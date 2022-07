Oud-voetbalbestuurders Blatter en Platini vrijgesproken van corruptie

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en oud-bestuurder van de UEFA Michel Platini zijn vrijgesproken van corruptie. Dat heeft de rechtbank in het Zwitserse Bellinzona vrijdag bepaald, melden internationale persbureaus. Blatter en Platini stonden terecht voor een verdachte transactie uit 2011, toen Platini omgerekend 1,8 miljoen euro ontving van FIFA. De Zwitserse justitie had een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden geëist tegen Blatter en Platini.

Platini ontving het bedrag voor werkzaamheden als adviseur voor de FIFA tussen 1998 en 2002. Hij kreeg in die jaren niet het volledige bedrag dat hij met Blatter zou zijn overeengekomen. Platini liet in de rechtbank weten dat hij het geld niet direct nodig had en er pas ruim tien jaar later achteraan ging, toen hij hoorde dat andere voormalig medewerkers van de bond geld kregen uitgekeerd. Het OM geloofde deze uitleg niet, maar de rechtbank ziet het verhaal van Platini als „geloofwaardig”.

Blatter zei vrijdag dat hij „niet onschuldig is in het leven”, maar wel in deze zaak. Eerder zei hij al het „onbegrijpelijk” te vinden dat hij zich voor de transactie moest verantwoorden bij de rechtbank. Blatter zei ook dat hij door de wereld is „verstoten” en dat de media hem al een „strafblad” hebben gegeven. Blatter kreeg bij de FIFA een schorsing van zes jaar.

Het onderzoek naar Blatter en Platini liep sinds 2015. In dat jaar deed het Zwitserse Openbaar Ministerie een inval in het FIFA-kantoor van Blatter, mede vanwege verdenkingen van verduistering. Platini werd verhoord als getuige. Het sporttribunaal CAS schorste de Franse oud-voetballer, toen UEFA-voorzitter, in 2016 voor vier jaar.

Lees ook dit artikel over hoe Blatter bij zijn verhaal bleef