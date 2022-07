Saluut aan Remco Campert

Voor Remco

er wordt te veel verwacht van poëzie

belangwekkende zaken en gevoelens, revolutie

onder andere dat en liefst nog meer

maar een goed gedicht hoeft niet zo veel

althans niet zichtbaar, doet weinig meer

dan een beeld dat in je klaarlag opwinden

een minieme gedachte die er al zat

(zo dacht je) en je dacht dat het gedicht

als vanzelf begon te spinnen

vertrouwd als een hiëroglyfische kat

van een goed gedicht zegt men vaak achteraf

dat het is of het er altijd al was

het leeft door de maker onaangetast

stoot vroeg of laat die maker af

als 120 liter limonade

alleen papier heeft lange adem

alleen letterlimonade leeft

ik zag het allerlaatste lichaam

leeg, zag de aller-allerlaatste

overgeheveld worden in zijn kameraden

in lucebert, schierbeek, claus, pernath

kousbroek, komrij, kouwenaar

zonder bril of sigaret kwamen hun lijven

in jou razen, een zich zacht

verzamelen in de allerlaatste

nu wordt poëzie pas echt een daad

nu zonder remco, zonder meer

nooit meer je kikkerbrede glimlach

terwijl je beide ogen samenknijpt

kalmpjes, allesbegrijpend

een gesprek op zich, nooit meer

op je vaste plaats in de vertragende erker

geliefde kajuit van as en wijn

van laat zonlicht en deborah

het is de aarde die je mouw loslaat

maar wees gerust – alles bestaat

alles naait en alles zuipt nog

als tevoren, maak je geen zorgen

je oorlog is er nog, je gemompel

staat gebeiteld, ook het briefje

van 25 gulden dat je ooit vond

door het voor ons op te schrijven

we bezitten een tombe

vol levende, zomerse woorden

zonder je stem, maar even verlegen

even schitterend onwisbaar als de gestalte

van het meisje eens bij de tramhalte

alles draait nu op eigen kracht

alles doet het, broze reus – dus dag

campert is af, rond en compleet

zonder bloed en zonder maker

maar hij leeft

Ramsey Nasr

Buiging

De dichter is dood. Daar gaat een stoet van woorden,

traag, langs water, langs oeverriet. Daar klapwieken

boeken op, maken een kleine glijvlucht

rond de torens van de stad.

De dichter is dood. Daar klinkt jazz, niet eens te baldadig,

niet eens te bedrukt. Men komt de huizen uit met

nagebleven credo’s, met gebroken, overtreden,

prachtig opgelapte regels voor geluk.

De dichter is dood. De beminde, slechtste ruziemaker,

de luisteraar, minnaar, de vader. Hij dronk en

verdween, keerde om en had lief.

In de verte stroomt een rivier van de zee naar de bergen

en zwijgt poëzie. In een waas van weemoed zijn we

zoveel levens verder, zoveel levens groot.

Daar gaat een schitterende stoet van woorden.

De dierbare dichter is dood.

Ester Naomi Perquin