Ivan Chleskin. De 33-jarige soldaat sneuvelde op 25 februari, kort na het begin van de ‘militaire operatie’ in Oekraïne. Twee maanden later werd hij hier als ‘held’ begraven.

Schattingen over het aantal gesneuvelde Russische militairen in Oekraïne lopen sterk uiteen. Eind maart publiceerde Rusland voor het laatst cijfers: 1.351 doden. Eind april noemde de Britse regering een getal van 15.000. Kiev stelt het totaal inmiddels op 36.000. In de ‘volksrepublieken’ DNR en LNR zouden mogelijk nog eens 16.000 soldaten zijn omgekomen.

Sinds de ‘militaire campagne’, kregen enkele duizenden Russen boetes wegens het ‘discrediteren van het leger’. Volgens de Russische ngo OVD-Info, die arrestaties bijhoudt, werden sinds maart ruim 16.000 Russen opgepakt wegens anti-oorlogsprotest.