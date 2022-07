Televisie- en filmpjesmaker Roel Maalderink plaatste afgelopen week een video uit 2019 op sociale media waarin hij de gewone Nederlander vraagt wat deze vindt van al die protesterende klimaatactivisten, die met hun bakfietsen een weg in Amsterdam hebben geblokkeerd. „Niet normaal”, reageert de één vol afschuw. „Er zijn ook nog burgers die gewoon naar het werk moeten”, antwoordt de ander. Alsof de klimaatactivisten per definitie geen werk (of studie) hebben en hun activisme een uit de hand gelopen hobby is, in plaats van uit noodzaak geboren. De voxpop wordt echt wrang wanneer Maalderink de gewone Nederlander vraagt naar de acties van de boeren, die al in 2019 snelwegen blokkeerden en ellenlange files veroorzaakten. „Hun goed recht”, klinkt het. De gewone Nederlander lijkt zich niet bewust van de dubbele standaard.

Hoewel ik aanvankelijk om de video moest grinniken is het verschil in aanpak door de politie uiteindelijk tamelijk problematisch. In mei werden bij een geweldloze klimaatactie in Rotterdam nog 175 mensen gearresteerd. Het staat in schril contrast met de agressieve acties van de boeren, die nagenoeg vrijuit gaan.

We hebben in Nederland altijd de mond vol gehad over gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Het tolerante land waar ieder dubbeltje ook een kwartje kan worden, mits het dubbeltje geen vreemde valuta is, zich aanpast aan anderen én hard werkt. De afgelopen jaren is meer en meer gebleken dat gelijkwaardigheid een illusie is. Of het nu om het Toeslagenschandaal gaat of de vluchtelingenopvang, de dubbele standaard heerst.

Het meten met twee maten is niet alleen oneerlijk, het heeft ook verregaande consequenties. De problemen rond de asielopvang in Ter Apel bijvoorbeeld, waar asielzoekers de afgelopen maanden regelmatig gedwongen zijn de nacht op straat door te brengen omdat er simpelweg niet voldoende ruimte voor hen is. Vluchtelingenwerk noemt dit het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Minder diplomatiek gesteld betekent het dat de bestuurders van dit land ervoor kiezen om deze mensen niet adequaat op te vangen. Bij de komst van vijftigduizend Oekraïense vluchtelingen was er immers plots wél lenigheid van besturen en konden er in rap tempo opvangplekken worden gecreëerd. De nood voor de Oekraïners was hoog, de situatie acuut, maar datzelfde geldt voor vluchtende Syriërs of Jemenieten.

Maar het fenomeen geldt niet alleen voor de nu protesterende boeren, het Toeslagenschandaal en de asielopvang; we zien het op meer plekken terug. Neem nu de veroordeelde beroepspoliticus Jos van Rey uit Roermond (voorheen VVD, tegenwoordig LVR). Ondanks de eerdere veroordeling voor corruptie en verkiezingsfraude (!) mag de beste man wederom wethouder worden. Uit een screening van Bureau Berenschot blijkt dat niets zijn benoeming in de weg staat. Anderen hebben het veld voor minder moeten ruimen. Ik moest denken aan activist Jerry Afriyie die zijn baan als beveiliger verloor na een demonstratie tegen Zwarte Piet.

Waar komt die dubbele standaard toch vandaan? En hoe kan het dat sommige mensen weg kunnen komen met gedrag waar anderen voor gestraft of verguisd (zouden) worden? De afgelopen dagen heb ik mezelf meerdere malen betrapt op de vraag: wat als de boeren geen witte mannen waren, maar mensen van Marokkaanse komaf? Ik weet heus dat het een luie vergelijking is, maar dat maakt hem niet minder valide. We weten allen dat het land dan te klein zou zijn.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker. Ze vervangt Kiza Magendane deze vrijdag.