Op mijn dertiende verjaardag trakteerde ik mezelf op een kiwi en verder niets. Dat laatste was de grootste toegift aan mezelf. „Gefeliciteerd, hier heb je eens echt heel erg weinig.”

Daarna ging het snel. Mijn moeder, huisarts, merkte de signalen op, zette me elke week op de bakelieten weegschaal in haar praktijk, haalde me tussen de middag op van school om allerlei psychologen en diëtisten te bezoeken. Elke week zagen we, zij steeds moedelozer en ik steeds opgeluchter, mijn gewicht dalen. Ze klopte aan bij de jeugdpsychiatrie.

Corinne Heyrman is schrijver, theater- en radiomaker. Onlangs verscheen haar debuutroman Het begin en zijn oneindigheid.

Ongemak en onzekerheid horen bij de puberteit, in dat tijdvak weten de meeste mensen niet waar ze hun rekbare lijf moeten laten, maar het is ook een periode waarin een psychische kwetsbaarheid wordt ontwikkeld. „De gemiddelde leeftijd waarop iemand een psychiatrische stoornis krijgt, is 18 à 19 jaar. De jaren daaromheen, van 15 tot 25, dát zijn de kwetsbare jaren”, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Elnathan Prinsen in een interview in de Volkskrant. Vaak behouden deze adolescenten een kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen als ze volwassen zijn. Tijdens de coronacrisis zijn de psychische problemen bij jongeren gestegen, tonen meerdere nationale en internationale onderzoeken aan. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal aanmeldingen in de eetkliniek van Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven verdrievoudigd, en op meerdere plekken in Nederland en België is dat het geval. Vorige week kwam de Gezondheidsraad nog met een advies over eetstoornissen aan het ministerie van Volksgezondheid: er is nood aan een snellere herkenning en behandeling, een landelijke aanpak en meer onderzoek.

Overcompensatie

Tijdens de coronacrisis hebben jongeren veel moeten missen, ze hebben zich geschikt naar de gevaren voor de kwetsbaren en lijken daarbij onverhoeds zelf kwetsbaar geworden. Alhoewel, kwetsbaar waren ze al lang. Je zou kunnen zeggen dat de jaren van verstilling jonge mensen naar binnen heeft doen keren; naast hun ouders, broers of zussen zaten ze ook zichzelf te dicht op de huid. Door het gebrek aan controle op de buitenwereld gaan ze die controle inwendig overcompenseren, waar ze een even ongrijpbare en ingewikkelde massa aantroffen. Zo ontwikkelden ze eet-, stemmings- en angststoornissen. Het is belangrijk dat hierop wordt ingespeeld, zowel voor de toekomst van de jongere als die van de maatschappij. De wachtlijsten groeien en er is onvoldoende hulp. Op dit moment ebben de zorgen om het coronavirus weg en dreigt de aandacht voor de psychische gezondheid van jongeren ook terug te lopen. Dat is kwalijk, want de coronacrisis is niet de enige reden van zoveel ontregeling.

Op de afdeling eetstoornissen volgde ik de Multi Family Therapy. We sliepen thuis, maar kwamen overdag samen met een groepje van zes meisjes. Onze gezinnen kwamen zo veel mogelijk mee op therapie, om de kloof niet te groot te maken als we thuis ons oude leven weer als een jas van de kapstok op zouden pakken. Onze ouders werden ingezet om ons te helpen in ons herstel, aan de andere kant vonden zij ook weer steun bij de psychologen van de afdeling. Het idee was dat herstel iets gezamenlijks is. Psychische aandoeningen zijn complex, er zijn meer factoren aan verbonden dan de aanleg van de patiënt alleen.

Laten we de coronacrisis ook niet als enige reden aanwijzen, maar de complexiteit van mentale problemen langs alle kanten bekijken. „We denken dat we alles zelf kunnen bereiken, leren of kopen als we maar goed genoeg ons best doen. Tegelijkertijd is het je eigen schuld als je problemen hebt, en moet je die dus ook zelf oplossen. Dat zorgt voor een enorme druk die we als samenleving gecreëerd hebben en doorgeven aan de jeugd”, weet psychiater Floortje Scheepers. De maatschappij creëert druk, die ouders doorgeven aan hun kinderen. In zijn essay Houd afstand, raak me aan (over de oorzaak en gevolgen van corona) pleit schrijver en psychiater Paul Verhaeghe voor meer tijd nemen, vooral in de opvoeding en scholing van kinderen. „We beseffen als ouders te weinig dat we onze eigen stress doorgeven aan kinderen. Een vader die ’s ochtends vol stress zit, geeft dat door aan zijn baby, een baby neemt dat over. Zo kweken we mensen die onder invloed van chronische stress potentiële ziektes in zich dragen.”

Nuance

In onze maatschappij zoeken we wel vaker eenvoud in dat wat ingewikkeld is, we verlangen ernaar iets aan te kunnen wijzen en te zeggen: „Daardoor komt het. Dat is de schuldige.” In dit geval wordt er naar corona gewezen. Zo strijken we alle overbodigheid, alle complexiteit weg. Helaas heeft het leven een rimpelend karakter, zelfs als je jong bent.

Toen ik terug naar school mocht, moest ik erover leren praten. Al bladerend door mijn biologieboek zag ik dat we het enkele weken later over anorexia nervosa zouden hebben. In de cursus stond een foto van een uitgemergeld meisje en het woord ‘uithongeren’. Rillingen over mijn knokige ruggengraat. Met een knoop in mijn maag sprak ik de biologieleerkracht aan, ze stemde ermee in dat ik tijdens de les over eetstoornissen aan het woord zou komen en dat we het summiere en sensationele tekstje in het handboek samen zouden nuanceren.

Trillend stond ik voor het bord, vertelde waar ik de afgelopen tijd was geweest. Steeds meer handen gingen de lucht in. Er volgden enkele botte opmerkingen, een handvol tienertranen. Iemand vertelde over haar moeder. Een ander verachtte het door de maatschappij opgelegde schoonheidsideaal. „Het kapitalisme!”, riep Wesley, die later anarchist werd en na het eindexamen met een tractor de wereld in trok. Nooit meer gezien.

Het is belangrijk dat we jongeren serieus nemen, dat we hen aan het woord laten, met hen in gesprek gaan. Dat we hun gevoelens niet onder puberale kwalen scharen, dat we hen ook niet pamperen. Door naar buiten te gaan kan je kwetsuren oplopen, een wandelpad is nu eenmaal grillig.

We kunnen hen het vertrouwen geven dat het goed kan komen, dat het leven de moeite waard is. Dat iedereen wel eens alle borden uit de kast op de grond wil smijten, dat glimmende mensen op sociale media ook twijfelaars zijn. Dat hoeven de GGZ en de jeugdzorg niet alleen te doen, daarin kunnen we als maatschappij, als familieleden, als docenten, als jeugdwerkers en als overheid bij helpen: herstel is iets gezamenlijks. Psychische problemen zijn iets van ons allemaal, die beginnen niet in de jongere alleen, maar in alles om hen heen. Laten wij ons richten op hen – de toekomst – door te luisteren. Niet te wijzen.