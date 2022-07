Verdachte doodschieten Abe had geen politiek motief

De man die wordt verdacht van de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe vrijdagochtend handelde niet uit politieke beweegredenen. Dat heeft de Japanse politie vrijdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het om de 41-jarige Tetsuya Yamagami, die meteen na de aanslag werd gearresteerd.

Yamagami koestert volgens de politie „wrok tegen een bepaalde groep waaraan Abe volgens hem is gelinkt”. Welke groep dat is, maakte de politie niet duidelijk. Hij gebruikte een zelfgemaakt wapen om Abe neer te schieten. Toen de politie het huis van de schutter onderzocht, vond ze een mogelijk explosief en andere wapens. Volgens Japanse media is de 41-jarige Yamagami oud-militair en heeft hij rond 2005 ongeveer drie jaar lang in de Japanse marine gediend.

Politie begint onderzoek

De Japanse politie heeft bekendgemaakt een onderzoek te beginnen naar haar beveiligingsdienst, omdat agenten en beveiligingsmedewerkers niet konden voorkomen dat Abe werd neergeschoten. Tijdens de speech werd Abe beveiligd door politie uit Nara en Tokio. De politie merkte op dat het zaak is om altijd rekening te houden met een aanval van achteren en dat zulks ditmaal onvoldoende was gedaan. Op beelden is te zien hoe Yamagami enkele minuten achter Abe staat tijdens de speech.

Abe werd rond 04.30 uur Nederlandse tijd (ongeveer 11.30 uur in Japan) neergeschoten tijdens een verkiezingsspeech in de zuidelijke stad Nara. Hij werd vervolgens direct naar het Nara Medical University Hospital vervoerd, waar hij volgens een arts zonder hartslag en ademhaling binnenkwam. Abe werd ruim vijf uur nadat hij werd neergeschoten doodverklaard.

