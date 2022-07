Op reis? Pff, liever thuis met een permanént vakantiegevoel

Wat zoeken toeristen? Op basis van mijn eigen reisverleden kan ik zeggen dat een van de beste ervaringen van een reis vaak toch was: de hoeveelheid minuten die je onafgebroken verdween in een schitterende roman, waarbij af en toe een miertje over de pagina scharrelde. Of een levendige pot monopoly inclusief gedonder met de beheerder van de bank. De picknick na een wandeling met goed afgelopen verdwaalervaring.

Eigenlijk allemaal ervaringen die goed, misschien zelfs beter, dicht bij huis kunnen worden beleefd. Gratis bovendien. Hoe leuk sommige vakantiemomenten ook zijn, thuiskomen in het eigen stille, koele huis is heerlijk.

Is dan het onbewuste doel van vakantie om tot het inzicht te komen dat het thuis het allerfijnst is?

Afgezien van de vraag of het bezoeken van wereldsteden en snikhete landen en hun soms ronduit vieze stranden leuk is, vraag ik me af of het verstandig is om een groot bedrag uit te geven in drie weken. Want waar gaat dat geld heen? Naar vluchten en accommodaties, naar strandbedjes, kartonnen hotelontbijt met onrijp fruit en airconditioning die ziektekiemen door de kamers blaast, waardoor je algauw griepverschijnselen voelt opkomen en denkt: zie je wel, ik was toe aan vakantie, want kijk, altijd als ik op mijn bestemming aankom, krijg ik griep!

Is dat werkelijk stress van de afgelopen maanden? Na die eerste vakantiedagen voelt iemand die merkt dat de ziekteverschijnselen wegtrekken zich uit de as herrezen. Maar ik vraag me af of we op die eerste vakantiedagen wel ziek worden van oude stress. Ik denk dat we vaak eenvoudigweg ziek worden van het urenlang verblijven op vliegvelden en in vliegtuigen met honderden andere mensen die god-mag-weten-wat uitwasemen.

Maar, hoor je wel eens zeggen: ik wil er even helemaal tussenuit. Dat ‘ertussenuit’ moet, meen ik, duidelijk maken dat het alledaagse leven te gewoon is, misschien zelfs een vermoeiende sleur. Ik twijfel echter aan het idee dat sleur moet worden doorbroken. Is een voorspelbaar leven niet het hoogst bereikbare? Een leven waarin de belangrijkste zaken op orde zijn, waarin we veilig en geborgen zijn voor politieke onrust, voor armoede of oorlogsdreiging?

Doordat ik zoveel mensen geld en tijd zie uitgeven aan wat ik soms niet anders kan zien dan het stukslaan van de tijd, ben ik gaan twijfelen aan wat eigenlijk de ziel is van vakantiereizen.

Maar het is hier zo koud, ik wil een paar weken per jaar naar de warmte, denk je. Voordat je echter op dat zonnige strand kunt beginnen met, bijvoorbeeld, het lezen van je boek, moet een aantal dingen in gereedheid worden gebracht tégen de zon: zonnebrand, zonnehoed, zonnebril, parasol – allemaal om de zon te mijden. En dan, na een half uur tevreden liggen, wordt het wel heel warm. Rond een uur of één herinner je je – te laat – dat we tussen twaalf en drie uit de zon moeten. In mijn ervaring waren we na de lunch trouwens vaak moe (ik weet niet waarvan, van het uitrusten?) en raapten we de strandspullen bijeen om terug te lopen naar de auto, want er moesten ook nog boodschappen worden gedaan voor het avondeten. Verkwikkend was dit allemaal niet.

Maar het kan zo fijn zijn om even een paar weken verzorgd te worden, niets te hoeven! Klopt, in een hotel wordt door anderen gekookt en boodschappen gedaan. Het interieur is doorgevoerd in een rustgevend kleurschema. En het is allemaal zo schoon! Het is inderdaad heel kalmerend om je hoofd op een gestreken kussensloop te leggen en je tussen gladde lakens te mogen vlijen in een kamer waar alles op elkaar is afgestemd. Net als vroeger, toen je moeder nog alles voor je deed. Maar voor die service hoef je niet op reis. Gewoon de vakantie schrappen en het geld uitgeven aan muurverf en katoensatijnen lakens in dezelfde kleur. Plus veertig weken geld hebben voor een huishoudhulp.

Feestelijke veranderingen

Om een voorspelbaar leven te doorbreken hoef je ook al niet op vakantie. Sterker nog, je kunt beter je vakantietijd en -geld besteden aan het investeren in feestelijke veranderingen van je huis, hobby’s of werk. Van die verbeteringen zul je namelijk álle nog volgende weken van het jaar plezier beleven.

Maar: onze relatie is vastgelopen, ons huwelijk verloopt stroef, een verandering van omgeving zal ons goed doen, een ander land bezoeken zal daarbij misschien helpen! Niet doen: in plaats van een rondreis door Azië te boeken en samen hand in hand over de Chinese Muur te lopen, kun je beter hand in hand met je partner naar een sekscursus in de Hollandse bossen. Heel wat avontuurlijker – en je hebt er het hele jaar nog wat aan.

Onlangs kwam ik iemand tegen die net terug was van een skitrip in Japan, ja Japan, om daar de zeldzame Siberische poedersneeuw te beskiën die van ver over zee komt aanwaaien en uiteindelijk neerdwarrelt in Hokkaido. Ze was héél moe teruggekomen, zuchtte ze, want het was toch wel ver weg geweest.

Verre reizen, bijzondere reizen – het lijkt alsof wat schaars is, ook bijzonder is. En het lijkt alsof wat bijzonder is, meerwaarde geeft aan ons leven. Het komt misschien door het misverstand dat reizen die ervaring moet bieden. Of op zijn minst de nodige afleiding.

Foto Thomas Nondh Jansen

Sommige mensen gaan misschien op vakantie om problemen te vergeten. Maar iedereen die wel eens heeft geprobeerd problemen te vergeten weet: dat gaat niet, ze blijven zich voortdurend melden. Is het niet als je wakker ligt, dan wel wanneer je je probeert te concentreren op je boek. Dus om je problemen even te vergeten, hoef je niet op vakantie.

De vergissing waar ik zelf jarenlang elke Kerst en zomer weer intuinde, is dat vakantie iets doet voor je lichaam en geest. Dat doet het niet. Het doet alleen iets voor je terwijl je op een olifant, marktje of vliegveld bent – het biedt een zekere afleiding. Maar zodra je thuis bent, ebt deze afleiding snel weg.

Daarom wil ik een lans breken voor thuisblijven en het geld aan het leven besteden in de vijf vierkante kilometer waarin we het grootste deel van het jaar doorbrengen. Een paar dagen minder werken. Een snoezig hondje plus honderd keer de uitlaatservice. Een muziekinstrument en een jaar lang privéles aan huis. Wat kan het schelen dat je niet muzikaal bent, elk kwartiertje oefenen en elke muziekles draagt bij aan nieuwe verbindingen in je hersenen.

Wat is er eigenlijk sinds de jaren zestig gebeurd dat we het kweken van tien soorten rozen, het borduren van een complex patroon of andere huiselijkheid ‘saai’ vinden, en passief op een olifant die door een snikhete jungle sloft ‘avontuurlijk’? Voor de meeste hobby’s is geduld, concentratie, inzicht, opoffering en verdieping nodig. Voor het zitten op een olifant helemaal niets.

Op een of andere manier is het in de mode geraakt om op sommige liefhebberijen neer te kijken. Bij het woord ‘hobby’ gaan mensen al griezelen. Schilderen, amateurtoneel, een verzameling onderhouden, al loop je met een trommel op de buik met een fanfarekorps mee: het hoeft je smaak niet te zijn, maar je op een of ander terrein ontwikkelen vind ik in de kern geestrijkere bezigheden dan kijken naar de ingewikkeldste dramaserie. Er is meer intellectuele kracht en volharding nodig voor het inrichten en onderhouden van een botanische tuin of het fokken van een zeldzaam konijnenras, dan voor het uitzitten van een reis van drie weken naar Namibië.

Wegvluchten van jezelf

Sommige reizen hebben misschien als doel om ‘tot jezelf te komen’. Maar de mentale belasting die het kost – het kiezen van de bestemming, inpakken van koffers, de uren op vliegvelden, in vliegtuigen, in busjes en de omgang met onbekende anderen op de bestemming – is allemaal onrust die er misschien juist níet toe leidt dat je tot jezelf komt. Misschien vlucht je zo wel drie weken van jezelf wég.

Dat een vakantie ook kan mislukken, lijkt een taboe. Zeker op Instagram. Ik kan erin komen, want wie de teleurstelling kent van het uitgeven van een reusachtig bedrag aan iets wat tegenvalt, wil dat liever niet met iemand delen, zelfs niet met zichzelf. Wat je na de vakanties nu precies overhoudt, weet ik niet. Foto’s?

Een aangeharkte tuin in Japan vinden we mooi. Maar om een aangeharkt perk op een volkstuinencomplex lachen we besmuikt. Ergens denk ik nu: de mensen die deze plekken aanharkten, voelden zich na hun arbeid mentaal en fysiek verkwikt, omdat ze zich concentreerden op iets van betekenis in hun eigen omgeving. Dat geldt zowel voor de Japanner als voor de Hollandse volkstuinier. Wat mij betreft getuigt het van een grotere levenskunst om het eigen leven bijzonder te maken, dan een ervaring te kopen. Ik hou beslist nog van reizen, vooral om familie te bezoeken, of voor werk, maar niet meer zo erg als vakantie-invulling.