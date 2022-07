Een bericht van een collega-huisarts. Haar patiënt is in de wachtkamer van een orthopedisch centrum gevallen en heeft daarbij haar schouder gebroken. Maar de orthopeed wil er niet naar kijken, hij heeft eerst een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig.

Michelle van Tongerloo is huis- en straatarts in Rotterdam.

Een andere collega heeft haar patiënt, die kampt met spierzwakte, verwezen naar een neuroloog. De neuroloog ziet de vrouw en denkt aan een zenuw- of spierziekte. Hij verwijst haar terug naar de huisarts, met het verzoek tot een verwijzing naar de neuroloog.

Een grap? Nee. Ik maak het zelf ook wekelijks mee: patiënten die in een stoelendans rond de huisarts draaien. Of een patiënt wordt behandeld en wanneer, hangt tegenwoordig af van een ‘beslisboom’. Aan de poorten van de tweedelijnszorg worden patiënten gescreend op exclusiecriteria.

Het leidt tot een stapeling van dure zorg en lange wachtlijsten. Een van mijn patiënten, ze is suïcidaal, had na ruim een half jaar wachten haar intakegesprek bij de GGZ. Conclusie: haar klachten waren zeer ernstig en ze mocht voor behandeling komen. Dus werd ze op de volgende wachtlijst geplaatst – van minimaal een jaar. Ik probeerde de instelling te bellen, maar kon alleen online een terugbelverzoek indienen. Toen ik eindelijk iemand aan de lijn had, zei deze: „Iedereen op deze wachtlijst is suïcidaal. Daar krijg je geen voorrang mee”. In de tussentijd blijf ik, haar huisarts, de volle verantwoordelijkheid dragen.

Wat heb je aan een poortwachtersfunctie als alle poorten dicht zitten?

Controleverlies

Zorgverzekeraars zijn aangewezen om onze zorg te reguleren in een stelsel waar financiële prikkels en concurrentie voor effectiviteit moeten zorgen – in een markt van extreme schaarste. Echt logisch vond ik het nooit. Het levert vooral wantrouwen op dat vervolgens zorgt voor controledwang. Dat een goede verantwoording ook betekenis moet hebben voor patiënten en zorgprofessionals is niet meer belangrijk. De vragenlijsten die ze na het leveren van zorg moeten invullen, krijgen meer aandacht dan zorg zelf. Protocollen halen ziel en zelfvertrouwen uit de zorg. 40 procent van de tijd gaat verloren aan bureaucratie: dat kost ongeveer 6 miljard euro per jaar. Intussen haken zorgprofessionals af, krimpt de capaciteit en groeien de wachtlijsten verder.

Er staan inmiddels 85.000 mensen op de wachtlijst van de GGZ en 120.000 op die van de ziekenhuizen. Huisartsen vangen deze mensen op. Met liefde; bij ons heeft de patiënt een gezicht. Maar de huisartsen verliezen het gevoel van controle. Daarom trokken ze op 1 juli massaal naar Den Haag. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) was de grote afwezige.

In dezelfde week dat huisartsen tegen de hoge werkdruk protesteerden, kwam het nieuws naar buiten dat een groot gedeelte van de zorg voor ouderen en mensen met een handicap mogelijk zal worden overgeheveld naar, u raadt het al, de huisarts. Want vergis u niet: de grote spelers in zorgland willen juist dat er nog veel meer werk naar de huisarts gaat. Dat is namelijk goedkoop. Gelukkig werd dit na stevige kritiek uit het veld, voorlopig, uitgesteld.

Beroepsverenigingen bepleiten ‘plofpraktijken’ met wel 17.500 patiënten

In visiedocumenten van beroepsverenigingen lees ik de wens tot ‘plofpraktijken’ met wel 17.500 patiënten: zorgfabrieken waarin managers aan het roer staan en huisartsen zich sub-specialiseren en een team van praktijkondersteuners, verpleegkundigen en assistentes aansturen. Zijn dat dan niet gewoon een soort ziekenhuizen, hoor ik u denken? Klopt. Maar die zijn te duur geworden.

Zorgwalhalla

Ons vak staat in dienst van een politieke agenda zonder visie. Voor een welvarend land lijken we de koers behoorlijk kwijt te zijn. De meeste huisartsen weten dat, maar de rest van Nederland niet. Onze nationale nieuwszender besteedde na het protest minder dan twintig seconden aan de vele huisartsen die op het Malieveld stonden om de zorg voor u, zeventien miljoen Nederlanders, toegankelijk te houden. De boeren waren belangrijker.

Hebben we niet geleerd van de coronacrisis dat als de zorg stokt, alles stopt? Wat zal er gebeuren als de huisartsen écht staken? En de huisartsenposten niet opengaan als vervanging?

Taken in de eerste lijn kunnen misschien wel groeien, maar niet op deze manier. Huisartsen hebben tijd nodig om dat constant uitbreidende zorgpakket te kunnen behappen. Wat levert het op als zorgverzekeraars de huisartsen meer zouden vertrouwen, waardoor zij minder tijd aan administratie kwijt zijn? Tijd die zij, pinky swear, omzetten in zorg. Daarnaast helpen zorgverzekeraars praktijkhouders met het faciliteren van betere huisvesting, zodat er ook ruimte is voor die steeds weer uitbreidende teams. En als kers op de taart worden de avond-, nacht- en weekenddiensten niet alleen meer een verantwoordelijkheid van praktijkhouders, maar van álle huisartsen. Er zal een zorgwalhalla voor iedereen opengaan.

En als we toch bezig zijn: op een stelsel dat in zijn fundament rot is kan je niet bouwen. Herontwerp het, en een stuk eenvoudiger asjeblieft. Bedankt, namens al mijn patiënten.

