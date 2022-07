Raad voor de Journalistiek: NRC zorgvuldig in onderzoek naar undercoverwerk bij moskeeën

De Raad voor de Journalistiek heeft NRC vrijdag volledig in het gelijk gesteld in een zaak rondom publicaties over gemeenten die undercover onderzoek lieten doen bij moskeeën. „Van relevante feitelijke onjuistheden is niet gebleken en er is geen sprake van tendentieuze berichtgeving en er is geen sprake van tendentieuze berichtgeving”, staat in de conclusie.

‘Undercover naar de moskee’, kopte NRC op 15 oktober vorig jaar. Zeker tien gemeenten lieten het bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA) uit Deventer jarenlang undercoveronderzoek doen in moskeeën om gevoelige informatie op te halen, op aanbevelen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens deskundigen is dat in strijd met de wet.

NTA stapte naar de Raad voor de Journalistiek met de klacht dat de berichtgeving onjuist en tendentieus was, dat wederhoor onvoldoende werd toegepast en dat het belang van publicatie niet opwoog tegen dat van het bedrijf. Volgens NTA was er nooit sprake van undercoveronderzoek.

Gedegen onderzoek

De publicaties werden gebaseerd op maandenlang onderzoek, wierp NRC tegen. De krant had onder meer beschikking over interne documenten en sprak bronnen met kennis van de undercoverpraktijken.

De Raad voor de Journalistiek gaat op alle punten mee in het verweer van NRC, blijkt uit de conclusie van vrijdag. Woorden als ‘undercover’ en ‘stiekem’ waren volgens de Raad geoorloofd. Het publiek informeren over de werkwijze van gemeenten vindt de Raad belangrijker dan de belangen van NTA. Bovendien is wederhoor op een goede manier toegepast. Alles bij elkaar leidt dat tot de conclusie „dat NRC journalistiek zorgvuldig heeft gehandeld”.

