Ontlading en verwondering in volle zalen bij North Sea Jazz

Als George Benson zijn swingende ‘Give Me The Night’ inzet en het publiek in de grote Nile-hal gelukzalig staat te dansen, weet je pas echt dat North Sea Jazz 2022 is begonnen. Op de 45ste editie, voor de vijftiende keer in Ahoy Rotterdam, is hij de smakelijke koning van de crossover voor wie dit weekend via soul en blues de jazz induikt. In een fuchsia-roze colbert, een zwarte glansbroek en speelse showdansjes begint Benson met ‘Feel Like Making Love’. Hij wil vannacht niet alleen zijn, zingzucht hij in ‘Don’t Let Me Be Lonely Tonight’. Dit soort gelikte slaapkamersoul trok hem in 1980 weg van de serieuzere gitaarjazz. De 79-jarige zanger, die dit concert bar weinig zijn gitaar omhangt, wint er met zijn gebronsde zang in zwoele evergreens geen doekjes om: de temperatuur gaat, hoe dan ook, flink omhoog.

Twee jaar kon het driedaagse North Sea Jazz Festival niet doorgaan in coronatijd. Een hybride concertalternatief op verschillende locaties toonde in 2021 veerkracht, maar dat alles nu voluit kan, viel aan alles te merken. Het festival, het grootste in zijn soort voor veelkleurige jazz en soulgetinte pop, heeft dit weekend 160 shows voor 30.000 mensen per dag. Van glamoureuze pop- en soulnamen als Diana Ross, Alicia Keys en Nile Rodgers gaat het naar jazzmastodonten als Herbie Hancock, Ron Carter en Han Bennink tot talenten die na de lange coronastilte mogen debuteren.

Ontlading en verwondering tekenen de eerste avond. Verheugd tonen artiesten zich in de volgepakte zalen, velen speelden alsof er iets veroverd moest worden. Publiek zocht zich ondertussen een weg langs de vijftien zalen in Ahoy. De vernieuwde, veel ruimere festivalopzet, met onder meer de nieuwe RTM-stage (theater met breed podium), viel meteen te omarmen. Onveranderd is hoe North Sea Jazz de oudere artiest koestert. Sterker: wat sieren veel vitale tachtigers dit weekend de podia. ‘Artist in residence’ en pianist Herbie Hancock (82) treedt diverse keren aan, vrijdag gaf hij een vermakelijke masterclass. Ook saxofonist Charles Lloyd (84) en bassist Ron Carter (85) spelen nog. Maar eerst was het de beurt aan Gary Bartz (81) die in een polkadot pak en grijs knotje de show stal. Hij trok zich met raak, warmbloedig spel op aan Maisha, de jonge Britse band waarmee hij in 2020 een plaat vol spirituele jazz afleverde. Later sprong hij nog het podium op bij trompettist Theo Croker, sterke naam in de eigentijdse urbanjazz. Daar is ook drummers Makaya McCraven een exponent van, al bleef het vuur daar wat laag. Multi-instrumentalist Louis Cole had voor gelegenheid het Metropole Orkest in skelettenpakken gestoken: funky scherp, op de mierzoete croonerballades na. Trompettist Ambrose Akinmusire maakte indruk met zijn vinnige protestjazz. De vroeg gestorven trompettist Roy Hargrove, lang huisvriend van het festival, kreeg van hem een warm en passende saluut.

Concert van Gary Bartz op dag 1 van North Sea Jazz 2022 te Rotterdam. Foto Andreas Terlaak