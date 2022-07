Rudolf Westerlink: ‘Ik help verslaafden: kijk of ze nog leven en koop kleren’

Hij viel niet over het hoofd te zien, de eerste keren dat ik naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam ging. Ik kende zijn naam niet, maar zijn gestalte was indrukwekkend: een grote, breedgeschouderde man van een jaar of veertig in een witte toga die de priester assisteerde rond het altaar. Een acoliet heet zo iemand, leerde ik. En deze man was etnisch gemengd, zag ik toen hij voorbijkwam: licht, maar onmiskenbaar gekleurd.

Zes jaar later staat hij voor mijn deur, zonder toga dit keer: Rudolf Westerlink (49). Tientallen keren gezien, nooit meer dan twee of drie zinnen mee gewisseld. Ik vertel hem dat zijn verschijning in de kerk mij als beginneling vertrouwen gaf, zo’n grote gekleurde man die een en al vanzelfsprekendheid uitstraalde. We praten nu voluit, ook over die moeilijk benoembare kleurnuances. Dan trekt hij zijn broekspijp op, laat zijn onderbeen zien en zegt, dwars door mijn gestotter over ‘beige’ en ‘roodachtig’ heen : „Het is geel, ik ben geel.”

Goed, ter vergelijking dan mijn onderbeen. Dat noemt Rudolf „meer rooiig”.

Over deze interviews

Wie zorgen in een tijd van polarisatie juist voor een hechtere samenleving? Wat is hun visie? Hoe spelen ze het klaar? In deze reeks interviews praten we met ‘verbinders’, eigenzinnige persoonlijkheden die het lukt om mensen uit verschillende sociale en culturele kringen samen te brengen. Deze week: Rudolf Westerlink.

‘Waardig’ is het woord dat zich opdringt, wanneer ik Rudolf vanuit de kerkbank gadesla op het altaar. Toegewijd aan zijn taak, zonder ook maar het begin van een knipoog. Zeker die eerste keren van mijn kerkbezoek, terwijl ik mijzelf nog voorhield dat ik er à la minute weer mee kon stoppen, want waarin kon deze late bekering anders eindigen dan in godsdienstwaanzin. Maar Rudolf was ongenaakbaar zeker van zijn taak.

Drie hoog achter

Een Amsterdammer van geboorte. Opgegroeid in de Kinkerbuurt, in de jaren 70 en 80, die toen geen ‘arbeidersbuurt’ was, zoals ik voorzichtig peil, maar gewoon „arm”, volgens Rudolf. „Wij woonden aanvankelijk echt drie hoog achter.”

Die ‘wij’ van het gezin: de Surinaamse moeder, het gehandicapte, jongere zusje en hij. De witte Nederlandse vader was van meet af aan uit het zicht. Rudolf weet niet beter, en kan ook niet zeggen dat hij hem heeft gemist.

Hij was niet het enige gekleurde kind op de lagere school: tweederde was wit, de rest bruin of zwart. Rudolf: „Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht.”

Gepest? Hij moet nu peinzen. „Als het me echt niet zinde, dan kreeg zo’n jongen een tik op zijn neus. Was dat ook weer voorbij.”

Nee, hij was niet stoer, wel opstandig. En sterk, altijd de sterke jongen van de klas. „En ik deed niet erg mee met de rest. Was meer een eenling.”

En dat armlastige, dat zag je aan de kleren. Want als-ie nieuwe gympen kreeg, waren die van de HEMA. En die ene corduroybroek ging eindeloos lang mee, want als de stof op de knie begon te slijten, werd daar een applicatie overheen genaaid, in de vorm van een groene appel bijvoorbeeld. „Zo herkende je meteen de andere arme kinderen, aan die groene appels op hun knieën. Het voordeel was: toen, in die buurt, was de meerderheid van de mensen arm, dus daarover hoefde je niet te miepen.”

Ongeleid projectiel

De moeder, met haar Surinaamse origine, was zelf weer een mengsel van Chinees, creools, Javaans, van alles wat. „Zij was alleenstaand, mooi en exotisch: zeer in trek bij de mannen. Voor mij was ze vooral streng. Van jongs af aan moest ik mijn eigen brood smeren, anders had ik dus geen boterham. Opstandig was ik, een ongeleid projectiel: waarom kon het er bij ons niet aan toegaan zoals in andere gezinnen.”

Op school had hij moeite met de stof: het duurde bij hem twee of drie keer langer om een tekst te lezen dan bij anderen. En liever was hij niet naar een Montessorischool gegaan, maar naar zo’n ouderwetse, met een streng-klassikale aanpak.

Hij is misschien niet de slimste, maar wel een van de grootste jongens van zijn leeftijd, en die kwaliteit breidt hij uit: hij gaat bodybuilden, hij doet aan vechtsporten. „Ja, ja, het zal beslist compensatie zijn geweest.”

Hij lacht er zelf om: „Ja, ik was even ‘a girl’s dream’.”

Als een vriend van zijn moeder hem het huis uit zet, wordt hij in een pleeggezin geplaatst, maar zelfredzaam is hij allang. Op z’n achttiende is er een vriendin, hij verdient aardig als kok, „het was een goed leven”, zegt hij zelf.

Hij gaat in militaire dienst, en verbaast zich erover dat zijn leeftijdgenoten wel eens liggen te huilen in hun bed, terwijl hij zich redt en welvaart bij de duidelijke orde en structuur.

„En de kerk?”, vraag ik.

Maar er was toen helemaal geen kerk: zijn moeder was van huis uit luthers, „maar deed er niets aan”. Gek genoeg moesten hij en zijn zusje van haar wel altijd kijken naar de paus op de tv, als die zijn jaarlijkse ‘urbi et orbi’ uitsprak.

Hij is vaak voorbij de Nicolaasbasiliek gelopen, ook met zijn moeder, als ze bijvoorbeeld Chinees hadden gegeten op de Zeedijk, maar hij wilde er zeker niet naar binnen. „Ik was boos op God, ook vanwege mijn eigen jeugd die niet gemakkelijk was.”

Maar er was wel een religieuze nieuwsgierigheid: zag Rudolf herkenbare Joden in de tram, met een keppeltje, dan wilde hij ook zo’n keppeltje. Eén ding stond vast: wat het ook werd, geen katholicisme. In 1985 kwam paus Johannes Paulus II op bezoek in Nederland, en hij kan zich vooral de laatdunkende reacties in de media herinneren. „Daar wilde je niet bij horen.”

Tussen zijn twintigste en dertigste voelde hij zich aangetrokken tot het boeddhisme, vooral door de dalai lama. En het was „deze wijze man” volgens Rudolf die hem op een ander spoor zette. „Want ik hoorde hem verkondigen dat je het geloof moest vinden waar je vandaan kwam, waar je je bevond.”

Gewoon, in Amsterdam dus. En toen was er die vreemde ervaring, hij was aan het schoonmaken in het huis van zijn moeder, aan het stofzuigen om precies te zijn. Dat ging niet van ganser harte, hij vloekte inwendig, en toen hoorde hij een stem, zo duidelijk als maar zijn kan, die hem vertelde: „Het is nu tijd om naar huis te gaan.”

Geloofscursus

En zo loopt hij op zijn 38ste de Nicolaas binnen: het is er donker, het is er rustig, en hij voelt zich enorm op zijn gemak. Zelf constateert hij dat er al die tijd een voedingsbodem moet zijn geweest, een verlangen naar God, want binnen de kortste keren wil hij katholiek worden. „Dus ik bel met de Nicolaas, het was vlak voor de zomer, en vertelde over mijn wens om mee te doen, om erbij te horen. ‘Bel in september maar terug, dan is er een geloofscursus’, kreeg ik te horen.”

Maar ondertussen was hij in contact gekomen met de kapelaan van dienst, Jim Schilder, en de gesprekken met hem maakten Rudolf alleen maar zekerder. En wat ook duidelijk was: Rudolf wilde iets doen, kerkwacht zijn, ’s ochtends de deuren openen, schoonmaken (allemaal gedaan) maar vooral toch: hij wilde naar het priesterkoor, hij werd daar als het ware naartoe getrokken. „Die kerk werd echt heel snel mijn huis, meer ‘thuis’ dan ik ooit kende.”

Drugs- en verslavingszorg

En dan is er nog die zeer gemêleerde, zeer Amsterdamse gemeenschap die hij er treft. Via een vrouw uit de kerk komt hij op het spoor van zijn huidige werk: in de drugs- en verslavingszorg, bij het Leger des Heils, waar hij langdurig verslaafden begeleidt: zo’n 24 bewoners van het Domus Plus-huis, die naast psychische problemen ook vaak een verstandelijke beperking hebben.

„Ik kijk of ze nog leven, grof gezegd, of ze hun medicatie wel nemen, ik ga met ze naar de rechtbank, als ze moeten voorkomen; maar net zo goed koop ik kleren met ze. Het gaat om mensen die de complexiteit van het moderne leven veel minder aankunnen dan de gemiddelde burger.”

Dat werk betekent veel voor hem. En nee, dat hij zo uitdrukkelijk katholiek was, gold bij het (protestantse) Leger des Heils bepaald niet als een pre. Maar kennelijk vinden ze toch dat-ie iets goed doet.

Daarnaast kookt Rudolf nog steeds, na zijn ervaring in het Hilton Hotel in Amsterdam is hij zoiets als een leermeester geworden. En hij heeft gewerkt bij jeugdcircus Elleboog, waar Amsterdamse straatkinderen iets heel anders leerden dan ze van huis uit meekregen.

„Ik kwam in die tijd achtjarige jongetjes tegen die me zo deden denken aan mijzelf op die leeftijd. Wat zou ik zelf geholpen zijn met die aandacht, die steun.”

Maar zondag, dat is toch De dag van de Week, want dan staat Rudolf in het wit op het altaar. Hij doet me nu voor hoe hij zijn handen houdt: zijn vingers niet gevouwen, niet de klassiek-biddende houding, maar de ene hand over de andere gelegd, ongeveer ter hoogte van de navel. Hij draagt zijn handen als in een onzichtbare mof. Meteen zie ik de plechtige man die ik ken uit de kerk.

„Er is een livestream van de mis, en ik kijk terug, ik wil zien wat ik verbeteren kan. Het moet heel erg goed zijn. Ik oefen, ik oefen.”

En verder wil hij nog beklemtonen dat hij rooms-katholiek is, jazeker, maar toch vooral ook Amsterdams katholiek. „Wij leven en denken in deze stad op onze manier.”