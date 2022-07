Een bedaarde, al wat oudere elektricien kwam een rookmelder bij ons installeren. Die dingen zijn sinds kort verplicht. Het was een fluitje van een cent, zei hij, een fluitje dat overigens nog altijd 35 euro kostte.

Twee dagen later kreeg ik een vriend over de vloer die terloops opmerkte dat de rookmelder aan de muur verkeerd hing. Sommige mensen zijn daar erg goed in: langs hun neus weg doen ze mededelingen die je vol in het middenrif raken. „O, ja?” vroeg ik nog, maar ik voelde intuïtief aan dat hij gelijk had, ook omdat hij zijn mededeling achteloos aanvulde met enkele technische details. De beste plek voor de rookmelder is het plafond, niet de muur, en liefst buiten het bereik van lampen en ventilatie – drie criteria waaraan in ons geval niet was voldaan.

De volgende dag werd ik opnieuw met de rookmelder geconfronteerd door een uitvoerig bericht in Het Parool onder de kop: ‘Rookmelders voor velen onhoorbaar’. Wat bleek? Veel rookmelders hebben een alarmsignaal met zo’n hoge frequentie dat een op de twee mensen er volledig doorheen slaapt.

Een op de twee! In mijn geval betekent dat minstens één dode in het echtelijke bed. Bovendien is de kans groter dat het noodlot mij treft omdat mijn linkeroor zijn beste dagen achter de rug heeft. (Een oor met een rug? Vreemd. Maar dankzij de taal kán het.)

Word ik nu te somber? Ik citeer uit een rapport van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) uit 2015 dat nog steeds geldig zou zijn: „De huidige geluidsfrequentie van rookmelders (met een toonhoogte van 3100 hertz) is niet optimaal om zoveel mogelijk slapende mensen bij brand te wekken.”

Potentiële slachtoffers zijn vooral jongvolwassenen in diepe slaap, slechthorende volwassenen (!) en bijna alle kinderen van 6 tot 15 jaar. Het NIPV adviseerde de wetgever een lagere geluidsfrequentie – bijvoorbeeld 520 hertz – te eisen, maar de regering heeft dit advies nog steeds niet opgevolgd. Er zijn wel goede rookmelders te koop. „Alleen wil niemand die”, zegt een leverancier in Het Parool, „omdat ze duurder zijn en er een toeter aan hangt ter grootte van een plafondlamp.”

Een gevoel van grote moedeloosheid bekruipt me. Ik had vanaf volgende week aan een zorgeloze vakantie willen beginnen, maar moet constateren dat er naast ‘Oekraïne’, de stikstofcrisis en de boerenopstand nu ook nog een rookmelderscrisis dreigt. Waar gaat dat heen?

Vraag het Thierry Baudet. Hij zei in het debat over de voorjaarsnota verdrietig: „Onze wereld wordt elke dag een beetje verder tegen de grond gewerkt. Je ziet het gebeuren, maar het lukt je niet om de gehypnotiseerde meute ervan te doordringen, ze gaan maar door met hun destructie, ik doe wat ik kan om het te stoppen, maar het lukt me waarschijnlijk niet – en het breekt mijn hart.”

Kortom, de wereld staat in brand en Baudet meldt ons dat – hij is de mensgeworden rookmelder. Functioneert hij wél perfect, of is hij eerder een soort Boris Johnson die hij ooit „mijn vriend” noemde? Baudet legt de schuld bij: „Massale emigratie; onteigening van boeren; onbetaalbare energieprijzen; propaganda voor homo’s, emancipatie, feminisme en abortus; de moderne kunst en architectuur die de ziel van de mens verstoren.” Ik citeer, ik verzin niks.

Wie wil zo’n rookmelder in zijn huis?