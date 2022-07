De Tweede Kamer schoot deze donderdag, zoals gebruikelijk, in de reces-stress: voor de zomerstop moesten de Kamerleden over bijna vierhonderd moties stemmen. Waar het ene Kamerlid een stortvloed aan moties indient, houdt de ander het bescheiden. Kan de kiezer Kamerleden beoordelen op de hoeveelheid werk die ze verrichten?

J.P. Colenbrander studeert Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Haije Dijkstra studeert Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Journalist Ton F. van Dijk en datadeskundige Frank van Kooten lanceerden vorig jaar de Nationale Politieke Index. Mogelijk een hulpmiddel om de effectiviteit van de Tweede Kamerleden te monitoren. De website houdt een ranglijst bij van alle Tweede Kamerleden. De filosofie achter deze index is dat wanneer je meetbaar maakt hoe effectief onze volksvertegenwoordigers zijn, dat een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de democratie. Uit het gedrag van Kamerleden op sociale media blijkt zij de ranglijst ijverig raadplegen. De vraag is: werkt die ook?

De index rangschikt de prestaties van Tweede Kamerleden op basis van drie onderdelen: de wetgevende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Voor deze taken zijn meetbare indicatoren opgesteld. Voor de controlerende taak wordt bijvoorbeeld gekeken naar mondelinge en schriftelijke vragen, moties en toezeggingen, aanwezigheid bij technische briefings en deelname aan enquêtecommissies. De organisatie van de Index schrijft: „Wie jij het beste Kamerlid vindt, bepaal je helemaal zelf. Maar dankzij De Politieke Index kun je nu ook zien wie het meest 'waardevolle' Kamerlid van Nederland is. Objectief en neutraal.” Maar hoe objectief en neutraal is deze index daadwerkelijk?

Indicatoren

De initiatiefnemers proberen de verschillende taken van een volksvertegenwoordiger, zoals de controlerende taak of de wetgevende, te vatten in kwantitatieve indicatoren. Maar dat is geen ‘objectief en neutraal’ proces: bepaalde criteria worden wel geselecteerd, anderen worden buiten beschouwing gelaten. Een voorbeeld: er worden geen punten gegeven voor een rapporteurschap, een rol waarbij een Kamerlid een commissie waar hij deel van uitmaakt informeert en adviseert over de laatste ontwikkelingen op een bepaald terrein.

Dat is opvallend, omdat de ‘Werkgroep versterking functies Tweede Kamer’ onder leiding van nestor Kees van der Staaij (SGP) juist stelt dat de meerwaarde van rapporteurs voor de controle van begrotingen en jaarverslagen bewezen is. Een bewezen indicator wordt dus niet meegewogen. De NPI meet slechts een gedeelte van de controlerende functie van een Kamerlid en maakt onvoldoende duidelijk hoe de selectie van indicatoren tot stand is gekomen.

Andere indicatoren, zoals het aantal schriftelijke vragen en aangenomen moties, worden wel meegenomen in de score van politici. Het indienen van een Kamervraag of een motie bewijst echter niet altijd dat een Kamerlid op een goede manier zijn controlerende taak uitoefent.

De Tweede Kamer is geen koekjesfabriek: effectiviteit is niet makkelijk meetbaar

Een voorbeeld daarvan is de ‘spreekt uit’- motie. Deze moties zijn er niet op gericht om het kabinet bij te sturen, maar verzoekt partijen een standpunt in te nemen over een bepaalde kwestie. Deze moties benadrukken hooguit de verschillen tussen partijen, maar tonen niet aan dat een Kamerlid zijn controlerende functie goed uitoefent. Sterker nog: het indienen van onzinnige moties kan het parlementaire proces verstoren. De commissie-Van der Staaij stelt: „Een vloed aan moties maakt het instrument minder krachtig.” Het zou dus niet moeten draaien om het aantal aangenomen moties, maar het effect daarvan.

Dat geldt ook voor Kamervragen: voor de ranglijst verdienen Kamerleden punten voor ingediende schriftelijke vragen, maar hierbij wordt niet gekeken naar de inhoud, kwaliteit en gevolgen. De Kamervragen die de Toeslagenaffaire naar boven haalden, krijgen nu dezelfde waardering als schriftelijke vragen over hulpsinterklazen of het tasje van de minister-president.

Ranglijst

De hamvraag is dus nogmaals: verbetert de kwaliteit van de democratie wanneer je de effectiviteit meet voor een ranglijst? Kamerleden houden de ranglijst in de gaten. Het risico bestaat dat Kamerleden zich vooral richten op de indicatoren van de index en niet op andere taken en verantwoordelijkheden. In dat geval is de NPI een perverse prikkel om nog een paar extra moties of Kamervragen in te dienen die niet veel toegevoegde waarde hebben voor het democratische proces, maar wel leiden tot een paar extra punten en een hogere notering op de lijst. Hierdoor kan de NPI zelfs een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de democratie.

Er valt nog wel meer aan te merken op deze lijst. Grote partijen komen er bijvoorbeeld bekaaid vanaf, omdat ze het werk meer verdelen. Daarnaast is veel werk van Kamerleden niet zichtbaar en daarmee ook niet te meten.

Ook is het niet mogelijk om minpunten te halen, bijvoorbeeld voor politieke trucs die processen moedwillig vertragen. De Tweede Kamer is geen koekjesfabriek: het functioneren van een Kamerlid valt niet uit te drukken met een paar eenvoudige indicatoren. De insteek om te bepalen hoe waardevol de Kamerleden zijn is goed bedacht, maar de uitvoering is te beperkt, waardoor het geen objectief en neutraal beeld over de prestaties van Kamerleden. Hopelijk nemen de Kamerleden dit reces tijd voor bezinning en zelfreflectie, zeker na afgelopen week kan de Kamer dat wel gebruiken.

